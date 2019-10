Cele mai bune metode de a preveni răceala în anotimpul rece

Un adult obișnuit are parte de două-trei răceli pe an, conform Centers for Disease Control. Odată ce ai contactat un virus de răceală, nu prea poți da înapoi – dar ce poți face să previi răceala totuși?

Cea mai bună metodă de a scăpa de răceală este să o previi. Pentru a face asta, trebuie să îți menții sistemul imunitar puternic – iată cum, potrivit Women’s Health Magazine:

Caută să dormi bine

Atunci când nu te odihnești cum trebuie, sistemul tău imunitar nu mai funcționează așa cum trebuie. „Întregul mecanism a felului în care lipsa de somn face asta nu este pe deplin clar, dar unele studii au arătat că afectează funcționalitatea celulelor T și crește citokinele inflamatorii, ambele scăzându-ne abilitatea de a ne lupta cu răcelile și gripa”, a explicat doctorul Holly Phillips.

Mănâncă multe legume, fructe și cereale integrale

Legumele, fructele și cerealele integrale au cantități mari de antioxidanți în ele. La rândul lor, antioxidanții sunt necesari în repararea celulelor și în îmbunătățirea sistemului imunitar. „[Antioxidanții] minimizează stresul asupra sistemului imunitar, pentru ca acesta să se lupte mai bine cu infecțiile”, a zis doctorul Phillips.

Evită să îți atingi fața

Ochii, gura și nasul sunt puncte perfecte de intrare pentru virusuri. Dacă cineva strănută sau tușește lângă tine, acoperă-ți nasul și gura cu ce ai la îndemână – o eșarfă, de exemplu. În plus, evită pe cât posibil să îți atingi fața dacă nu te-ai spălat bine pe mâini înainte sau dacă nu ai folosit gel dezinfectant înainte.

Spală-te pe mâini

Unul din cei mai importanți pași în prevenirea răcelilor este spălatul riguros pe mâini cu apă și săpun. Germenii se transmit deosebit de repede prin atingeri, așa că este bine să te asiguri că ai mâinile curate în perioadele în care toată lumea din jurul tău pare să fie răcită.

