Bill Gates răspunde acuzațiilor conform cărora el ar fi creat pandemia de COVID-19

Cu mai mulți ani în urmă, miliardul american Bill Gates, fondatorul Microsoft, a avertizat că omenirea nu este pregătită pentru un scenariu în care omenirea ar fi supusă unei pandemii izbucnite de la un virus mortal. Afirmațiile lui de atunci s-au întors între timp împotriva sa anul acesta, când pandemia de COVID-19 a izbucnit – mulți oameni au ajuns să îl acuze că el a plănuit pandemia, dând naștere unei teorii conspiraționiste ample, care a fost alimentată de social media.

În cadrul unei conferințe STAT Summit a cotidianului The New York Times, Bill Gates a vorbit despre aceste teorii care s-au propagat în online în ultimul an, recunoscând că nu se aștepta la acestea. Alături de expertul american în boli infecțioase Anthony Fauci, Bill Gates a răspuns acuzațiilor conspirative care susțin că cei doi ar fi creat intenționat pandemia.

„Aceste teorii ale conspirației (care este scopul vaccinului – este microcipare, este controlul populației?) – au venit atât de neașteptat încât nici eu, nici Tony (Anthony Fauci, n.red.) nu cred că avem vreun sfat de dat pentru celălalt, poate acela că trebuie să dăm în continuare răspunsuri bazate pe fapte,” a zis Gates, după cum arată Libertatea.

Un studiu arată că doar în America, 13% dintre oameni sunt convinși că teoria conspirației care susține că Bill Gates este în spatele pandemiei este adevărată.

Foto: YouTube

