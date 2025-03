Gigi Becali se retrage din cursa pentru Cotroceni. Latifundiarul a luat decizia după ce BEC a invalidat candidatura lui Călin Georgescu

Gigi Becali a anunțat că nu va mai candida la alegerile prezidențiale după ce Biroul Electoral Central a invalidat candidatura lui Călin Georgescu. Acesta a precizat că nu mai are sens să se înscrie în cursa pentru Cotroceni fără candidatul independent.

Gigi Becali nu se mai înscrie la alegerile prezidențiale

Pe 9 martie Biroul Electoral Central a invalidat candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, cu un vot de 10 la 4. Acest lucru l-a făcut pe Gigi Becali să renunțe la cursa pentru Cotroceni.

Latifundiarul a explicat că nu vrea să mai candideze acum că BEC a anulat candidatura lui Georgescu. Acesta a vorbit cu jurnaliștii înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova, terminat cu victoria echipei campioane, despre presupusa lui candidatură la alegerile rpezidențiale din 2025.

„Dacă au făcut 1300 de contestații, numai de aici poți să-ți dai seama. S-au arătat toate la televizor, le-a văzut toată lumea. Nu mă mai interesează să candidez eu. Mă interesa doar dacă ar fi candidat el”, a spus Becali pentru ProSport.

Patronul FCSB a precizat că el candida doar pentru a-l opri pe Călin Georgescu, iar acum că acesta nu are voie să candideze, el se retrage.

„Eu am o datorie sfântă. Dacă văd un lup în piele de oaie sau proroc mincinos, să atenționez oamenii pentru că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta să înțeleg mai bine despre credință. Și eu știu așa – au fost președinți în România și atei, și alte religii, n-am văzut pe nimeni niciodată ca să conteste Facerea. Nimeni, niciodată. Adică Geneza. Călin Georgescu, părerea mea, el are demoni. (…) O să vedeți că el nu va ajunge președintele României. Eu am obligația asta, eu candidez”, spunea Gigi Becali înainte ca BEC să îi invalideze candidatura lui Georgescu.

Călin Georgescu, primele declarații după ce BEC i-a respins candidatura

După ce BEC i-a respins candidatura la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu a postat pe X un mesaj în limba engleză.

„O lovitură directă în inima democrației la nivel mondial! Mai am un singur mesaj de transmis! Dacă democrația din România cade, întreaga lume democratică va cădea! Acesta este doar începutul. Este atât de simplu! Europa este acum o dictatură, România se află sub tiranie!”, a scris politicianul pe rețeaua socială.

La scurt timp, el a postat același mesaj pe pagina sa de Facebook, însă de data aceasta în limba română.

În urma deciziei BEC au avut loc proteste violente în Centrul Bucureștiului. Călin Georgescu are la dispoziție 24 de ore pentru a depune contestație la Curtea Constituțională.

