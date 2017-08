Reacția lui Hamude, după ce Bianca de la Insula Iubirii a acuzat producătorii emisiunii

După ce s-a iubit cu ispita Sorin la TV, în cadrul emisiunii Insula Iubirii, Bianca s-a întors la iubitul ei Liviu, cu care s-a și căsătorit, și a declarat că a acționat producătorii emisiunii în judecată, spunând despre ei că nu au fost altceva decât ”O echipă pregatită intens pentru a-mi slăbi caracterul și puterea mintală”.

Într-o postare pe facebook, tânăra din Timiș a lăsat de înțeles că vârsta ei fragedă, 22 ani, a făcut-o să cadă în capcana producătorilor TV.

“Nu mi plang de mila, ce am avut de invatat am invatat eu pentru mine si atat. Nu am nicio datorie fata de nimeni pe planeta asta. Vreau doar sa nu mai tac si sa spun exact ce se intampla acolo. Eu stiu ce fel de putere are media peste populatie, aceasta emisiune si reactia oamenilor mi-a dovedit cat de influenti sunt asupra psihicul oamenilor. Daca pe voi pe canapea va manipuleaza, imaginati-va cum am fost noi constransi acolo doar pentru o suma de bani. Si in legatura cu picatul meu in ispita, singura greseala a mea personala, si sa ma intelegeti am 22 de ani, a fost slabiciunea mea in fata unei echipe pregatite intens pentru a-mi slabi caracterul si puterea mintala. Imaginati-va cum este sa te vezi din afara un om total diferit si sa nu te poti intelege, in asa fel am fost afectati cei care mai aveam o urma de umanitate in noi.

Sunt o norocoasa ca am invatat aceasta lectie la o varsta frageda, din pacate prin metode imorale si foarte dure dar mai departe in viata voi merge cu o lectie foarte importanta (…) Eu personal nu am puterea sa dovedesc ce s-a intamplat acolo asa ca am facut ce ar fi facut orice om in cautarea dreptatii. Am lasat tot la latitudinea legii. Ultima speranta se afla in oamenii legii”.

Ca răspuns la mesajul ei, Hamude, unul dintre concurenții din sezonul trecut, a dat cărțile pe față și a postat și el un mesaj pe facebook – “Este greu să îți asumi faptele tale, atunci când toată România îți vede adevărata față. Este mai ușor să cauți pretexte, scuze, alți vinovați! Este sezonul 3 al emisiunii… Știau bine în ce se bagă.”