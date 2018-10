Raluca Moianu, primele declarații după moartea fostul soț

Raluca Moianu și Marius Ancuța, Mario, așa cum îl strigau prietenii, erau divorțați din 2013, după ce aceasta l-a înșelat cu un coleg de breaslă. Faptul că cei doi aveau o fetiță împreună, pe Mara Ilinca, în vârstă de 13 ani, i-a făcut să-și mai dea o șansă și să se împace, mutându-se din nou împreună. Din păcate, soțul său, cel mai cunoscut comentator de snooker din România, de profesie medic stomatolog, a dezvoltat o formă agresivă de cancer și s-a stins din viață într-un timp relativ scurt.

Raluca Moianu a găsit abia acum puterea de a vorbi despre drama care i-a marcat viața: „Sunt bine, am un copil şi pentru el sunt bine. Eu sunt o persoană puternică. Mi-a spus înainte să plece că pleacă liniştit că ştie că sunt lângă Mara. Mario nu ar fi vrut să se ştie că este bolnav. La început i s-a spus că este norocos şi am sperat că o să fie bine. După operaţie s-a făcut o infecţie. Este complicat să dăm vina pe ceva, avem medici foarte buni, am întâlnit oameni foarte buni, dar spitalele sunt îngrozitoare. Este clar că în România este bine să fii sănătos. În luna mai a comentat meciuri, a făcut un efort extraordinar. Cred că singurul lui regret este că ne-a lăsat singure”, – a spus Raluca Moianu la „Agenția Vip”.

Sursă foto: arhivă