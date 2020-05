Pandemia de coronavirus ne-a arătat cât de important este să purtăm măști și ne-a amintit cât de necesar este să ne spălăm des pe mâini pentru a preveni riscul de răspândire și infectare.

Rețeaua de televiziune japoneză NFK a încercat să demonstreze cât de repede se răspândesc germenii printr-un video scurt și de efect, realizat în colaborare cu specialiștii în boli infecțioase de la St. Marianna University School of Medicine din Kawasaki, după cum arată Science Alert.

Astfel, oamenii din spatele experimentului au realizat un bufet suedez pentru 10 persoane, pe care le-au lăsat să își facă de cap cu preparatele de pe masă timp de 30 de minute. O persoană a fost însă dată cu vopsea fluorescentă pe mâini, în zonele unde ar ajunge virusul dacă acea persoană ar tuși.

După ce cele 30 de minute s-au scurs, participanții la experiment au fost puși sub lumină fluorescentă, unde au descoperit cu stupoare că vopseaua de pe mâinile individului „infectat” a ajuns pe mâinile tututor participanților și pe fețele a trei dintre ei.

Echipa care a realizat experimentul a conchis că zonele fierbinți de răspândire a virusului au fost mânerele containerelor și vaselor cu mâncare. Videoclipul este un reminder esențial pentru cât de important este să ne spălăm pe mâini și poate fi văzut mai jos:

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.

They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.

In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

pic.twitter.com/1Ieb9ffehp

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020