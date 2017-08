După ce a căzut în ispită la „Insula Iubirii” și s-a căsătorit apoi cu iubitul pe care l-a înșelat, Bianca mărturisește: “Ce am avut de învățat, am învățat”

Bianca (22 ani), una dintre concurentele de la „Insula Iubirii” de anul acesta, face acuzații dure la adresa producătorilor emisiunii. După ce a venit în emisiune împreună cu iubitul ei, Liviu (43 ani), și a mărturisit că a făcut un avort chiar înainte de a pleca în Thailanda, pentru a putea participa la show, blonda a cedat într-un final ispitei și a făcut sex cu Sorin. Acum, ea susține că producătorii show-ului și-ar fi bătut joc de imaginea ei, așa că i-a acționat în judecată.



Cu toate că emisiunea nu s-a terminat încă, s-a aflat ulterior că Bianca și Liviu s-au căsătorit la începutul verii, după ce blonda îl înșelase pe bărbat în emisiune, ba chiar declarase că Liviu a bătut-o de câteva ori.

Zilele trecute, Bianca a făcut o altă mărturisire-șoc. Ea a scris pe profilul ei de Facebook un mesaj prin care dă de înțeles că a acționat în justiție producătorii emisiunii „Insula Iubirii” și că imaginile cu ea și cu Sorin făcând sex nu au fost de fapt adevărate, ci au fost trucate.

Iată mesajul Biancăi, care odată întoarsă în România și-a schimbat și look-ul, devenind brunetă…

“Nu mi plang de mila, ce am avut de invatat am invatat eu pentru mine si atat. Nu am nicio datorie fata de nimeni pe planeta asta. Vreau doar sa nu mai tac si sa spun exact ce se intampla acolo. Eu stiu ce fel de putere are media peste populatie, aceasta emisiune si reactia oamenilor mi-a dovedit cat de influenti sunt asupra psihicul oamenilor. Daca pe voi pe canapea va manipuleaza, imaginati-va cum am fost noi constransi acolo doar pentru o suma de bani. Si in legatura cu picatul meu in ispita, singura greseala a mea personala, si sa ma intelegeti am 22 de ani, a fost slabiciunea mea in fata unei echipe pregatite intens pentru a-mi slabi caracterul si puterea mintala. Imaginati-va cum este sa te vezi din afara un om total diferit si sa nu te poti intelege, in asa fel am fost afectati cei care mai aveam o urma de umanitate in noi.

Sunt o norocoasa ca am invatat aceasta lectie la o varsta frageda, din pacate prin metode imorale si foarte dure dar mai departe in viata voi merge cu o lectie foarte importanta (…) Eu personal nu am puterea sa dovedesc ce s-a intamplat acolo asa ca am facut ce ar fi facut orice om in cautarea dreptatii. Am lasat tot la latitudinea legii. Ultima speranta se afla in oamenii legii”.

Mulți spun că Bianca ar fi apelat la această soluție pentru a-și “spăla imaginea” afectată în cadrul show-ului, după ce a făcut sex cu Sorin.