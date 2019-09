Tot ce trebuie să știi despre Turul României pe bicicletă

Turul României este una din cele mai importante curse de ciclism din sud-estul Europei și se desfășoară între 11 și 15 septembrie, începând din Cluj-Napoca și terminându-se în București.

Turul României este mai mult decât o competiție sportivă – este și un proiect prin care se încurajează mersul pe bicicletă și promovarea obiectivelor turistice ale României la nivel mondial. La ediția aceasta vor fi prezente 20 de echipe, din care 6 naționale și 14 internaționale. Printre țările care mai trimit bicicliști la Turul României se numără Statele Unite ale Americii, Germania, Olanda, Italia, Rusia, Polonia, Ucraina, Ungaria, Cehia, Paraguay și Kazakhstan. În total, aproape 140 de cicliști vor concura pentru a câștiga premiul cel mare. Printre ei se numără și Serghei Țvetcov, câștigătorul ediției din 2018.

Ceremonia de deschidere va avea loc pe 10 septembrie, la ora 19:15, în parcarea Cluj-Arena din Cluj-Napoca. La ea va putea participa oricine. Tot atunci vor avea loc mai multe evenimente conexe pentru pasionații de bicicletă și copii, cum ar fi ateliere pe bicicletă, curse de sprinturi, speed race, acrobații, outdoor cycling și cursuri de siguranța biciclistului pentru copii.

„Este un tur foarte vechi”, a declarat în exclusivitate pentru Unica Eduard Novak, Președintele Federației Naționale de Ciclism. „Este a 52-a ediție. Este un tur pe care l-am moștenit în 2013. Atunci a fost prima oară când l-am organizat. L-am organizat cum am putut atunci, însă un tur de acest gen are o altă putere și am dori ca turul României să ajungă unul din cele mai importante tururi din Europa. Desigur, acest lucru se va întâmpla în timp. Trebuie să avem multă grijă să privim cu seriozitate și am dori ca acest tur să devină un simbol al sportului românesc, așa cum Untold este la muzică și festivaluri”.

Programul competițional al Turului României este, după cum urmează:

Etapa 1 (11 septembrie) Cluj-Napoca– Sighișoara (168 kilometri)

Traseu: Cluj-Napoca – DN1C- Vălcele-Apahida – Sighișoara

Start festiv: 10:45 – Cluj-Napoca, Parcarea Cluj-Arena

Etapa 2 (12 septembrie) Brașov-Focșani (176.3 kilometri)

Traseu: Brașov – DN 11 – Focșani

Start festiv: 10:45 – Brașov, Auchan Coresi Shopping Resort

Etapa 3 (13 septembrie) Buzău – Târgoviște (121.6 kilometri)

Traseu: Buzău – E 85 – Târgoviște

Start festiv: 12:45 – Buzău, Piața Daciei

Etapa 4 (14 septembrie) Ploiești – Piatra Arsă (126 kilometri)

Traseu: Ploiești – RAR Prahova – DN 72/DJ156 – Piatra Arsă

Start festiv: 11:50 – Ploiești, Auchan

Etapa 5 (14 septembrie) București (100.3 kilometri, circuit urban)

Traseu: Piața Victoriei – Șoseaua Kisseleff – Piața Arcul de Triumf – Bulevardul Regele Mihai I – Piața Presei Libere (18 ture)

Start festiv: 12:00 – Șoseaua Kiseleff, Piața Victoriei

