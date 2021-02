Alexandru Rafila: Vaccinarea anti-COVID-19 ar putea deveni periodică

Prof. Dr. Alexandru Rafila spune că vaccinarea anti-COVID-19 ar putea deveni periodică, la fel cum se întâmplă și în cazul gripei. Potrivit expertului în sănătate, există două situații în care acest lucru se va întâmpla: apariția unor noi tulpini – caz în care vaccinurile trebuie adaptate, ori răspunsul limitat al sistemului nostru imunitar.

„Este posibil să avem cicluri de vaccinare similare cu cele pentru prevenirea infecției gripale, din două motive: un motiv îl poate constitui variația antigenică, așa-numitele mutații, care pot duce la apariția unor tulpini noi și atunci ar trebui în fiecare an sau la doi ani, poate, asta e o chestiune pe care nu putem acum s-o stabilim, dar vaccinurile ar trebui să țină pasul cu aceste mutații, în cazul în care se dovedesc că nu mai sunt eficiente. Asta este prima eventualitate. Cea de-a doua eventualitate este legată de persistența răspunsului imun, adică dacă persistența răspunsului imun va exista un an, doi ani sau trei ani. În funcție de această persistență a răspunsului imun după vaccinare, vor exista oportunități pentru administrarea acestei doze suplimentare periodic”, a explicat Alexandru Rafila, la Digi24.

Foto – 123rf.com

