Mihaela Bilic a dezvăluit care este alimentul care nu doar ne hrănește, dar ne și hidratează pe timp de caniculă. Acest aliment nu reprezintă un pericol pentru siluetă, spune medicul nutriționist, care recomandă consumul lui în zilele călduroase.

Mihaela Bilic, despre alimentul recomandat pe timp de caniculă

Mihaela Bilic a explicat care este cel mai indicat aliment ce poate fi consumat pe timp de caniculă. Medicul nutriționist a precizat că nu este vorba despre apă, ci despre lapte. Și, spune ea, dacă este o variantă fermentată, precum chefirul sau laptele bătut, atunci este cu atât mai sănătos datorită efectelor probiotice.

„Ce hidratează cel mai bine pe timp de caniculă? Nu apa, nu sucul, ci laptele. Și dacă este o variantă de lapte fermentat, adică sana, chefir, lapte bătut, cu atât mai bine pentru că are și efect probiotic. Se vede treaba că gramele, puține câte sunt glucide, proteine și grăsimi din lapte, țin mai bine apa în organism. E folosită mai bine. Nu mai vorbim de minerale. Laptele are și 87% apă, iar în varianta de lapte avem și un strop de sare. Așa că, pe caniculă, dacă vreți să fiți bine hidratați, consumați lapte din plin”, a afirmat Mihaela Bilic într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, la începutul lunii iunie, medicul nutriționist le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că obișnuiește că cumpere produse lactate expirate sau care mai au doar câteva zile garanție.

„Și apropo de lactate, confirm că le mănânc expirate, ba mai mult, le cumpăr din frigiderul cu preț redus/vânzare accelerată”, spunea Mihaela Bilic atunci.

10 alimente care ajută la menținerea unui nivel optim de hidratare

10 alimente care se regăsesc pe timpul verii în piețe și pe rafturile magazinelor sunt ideale pentru a fi consumate în zilele caniculare. Potrivit doc.ro, poți trece mai ușor peste aceste zile sufocante dacă introduci în alimentația ta aceste produse.

Castraveți

Castraveții sunt legume hipocalorice bogate în apă ce conțin majoritatea vitaminelor și mineralelor de care ai nevoie zilnic, precum și fibre și enzime benefice pentru digestie.

Dovlecei

Dovleceii sunt o sursă bună de vitamina C și au fitonutrienții esențiale pentru protejarea organismului de acțiunea radicalilor liberi. De asemenea, ajută la producerea de colagen și la menținerea hidratării pielii.

Roșii

Roșiile sunt pline de licopen, pigmenul răspunzător pentru culoarea roșie a acestor fructe, un fitonutrient ce luptă împotriva mai multe tipuri de cancer, dar și a ridurilor.

Spanac

Spanacul este un un superaliment natural, bogat în fier și acid folic, vitaminele B1, B2, B6, B9, PP, C și K, precum și o substanță specifică numită spinacină, anticancerigenă.

Rucola

Rucola energinează organismul, protejează ficatul și este o sursă bună de vitaminele K și C, importante pentru circulația sângelui, pentru sistemul osos și cardiovascular.

Pepene roșu

Pepenele roșu este unul dintre cele mai sățioase și răcoritoare fructe. Acesta ajută și la îmbătrânirea prematură a pielii.

Ardei gras

Ardeiul gras conține mai multă vitamina C decât portocalele și reprezintă o sursă excelentă de antioxidanți ce joacă un rol important în menținerea tinereții pielii și a părului.

Grapefruit

Potrivit specialiștilor, o jumătate de grapefruit pe zi are 68% din totalul de vitamina C de care organismul uman are nevoie zilnic. În plus, s-a demonstrat că acesta ajută ficatul să elimine toxinele din organism.

Broccoli

Broccoli are o concentrație de apă de peste 90%, iar sulforafanul pe care îl conține este cel mai puternic agent cancerigen cunoscut.

Pepene galben

Pepenele galben conține 90% apă și este o sursă foarte bună de vitamine antioxidante cu rol în întărirea sistemului imunitar și betacaroten cu rol esențial în menținerea sănătății pielii și a părului. De asemenea, se pare că acesta conține adenosină, un compus descoperit recent, ce protejează inima de boli.

Sursă foto: Shutterstock, Facebook

