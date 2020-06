Secretele unei căsnicii fericite. Ce spun bărbații

Un sodaj realizat pe reddit.com dezvăluie care sunt părerile bărbaţilor căsătoriţi cu privire la lucrurile care fac diferența între un mariaj fericit și unul cu probleme. Aceştia împărtăşesc din propria experienţă secretele unei căsnicii fericite și explică de ce anume trebuie să ții cont cel mai mult.

COMUNICAREA este esențială într-o relație de cuplu fericită. Trebuie să existe disponibilitatea de a asculta, de a-l lăsa pe celălalt să vorbească fără a-l întrerupe, de a-l întreba cum i-a fost ziua. Femeile și bărbații sunt diferiți la acest capitol. În timp ce ele își doresc mai întâi să fie ascultate și să simtă empatie din partea partenerului, bărbații vor să găsească soluții. Un aspect important este acela de a-i arăta celuilalt cât de mult contează pentru tine.

„Ea este importantă. Aşa am scris initial. Apoi am şters şi am rescris. De fapt, trebuie să-i arăţi că este importantă pentru tine. Când vine acasă şi începe să-ţi povestească despre cum i-a fost ziua, încetează să mai priveşti ecranul telefonului. Arată-i că o asculţi şi că te interesează ce se întâmplă în viaţa ei“, recomandă un bărbat pe site-ul reddit.com, potrivit adevărul.ro.

RESPECTUL pe care partenerii îl au unul față de celălalt este în topul secretelor unei căsnicii fericite. Glumele despre partener sau despre relație la o întâlnire cu prietenii nu sunt deloc indicate, chiar dacă pare un mod bun de a capta atenția sau simpatia celorlalți. Indiferent cât de reușite ar fi, acestea pot provoca ruptura.

În plus, partenerul trebuie să fie o prioritate. Nu o recomandă doar bărbații căsătoriți, ci și psihologii. Legea universală a ordinii este importantă mai ales atunci când apar copiii. Potrivit acesteia, fiecare are locul lui în familie, în funcție de momentul nașterii. Întâi sunt părinții, apoi copiii, în ordinea în care au ajuns în familie.

„Dincolo de iubirea pentru copiii lor, atenţia tatălui meu pentru partenera sa a fost pe primul loc. Întotdeauna“, a povestit un alt bărbat.

CREATIVITATEA este în opinia unui utilizator unul dintre secretele fericirii în cuplu. Acesta a povestit că soția sa avea probleme cu somnul, iar pentru a o ajuta acesta a invitat-o să stea cu el în timp ce se joacă pe calculator. A ales cele mai plictisitoare jocuri și a reușit astfel să-şi adoarmă rapid soţia.

Și micile atenții păstrează o căsnicie fericită. Fiecare partener ar trebui să depună eforturi să mențină flacăra iubirii aprinsă și să-și surprindă perechea cu surprize frumoase. Femeile sunt, de obicei, cele care gătesc, dar o seară în care bărbatul preia această responsabilitate poate fi una de neuitat.

„Nu este chiar atât de greu şi nici nu-ţi va ştirbi masculinitatea. Mai mult, este unul dintre lucrurile pentru care soţia te va lăuda şi va face pace cu tine atunci când greşeşti“ spune unul dintre bărbații de pe reddit.

„Cele mai puternice relații sunt acelea în care partenerii sunt independenți“

FIDELITATEA. Iată o condiție de bază pentru un mariaj fericit. Chiar dacă o infidelitate nu destramă de tot cuplul, fie ea fizică sau doar emoțională, este o experiență dureroasă, care schimbă dinamica cuplului și distruge încrederea. Fidelitatea înseamnă asumare, este o consecință naturală a dragostei.

„Infidelitatea nu se uită niciodată. Nu vă trădaţi partenera. Antrenaţi-vă creierul pentru a opri atracţia faţă de alte femei. Capcanele infidelităţii încep cu nevinovatele flirturi, iar de aici se poate ajunge rapid la pierderea familiei“, explică un utilizator.

INDEPENDENȚA. O relație de cuplu sănătoasă este una în care partenerii nu sunt dependenți emoțional unul de celălalt. Dependența trădează multe alte probleme, cum ar fi lipsa stimei de sine. Concentrarea excesivă pe nevoile partenerului duc la ignorarea propriilor nevoi, la stări de anxietate, furie, disperare și multe alte manifestări care îndepărtează partenerii în loc să-i aproprie.

„Nu dezvoltaţi dependenţe unul faţă de celălalt. Cele mai puternice relaţii sunt acelea între doi parteneri care se simt complet independenţi, puternici şi fericiţi pe cont propriu. Nu dezvolta o dependent faţă de ea şi nu-ţi împovăra partenera cu datoria de a te face fericit“ a mai spus cineva.

CEARTA CONSTRUCTIVĂ. Modul în care partenerii se ceartă poate ajuta relația sau dimpotrivă, o poate distruge. „Certaţi-vă pentru a ajunge la o soluţie, nu pentru a avea dreptate“ este unul dintre sfaturile oferite de un bărbat căsătorit. Discuțiile în contradictoriu trebuie purtate pe un ton calm, fără critică. Partenerii trebuie să-și asume partea lor de vină. Mulți oameni ajung să-ți trateze partenerul cu dispreț, să creadă că nevoile lor sunt mai presus de orice, dar atitudinea asta poate distruge un cuplu în câteva luni.

