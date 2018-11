Nu este prima surpriză de acest gen pentru Kylie

În clipul postat pe Instagram, se pot vedea zeci de buchete de trandafiri roșii care acoperă scările, sufrageria, precum și holurile casei.

Vezi această postare pe Instagram hell of a way to end the night 🌹♥️ O postare distribuită de Kylie (@kyliejenner) pe Nov 6, 2018 at 7:59 PST

Deși Jenner nu a specificat de la cine sunt florile, nu ar fi pentru prima dată când Travis Scott, iubitul vedetei, ar fi surprins-o printr-un aranjament generos. În luna octombrie, Kelly a mai postat pe Instagram un video cu sute de trandafiri.

Vezi această postare pe Instagram just because flowers are the best kind😫😫😍 thank u hubby O postare distribuită de Kylie (@kyliejenner) pe Oct 15, 2018 at 12:57 PDT

Kylie Kristen Jenner este o personalitate de televiziune americană, femeie de afaceri, antreprenor, model și personalitate social media. Ea este cunoscută pentru apariția în reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians”, show creat împreună cu părinții și cu surorile Kourtney, Kim, Khloe, Kendall și Rob, care le-a adus acestora un mare succes, făcându-I cea mai cunoscută familie din Statele Unite. Ea este mezina clanului Kardashian-Jenner. Tatăl ei, înainte numit Bruce Jenner, a devenit femeie în urma unei operații de schimbare de sex și de atunci se numește Caitlyn Jenner. În prezent, vedeta are o relație cu Travis Scott și este mama unei fetițe. Kylie are o avere impresionantă de aproximativ 900 milioane de dolari.

Sursă: Instagram, Hepta.ro