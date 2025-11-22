Ce ceaiuri conțin cofeină

Cele mai populare ceaiuri care conțin cofeină sunt derivate din ceaiul verde care provine din planta Camellia Sinensis. Procentul de cofeină din ceai variază foarte mult în funcție de procesarea frunzelor și modul de preparare, dar cel mai bogat ceai în cofeină rămâne ceaiul negru.

Cafeaua este considerată principala sursă de cofeină și este consumată de majoritatea iubitorilor de cafea tocmai pentru această substanță care stimulează organismul. Dar cine are nevoie de o băutură cu o concentrație redusă de cofeină poate alege din multitudinea de ceaiuri care coțin cofeină și care sunt produse din planta Camellia Sinensis.

Numeroși începători care abia descoperă ceaiul verde află cu surprindere că acesta este produs din mugurii, frunzele și crenguțele foarte tinere ale plantei Camellia Sinensis. Așa cum îi spune numele, planta respectivă este o specie de camelie, care crește îndeosebi în zonele umede și răcoroase ale Asiei. Planta în sine este originară din zonele de podiș ale Chinei, dar azi numeroase state asiatice precum Japonia, Coreea, Tailanda sau Taiwan au plantații masive de ceai. Producția mondială de ceai este estimată la circa 4 milioane de tone anual.

Cum se pregătesc frunzele pentru ceai

Așa cum am precizat, Camellia sinensis este planta din care se obţin diferitele tipuri de ceaiuri, prin infuzarea frunzelor uscate. În funcție de prepararea frunzelor de ceai și de gradul de oxidare a frunzelor, se pot obține cele patru tipuri principale de ceai: ceaiul verde, ceaiul negru, ceaiul alb și ceaiul oolong.

Pentru a menține savoarea și gustul frunzelor de ceai și pentru a preveni deteriorarea acestora, ele sunt tratate termic prin două mari metode care au fost dezvoltate în timp. Prima metodă presupune încălzirea rapidă a frunzelor și deshidratarea lor, iar cea de a doua metodă presupune tratarea frunzelor cu abur fierbinte și apoi deshidratarea lor în condiții controlate. Ambele metode opresc oxidarea frunzelor, păstrează o nuanță frumoasă și nutrienții valoroși, precum și cofeina sau antioxidanții specifici.

Ceaiul alb se obține prin recoltarea frunzuliţelor tinere şi a mugurilor pe care încă se mai află puful alb. Acestea se lasă de cele mai multe ori să se usuce la soare la o temperatură relativ scazută şi se depozitează în condiții lipsite de umezeală și căldură.

Ceaiul Dragonului Negru cum mai este cunoscut ceaiul oolong, este un ceai tradițional chinezesc, semioxidat şi semifermentat. În cazul acestuia fermentarea poate fi între 10% si 70%, depinde de numărul de zile care trece între recoltare şi uscare, aflându-se din acest punct de vedere ca arome între ceaiul verde și cel negru.

Ceaiul negru, numit de chinezi ceai roșu datorita infuziei roşiatice, este obținut lăsând frunzele de ceai să se oxideze complet în mod natural înainte de a fi uscate. Frunzele sunt depozitate în ladiţe de lemn pentru uscare, maximum 18 ore, iar apoi sunt rulate şi întinse în încăperi reci şi umede. Prin acest procedeu se obţine culoarea neagră a frunzelor.

Ceaiul verde se obține oprind oxidarea frunzelor de ceai prin uscarea acestora imediat după recoltare. În maxim 2 zile de la culegere, ceaiul trebuie procesat. În mod tradiţional acesta se prelucrează la începutul primăverii.

Ce procent de cofeină conțin ceaiurile obținute din planta de ceai

Datorită cofeinei, ceaiurile verzi, negre sau oolong oferă un plus de energie, dar vin și cu efecte mai puțin cunoscute. Medicii atrag atenția că reacțiile organismului diferă de la o persoană la alta, iar consumul regulat trebuie adaptat stilului de viață și eventualelor afecțiuni.

Ceaiurile cu conținut ridicat de cofeină

Ceaiul negru – 40–70 mg cofeină/cană

– 40–70 mg cofeină/cană Ceaiul verde – 20–45 mg cofeină/cană

– 20–45 mg cofeină/cană Ceaiul oolong – 30–50 mg cofeină/cană

– 30–50 mg cofeină/cană Ceaiul mate – până la 80 mg cofeină/cană

– până la 80 mg cofeină/cană Matcha – până la 70 mg/cană, în funcție de cantitatea de pulbere

Procentul de cofeină din ceaiuri variază în funcție de soi, de modul în care au fost procesate frunzele, dar și de timpul de infuzare. Timpul îndelung de infuzare crește și cantitatea de cofeină, dar afectează și gustul ceaiului, aducând o notă mai amară sau mai lemnoasă. De aceea, multe etichete de pe pachete cu ceai verde sau negru conțin indicații pentru timpul optim de infuzare în apă fierbinte precum și câteva sfaturi utile pentru prepararea corectă a ceaiului.

Cofeină sau teină? Cum este corect

Iubitorii de ceai susțin că nu este corect să spunem că ceaiul verde conține cofeină. Termenul corect este teina. În realitate, din punct de vedere chimic, este vorba de aceeași substanță. Cofeina și teina sunt termeni care denumesc aceeași substanță. Teina nu este o substanță diferită, ci doar un alt nume pentru cofeină, folosit pentru a desemna cofeina din ceai. Cu toate că este vorba de aceeași substanță, cofeina și teina au efecte diferite în organism datorită concentrației și datorită celorlalte substanțe care însoțesc absorbția cofeinei în sânge și care sunt diferite de la cafea la ceai.

Cofeina se găsește în:

Cafea (espresso, filtru, instant, decofeinizată în cantități mici)

Ciocolată și cacao

Băuturi energizante

Anumite medicamente (ex. unele analgezice şi pastile pentru slăbit)

Teina (adică tot cofeina, dar din ceai) se găsește în:

Ceaiul verde

Ceaiul negru

Ceaiul alb

Ceaiul oolong

Ceaiul mate

Cum influențează teina și cofeina organismul

Numeroase persoane consideră greșit că ceaiul verde poate fi consumat oricând, în orice cantitate, fără efecte adverse pentru organism, deoarece poate conține mai puțină cofeină decât o cafea. Sunt și persoane care consideră că diversele sortimente de ceai verde conțin cofeină în cantități mici, ca atare le consumă mai des după amiaza și seara, decât dimineața. În realitate, cofeina din ceaiul verde și sortimentele sale poate avea un impact similar asupra organismului precum cofeina din cafea. De aceea, este bine să citești eticheta produsului și să consumi moderat ceaiurile care conțin cofeină.

Spre exemplu, ceaiul verde stă la baza unor sortimente tot mai populare precum:

Gyokuro

Bancha

Sencha

Matcha

China Jasmin

Ceaiul verde este benefic pentru sănătatea organismului dar trebuie consumat în mod corect:

– nu este recomandat a se consuma pe stomacul gol, nici dimineața devreme, nici seara, dacă nu ai mâncat;

– nu este recomandat a se consuma cu doua ore înainte şi dupa mesele principale

– nu este recomandat cu două ore înainte de culcare, deoarece poate împiedica un somn odihnitor din cauza cofeinei.

Ce efecte au asupra organismului cofeina și teina

Efectele cofeinei din cafea:

Acționează rapid (în 15-30 de minute după consum)

Stimulează intens sistemul nervos central

Crește ritmul cardiac și tensiunea arterială

În cazul persoanelor cu o sensibilitate crescută, poate provoca stări de anxietate

Se elimină relativ rapid din organism (în 3-5 ore)

Efectele teinei din ceai:

Se eliberează mai lent, datorită prezenței aminoacidului L-teanină, care reduce stresul și îmbunătățește concentrarea

Oferă o stare de vigilență mai stabilă și pe o durată mai lungă de timp.

Nu produce aceleași fluctuații bruște ale energiei precum o ceașcă de cafea.

Este mai blândă cu stomacul și nu produce iritație sau balonare, decât în cazul unei cantități mai mari.

Ce beneficii are consumul de ceaiuri care conțin cofeină

Consumate moderat și în momentele cele mai potrivite ale zilei, nu pe stomacul gol și nici seara târziu, ceaiurile verzi sau negre care conțin cofeină au anumite beneficii de necontestat.

1. Stimularea sistemului nervos

Cofeina acționează asupra receptorilor de adenozină, reducând senzația de oboseală. Medicii confirmă că un consum moderat poate îmbunătăți reacțiile cognitive, concentrarea și vigilența, fără efectele bruște ale cafelei.

2. Efect antioxidant puternic

Ceaiul verde și ceaiul negru sunt bogate în polifenoli, catechine și flavonoide. Studiile arată că aceste substanțe reduc inflamația, protejează celulele de stresul oxidativ și pot contribui la prevenirea anumitor boli cardiovasculare.

3. Susținerea metabolismului

Cofeina și antioxidanții din ceai cresc ușor rata metabolică. Unele cercetări indică o discretă stimulare a arderilor calorice, în special în cazul ceaiului verde și al matcha.

4. Beneficii digestive

Ceaiul negru și oolong pot ajuta digestia, reduc senzația de balonare și susțin o floră intestinală echilibrată datorită compușilor lor fermentați.

Ce riscuri și dezavantaje pot avea ceaiurile care au cofeină

1. Tulburări de somn

Cofeina poate rămâne în organism până la 6–8 ore. Medicii recomandă evitarea ceaiurilor cu cofeină după ora 17:00, mai ales în cazul persoanelor sensibile sau cu insomnii.

2. Creșterea anxietății

La anumite persoane, cofeina poate accentua palpitațiile, nervozitatea și senzația de neliniște. Cei care suferă de tulburări anxioase ar trebui să reducă doza sau să opteze pentru ceaiuri fără cofeină.

3. Probleme digestive

Pe stomacul gol, ceaiul verde poate provoca greață sau reflux acid din cauza taninurilor. De asemenea, ceaiurile foarte concentrate pot irita mucoasa gastrică.

4. Interacțiuni cu anumite afecțiuni și medicamente

Cofeina poate crește tensiunea arterială temporar și nu este recomandată în exces hipertensivilor. De asemenea, interacționează cu unele tratamente cardiace, anxiolitice sau medicamente care încetinesc metabolizarea hepatică.

Recomandări pentru un consum sănătos de ceai

Moderația este cheia: una până la trei cești pe zi de ceai verde sunt considerate sigure pentru majoritatea adulților sănătoși, care nu au probleme cu inima.

Evită infuziile foarte concentrate: timpul lung de infuzare crește doza de cofeină.

Alege momentul potrivit: dimineața și la prânz sunt intervalele ideale pentru cele mai multe ceaiuri care conțin cofeină.

Persoanele cu anxietate, hipertensiune sau aritmii ar trebui să discute cu medicul înainte de un consum regulat de ceai sau cafea.

Alternează ceaiurile cu și fără cofeină pentru a evita suprastimularea.

Urmărește-ne pe Google News