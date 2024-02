Ce este electroterapia și ce beneficii are

Electroterapia este una dintre cele mai blânde și eficiente metode pentru vindecarea durerilor articulare și musculare. Electroterapia are beneficii mari pentru sănătate, are efect analgezic și reparator, dar trebuie să știm că are și câteva contraindicații.

Electroterapia este una dintre cele mai răspândite și sigure metode pentru tratamentul durerilor musculare și articulare. Dacă în urmă cu 20 de ani, electroterapia se făcea cu precădere în stațiunile balneare, în zilele noastre găsim clinici de recupare și tratament care folosesc electroterapia aproape în fiecare centru urban din țară.

Aparatura folosită este tot mai performantă și sigură, iar rezultatele se simt de la primele ședințe. Cel mai mare inconvenient este prețul, deoarece ședințele de electroterapie sunt destul de scumpe, dar pacienții care beneficiază de compensare prin Casa de Asigurări de Sănătate se pot bucura de efectul benefic al acestei terapii care nu dă niciodată greș.

Ce este electroterapia

În mod surprinzător, efectul benefic al curenților electrici este cunoscut încă din Antichitate, când oamenii nici nu visau la sistemul electric pe care îl avem azi. Cum era posibil? Datorită peștelui torpilă, un pește pe care, dacă îl atingi și se simte amenințat, descarcă o încărcătură electrică puternică. Tratamentul cu acest pește a fost descris de medicul Scribonius Largus, cel care îl trata pe împăratul roman Claudius în secolul I al erei noastre. El recomanda terapia cu peștele torpilă pentru durerile de picioare, pentru durerile de spate și pentru gută.

În epoca modernă, efectele curenților electrici asupra organismului animalelor încep să fie studiate încă din secolul al XIX-lea. Dar medicul care a experimentat pentru prima dată efectele electricității asupra țesutului muscular a fost neurologul Guillaume Duchene. El a demonstrat că aplicarea curenților electrici stimulează mușchii și nervii locali prin contracții repetate și astfel ajută la o mai bună irigare a mușchilor și la atenuarea durerilor.

Prima utilizare a electroterapiei a avut loc la Jocurile Olimpice din 1976, de către sportivii ruşi. Mai tâziu, începând cu anii 1800 a avut loc o adevărată revoluţie în utilizarea curentului electric în scop terapeutic, și au fost create primele aparate pentru electromedicale.

Electroterapia este definită azi drept o forma de tratament medical specifică fizioterapiei care folosește mici impulsuri electrice pentru a repara țesuturile (mușchi, tendoane, articulații), pentru a stimula mușchii și pentru a crește forța musculară. Ea are efect antalgic și reparator, ameliorează durerile și ajută la recuperarea unor țesuturi vătămate (cum ar fi tendoane tensionate, rupturi de mușchi).

Cum acționează curenții electrici

Electroterapia este o modalitate blândă și non-invazivă, care funcționează prin stimularea nervilor și mușchilor aflați imediat sub stratul dermic, dar și în profunzime.

Aparatura folosită în electroterapie include electrozi care sunt plasați pe zona dureroasă. Când sunt activați, curenții electrici cu anumite frecvențe bine determinate și sigure pentru organism, determină mușchii să se contracte. Această contracție imită mișcarea naturală a organismului, ceea ce duce la o mai bună irigare și oxigenare a țesuturilor și stimulează astfel celulele să funcționeze optim și chiar să se repare într-o anumită măsură, în funcție de gravitatea bolii.

Principalele beneficii ale electroterapiei

Electroterapia are efect:

analgezic,

antiedematos,

miorelaxant,

reglator al circulaţiei sanguine,

reparator al ţesutului osos și cartilaginos.

Ameliorarea durerilor pe termen lung și chiar eliminarea lor completă

Electroterapia poate diminua semnificativ durerile musculare și articulare, amorțeala, furnicăturile, slăbiciunea musculară și durerile pe traseul nervilor care străbat țesutul muscular.

Stimularea electrica transcutanată nervoasă

Scopul este stimularea nervilor senzoriali pentru ameliorarea durerii și este adesea utilizat atât pentru neuropatie, cât și pentru afecțiuni cronice.

Încălzirea grupelor de mușchi și a întregului corp

Acest efect de încălzire îmbunătățește circulația și stimulează vindecarea țesuturilor vătămate în urma unor accidente de muncă, accidente sportive sau în urma unor intervenții chirurgicale. Circulația sănătoasă este un aspect important al procesului de vindecare. Sângele oxigenat aduce substanțe nutritive în celule și ajută la vindecarea țesuturilor. În plus, circulația sănătoasă ajută la eliminarea mai bună a toxinelor din organism pentru a avea un corp mai sănătos. Studiile au arătat că prin electroterapie se poate îmbunătăți semnificativ fluxul de sânge în organism.

Prevenirea și tratarea atrofiei musculare

În condițiile în care mușchii nu pot fi folosiți timp îndelungat din cauza unei leziuni sau a unei boli, acest lucru poate duce la atrofie musculară. Atrofia musculară restricționează mișcarea, duce la rigidizarea membrelor, provoacă dureri tot mai accentuate și împiedică pacientul să lucreze și să ducă o viață normală. Electroterapia poate ajuta la prevenirea atrofiei prin stimularea mușchilor să se contracte.

Metode de tratament prin electroterapie

Procedurile medicale de electroterapie includ curenți diadinamici sau interferențiali, ultrasunete, unde scurte sau microunde, terapii cu aerosoli sau ultraviolete, magnetodiaflux sau laser termoterapie, precum și o procedură modernă denumită Termocuverta.

1. Terapia cu curenți diadinamici/interferențiali

Curenţii diadinamici reprezintă una dintre cele mai comune dispozitive de electroterapie, care utilizează un curent scăzut, cu unde de joasă frecvență, pentru efectul său analgezic și spasmolitic. Protocolul terapeutic este stabilit numai de medicul specialist în medicină fizică şi recuperare medicală.

Este recomandat ca procedură în tratarea bolilor aparatului locomotor, în reumatismul articular cât şi în cel abarticular, în traumatismele şi sechelele lor, în bolile neurologice, în bolile vasculare, în tulburările circulatorii periferice şi multe altele. Mai este recomandat în: dureri în spondilită anchilozantă, discopatie, boli degenerative comune, nevralgie şi sindroame de compresie, sindroame vasculare, condiţii post-traumatice, tulburări vegetative.

2. Terapiile cu ultrasunete / unde scurte / microunde

Tratamentul cu ultrasunete produce un micromasaj la nivelul țesuturilor, asigurând o penetrare în profunzime a substanțelor antiinflamatoare sub formă de gel care, în funcție de doză, poate să facă o încălzire a țesuturilor tratate. Acest tratament de fizioterapie are efect decontracturant și de stimulare a circulației sanguine.

Terapia cu unde scurte este o metodă terapeutică ce presupune inducerea de curent electric de înaltă frecvență asupra țesuturilor corpului uman. Terapia cu unde scurte este utilizată în mod frecvent pentru afecțiuni care provoacă durere și spasme musculare, cum ar fi: entorse, bursite, tenosinovite, tensiuni musculare.

Terapia cu microunde este utilizată în special pentru a stimula circulația sângelui dar și pentru a îmbunătăți metabolismul, pielea, limfa, articulațiile. Terapia este utilizată cu succes pentru a trata patologii cum sunt durerile de spate sau de gât, artroza, contracturile musculare, traumatismele sportive, rupturile musculare sau încordările care afectează genunchii, coloana vertebrala, umerii, soldurile, mainile.

3. Terapiile de magnetodiaflux / laser termoterapie

Magnetodiaflux, magnetoterapia, sau terapia cu magneți, reprezintă o metodă alternativă de tratament a unor afecțiuni inflamatorii, cum sunt durerile articulare sau reumatismul, și de reducere a durerii asociate, prin acțiunea unui câmp magnetic pulsatil sau static asupra diferitelor părți ale corpului.

LASER este un acronim pentru „amplificarea luminii prin emisia stimulată a radiației. Sursa de lumină este pusă în contact direct cu pielea, lucru ce permite energiei luminii (fotonilor) să penetreze țesuturile și să interacționeze cu molecule diferite, restabilind funcția celulară normală. Lumina LASER-ului pătrunde în țesutul uman aproximativ la 8 – 15 mm. LASER-ul poate fi folosit pentru tratarea unor afecțiuni ca: fracturi, rupturi musculare, hematoame musculare, entorse, luxaţii, tendinite posttraumatice, axonotmesis, arsuri, dermatitele acneiforme, eczeme, herpes simplex, herpes zoster, psoriazis, ulcere varicoase, escare, plăgi, amigdalite, faringite, sinuzite, tinnitus, otite, artroze cu diverse localizări, oliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, artroze.

4. Ce este Termocuverta

Terapia cu termocuvertă contribuie la remedierea unor probleme de sănătate, cum ar fi probleme articulare, artrite, probleme reumatismale, probleme ginecologice și este, totodată, o soluție inovatoare de remodelare corporală.

Termocuverta are aspectul unui sac de dormit și este confecționată asemenea unei pături electrice. Este folosită în tratamentele din centrele de remodelare, iar principiul de funcționare se bazează pe căldura degajată, care dilată vasele de sânge, crește ritmul cardiac, îmbunătățește circulația sanguină și limfatică. Alte efecte includ îmbunătățirea și elasticitatea țesuturilor, o activitate mai bună la la nivel celular, scaderea în greutate și eliminarea celulitei.

Ce boli se tratează prin electroterapie

Terapia cu ajutorul curenților electrici este blândă și nu dă niciun fel de durere, din contră ea va elimina durerea pacienților, iar primele efecte benefice se remarcă după 4 – 5 ședințe de tratament. Specialistul ortoped poate indica o serie de 10 sau 14 ședințe de electroterapie care se fac consecutiv, zi de zi, pentru un efect imediat și de lungă durată.

Pacientul conectat la aparatura electromedicală simte doar mici furnicături, iar intensitatea curenților este stabilită împreună cu fizioterapeutul în funcție de gradul de suportabilitate al pacientului. Pe măsură ce durerile musculare se atenuează, terapeutul crește intensitatea curenților electrici pentru a mai bună stimulare a țesuturilor și mușchilor.

Durerile se atenuează până la 80 – 90% sau chiar dispar pe termen lung după o sesiune de 14 ședințe consecutive. Vindecarea este cu atât mai rapidă cu cât electroterapia este completată de terapia cu curenți magnetici, masaj medical, gimnastică medicală, gimnastică în apă sau împachetări cu nămol cald.

Iată în ce situații poți solicita tratamentele specifice electroterapiei:

Durere acută și cronică de mușchi în zona membrelor sau a spatelui

Sciatică și dureri de spate sau ale coloanei

Tendinită și alte afecțiuni ale tendoanelor

Vindecarea rănilor

Fibromialgia

Artrita

Bursita

Durere și inflamație post-chirurgicală

Complicații asociate cu diabetul

Contraindicații în cazul electroterapiei

Electroterapia este contraindicată atunci când pacientul prezintă una dintre afecțiunile următoare: boală cardiovasculară decompensată,

neoplazie (tumori maligne sau beningne, cancer),

anumite afecțiuni dermatologice,

implant metalic,

TBC activ,

peacemaker.

De asemenea, electroterapia este contraindicată în timpul menstrelor și în timpul sarcinii precum și în primele luni după naștere.

