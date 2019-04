„KAPO – Sănătate pe Ghete”, studiu unic în lume inițiat de Kinga Sebestyen

Kinga Sebestyen a inițiat un studiu unic în lume, „KAPO – Sănătate pe Ghete”, care-și propune să demonstreze avantajele pe care Kangoo Jumps le aduce sănătății și frumuseții, iar rezultatele obținute de celebra antrenoare sunt de apreciat.

Astfel, 80 de persoane din Oradea și din zonele învecinate fac de două luni exerciții pe ghete rebound, fiind tot timpul monitorizate de o echipă de medici. Specialiștii analizează evoluția stării lor de sănătate și transformarea fizică de care au parte. Cele 80 de persoane au fost selectate la începutul anului pentru a participa la studiul „KAPO – Sănătate pe Ghete”, unic în lume, inițiat de Kinga Sebestyen, ce va demonstra la final, beneficiile programului asupra sănătății.

După două luni de antrenament, persoanele participante la studiu au slăbit, și-au remodelat silueta, iar starea lor de sănătate s-a îmbunătățit considerabil: “Avem 80 de persoane cu vârsta între 10 și 60 de ani care au fost selectate în studiul KAPO – Sănătate pe Ghete. Multe dintre ele au fost diagnosticate la început cu diverse probleme de sănătate, de la obezitate până la afecțiuni ale coloanei vertebrale, ori au suferit operații la spate sau la genunchi. Am adaptat exercițiile pe ghete rebound pentru fiecare participant, am creat un regim alimentar flexibil, ușor de urmărit, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Acestea au slăbit până acum între 3 și 12 kilograme. Am constatat schimbări radicale la nivelul diametrului taliei, al coapselor, pulpelor, genunchilor. Nivelul de colesterol a scăzut, nivelul glicemiei s-a stabilizat.

Din evaluarea parțială rezulta că participanții au respirația mult mai bună, au căpătat o rezistență mai mare la efort, dorm mai bine și unii dintre ei ne-au declarat că nu mai sforâie. Avem, spre exemplu un medic cu un singur plămân care ne-a declarat că a început să dea mai mult randament la serviciu, să aibă mai multă putere și o rezistență mai mare la efort. Toți participanții ne-au spus că, de când vin la antrenamente, au căpătat o stare generală de bine, sunt mai optimiști, mai sociabili, se bucură mai mult de viață.

Medicii din echipa KAPO monitorizează constant evoluția stării lor de sănătate. La finalul studiului vom oferi detalii complete despre situația fiecărui participant, de unde a plecat și unde a ajuns. Suntem foarte bucuroși de rezultatele pozitive de până acum”, – a declarat Kinga Sebestyen.

Echipa de medici este compusă din Conf.univ.dr. Ligia Olivia Burtă, medic primar medicină de laborator, Lect.univ Dr. Dorina Maria Fărcaș, medic primar recuperare medicală, medicină fizică și balneologie, Dr. Alin Iova – medic medicină generală, fiziokinetoterapeut, specialist recuperare sportivă și lipoterapie, şef lucrări Lect.univ dr. Corina Șuteu, medic primar medicina muncii, şi medicul psiholog Corina Chiorean. Participanții au fost încadrați în grupe diferite: supraponderali, cu probleme de postură corporală, probleme cu coloana vertebrală, genunchii, cu diabet, si persoanele sănătoase. Toti participanții la studiul medical fac antrenamente pe ghete rebound câte o oră, de trei ori pe săptămână.

Kinga Sebestyen, inițiatoarea studiului „KAPO – Sănătate pe Ghete”, este cea care a adus Kangoo Jumps în România, distribuitor în Europa de Est și Scandinavia, cu o experiență de peste 25 de ani în sport, nutriție și dezvoltatorul programului de slăbit Fat Burning by Kinga. Studiul “KAPO – Sănătate pe Ghete” doreşte să dovedească că, prin programele pe ghete rebound recomandate de Kinga Sebestyen se pot crea/ preveni/schimba obiceiurile şi comportamentele de risc legate de stilul de viață în diferite boli, indiferent de sex sau vârstã.

După realizarea studiului amănunțit şi publicarea rezultatelor, se va pune la Oradea bazele unui “Centru pilot KAPO- sănătate pe ghete”, unic în lume. Pentru a veni in ajutorul generației tinere, în scopul prevenției creșterii riscului de îmbolnăvire, se va lansa un set de programe de reabilitare și recuperare pe ghete pentru spitale, şcoli, grădinițe, centre de reabilitare și săli de fitness. În plus, se vor organiza, la nivel naţional şi internaţional, evenimente ştiinţifice şi sportive, având ca şi temă de interes promovarea programului de sănătate “KAPO program medical de preventie ‘SĂNĂTATE PE GHETE ” și se vor forma noi specialiști care vor lucra cu publicul larg în vederea prevenției sau a tratării afecțiunilor medicale prin programele create de Kinga Sebestyen în colaborare cu specialişti în medicină.

Sursă foto: PR