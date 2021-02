Un medic român tratează din vară pacienții cu COVID-19 cu medicamentul recomandat recent de Oxford

Este vorba despre doctorul Gilda Popescu, de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, ca a anunțat că a administrat paciențior cu plămânii afectați de COVID-19 medicamentul în cauză, Pulmicort, iar boala a involuat.

Studiul realizat de experții de la Oxford a analizat steroidul budenosidă, vândut sub numele de Pulmicort, folosit în cazul bolnavilor de astm, dar și la tratarea plămânilor afectați de fumat. Acesta se administrează sub formă de aerosoli, iar studiul arată că voluntarii cu COVID-19 care au inhalat medicamentul au scăpat mai repede de febră și au avut mai puține simptome persistente decât cei care au primit medicamente administrate în mod obișnuit.

Rezultatele studiului încă nu au fost publicate într-o revistă științifică, pentru a fi evaluate de alți experți, potrivit Reuters.

Pneumonologul Gilda Popescu folosea însă acest medicament de mai multe luni, cu rezultate pe care ea le-a descris ca fiind 100% pozitive pentru Libertatea. „Acest studiu îmi confirmă oficial munca din ultimele luni”, a spus ea pentru Libertatea. „Eu am folosit în ambulatoriu încă de la primul pacient cu COVID medicație cu corticosteroizi inhalatori asociată cu bronhodilatatoare de lungă durată. Am văzut că evoluția pacienților a fost extrem de favorabilă și am mers pe aceeași schemă până în prezent. Niciun pacient nu a dezvoltat forma severă a bolii și toți s-au vindecat fără spitalizare”.

Întrebată fiind de ce nu a ales medicamentele din protocolul privind terapia COVID-19, ea a zis: „Având experiența tratării astmului, eu am ales terapia cu corticosteroizi inhalatori, deoarece aceștia acționează direct asupra aparatului respirator. Mai exact, inflamația pulmonară nu mai evoluează în alveole, fază în care apare insuficiența respiratorie. Nu mai avem acele imagini ale plămânilor cu aspect de sticlă mată”.

