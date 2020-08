Vrei să vezi cum arăta Batman când era mic? Top trei seriale cu eroi in pielea cărora ai putea să te regăsești!

Serialele şi filmele cu eroi au revenit în trend acum câţiva ani. Spun revenit pentru că pasiunea spectatorilor pentru justiţiari îmbrăcaţi în haine colorate scăzuse dramatic la un moment dat şi puţini mai gustau acest gen de action/series. A fost nevoie să apară producţii gen Arrow, Flash, Dark Knight sau Gotham ca pasiunea pentru eroi de benzi desenate să revină.

Doar că gusturile se schimbă mai repede ca moda. Spectatorii au început să se plictisească de eroii pozitivi gen Batman sau Spider Man şi au cerut o diversificare a universului costumat. Şi uite aşa, din două pixuri şi trei scenarii, au apărut filme cu eroi fără costume sclipicioase şi fără pelerine ce flutură în vânt. Această serie nouă de eroi atipici nu caută să salveze lumea, nu doresc pacea mondială şi nici nu luptă pentru eradicarea foametei din Africa. Eroii de noua generaţie vor să trăiască bine, să profite cât mai mult de noile lor puteri şi să culeagă toate roadele trecute în” fişa postului”.

Şi uite aşa au apărut filmele cu anti eroi golani, bătăuşi, beţivi cum ar fi Hankock, Hellboy sau mai nou, Harley Queen sau John Wick.

Evident, streamerii nu au stat nici ei degeaba şi s-au aliniat noilor tendinţe cinematografice. Maşinile de seriale au început să lucreze din plin şi aşa i-am întâlnit pe Daredevill, Lucifer, Punisher, Arrow, aşa i-am cunoscut pe ciudaţii din Heroes sau pe eroii pe bani din The Boys.

Aşa că săptămâna asta o dedic eroilor de toate genurile buni, răi, miloşi nemiloşi, cu pelerine şi sclipici sau doar în blugi şi tricou, eroii din spatele televizoarelor smart de azi ne colorează vieţile şi ne aduc un strop de divertisment într-o perioadă în care tristeţea, neliniştea şi îngrijorarea ne-au invadat sufletele.

Umbrella Academy – Cei șapte samurai moderni!

Umbrella Academy este un serial din curtea celor de la Netflix care readuce în prim plan prototipul antieroului. În aceeași zi din 1989, patruzeci și trei de femei care nu arătau nici un semn de sarcină cu o zi înainte, nasc în mod inexplicabil 43 de copii. Șapte din ei sunt adoptaţi de Sir Reginald Hargreeves, un industriaş miliardar care creează The Umbrella Academy, o pepinieră de eroi meniţi să salveze lumea. Toate lucrurile merg bine câţiva ani, până la un moment dat când tinerii ciudaţi ajunşi la vârsta adolescenței încep să se certe între ei. Într-un final, echipa celor şapte se sparge şi fiecare membru al academiei pleacă pe drumul său.

La câţiva ani distanţă, reuniţi la moartea bătrânului miliardar, şase dintre ei – Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya și Numărul Cinci încep să investigheze misterul care înconjoară moartea tatălui lor, doar ca familia deja înstrăinată începe din nou să se scârţâie datorită personalităților și abilităților divergente. Colac peste pupăză, apar la orizont şi niscaiva nori negri de apocalipsă pe care cei rămaşi în Academie încearcă să o împiedice.

Eroii de sub umbrelă sunt atipici, fără nici o îndoială. Cei şapte chiriaşi ai academiei sunt posesori de puteri speciale pe care nu le folosesc pentru a îndrepta lumea sau pentru a prinde vreun răufăcător. Ei îşi folosesc puterile în interes personal, de care ori consideră că pot avea un avantaj imediat, ceea ce îi scot din categoria eroilor clasici buni şi generoşi şi îi plasează în zona” human” a ecuaţiei. Da, suntem eroi, dar suntem şi oameni cu joburi, familie, copii… Trebuie să plătim facturi, chirii, trebuie să trăim, să cumpărăm haine, mâncare, băutură, droguri…

Serialul te prinde la început, are cadenţă şi ritm pe care îl cam pierde undeva pe la mijlocul sezonului 1. Pe măsură ce episoadele curg tot aştepţi să se întâmple ceva şi fiecare episod vine cu o promisiune pe care nu reuşeşte să şi-o ţină. Sezonul unu se termină interesant cu un click bait uriaş pe care îl înghiţi fără apă, pe nemestecate.

Sezonul doi, începe fulminant şi îţi reintroduce speranţa în suflet, dar pe măsură ce avansezi, descoperi că lucrurile se cam repetă. Povestea sezonului doi se termină apoteotic cu o mega promisiune pentru o continuare.

Una peste alta Umbrella Academy este un serial bun care merită urmărit chiar dacă nu eşti fan al genului. Academia are poveste, are personaje, are ritm şi merită cu prisosinţă să îi acorzi un weekend ploios. Şi apropos, sezonul doi este mai bun decât primul!

The Boys – Afacerile cu eroi sunt cele mai bune!

Deşi e relativ tânăr (doar un sezon), serialul The Boys a urcat cu tupeu până pe ultima treaptă a scării IMDB dovedind că se pot face super seriale chiar dacă nu sunt nume grele pe generic. Trebuie să recunosc, am fost realmente surprins când am văzut tronând în dreptul producţiei celor de la Amazon Prime, un ditamai 9.4 dăruit cu dărnicie de celebra bază de date şi cum rar se întâmplă ca un serial să împuşte o notă aşa de mare, imediat am suspectat miros de intervenţii sau spăgi. Dar se pare că nu, nota celor de la IMDb a fost dată pe bune şi are în spate opiniile a peste 30.000 de useri care au văzut primele episoade şi au votat pozitiv. Bravo lor! Aşa cum era de aşteptat, The Boys a pierdut ulterior din punctaj, dar a rămas în galaxia de sus a clasamentului ceea ce înseamnă că povestea a prins şi serialul a fost apreciat de public.

În esenţă, The Boys este un serial despre o gaşcă de eroi (Marvel kinda heroes), şapte la număr, care şi-au dat seama că toată faza asta cu salvatul lumii şi prinsul hoţilor trebuie făcută pe bani şi nu pe gratis. Toată lumea ştie că totul costă – costumele, restaurantele, casele şi maşinile, toate cer carduri şi conturi pline cu galbeni. Deci trebuie bani, trebuie un cadru juridic (o firmă ceva) şi mai trebuie un manager care să gestioneze faima, imaginea şi portofoliul celor 7 eroi. Şi uite aşa, afacerea cu eroi începe să meargă, banii încep să curgă, reclamele inundă oraşul, marketingul duduie, iar cei şapte încep să se şmecherească şi să abuzeze de puterile lor, ajungând în megalomania lor să facă mai mult rău decât bine.

Sătui de această mega afacere cu eroi, o gaşcă de foşti operativi CIA (The Boys) conduşi de un tip cu nume de măcelar (Butcher) se hotărăsc să dea în vileag toată această combinaţie malignă şi să arate lumii că aceşti eroi sunt de fapt nişte infractori fără scrupule care nu vor decât să se îmbogăţească. Uşor de zis, greu de făcut pentru că cei 7 eroi chiar au puteri speciale care îi fac de neînvins şi doar gândul de a te lua cu ei în dantură îţi face pielea de găină.

Serialul este super mişto şi aduce pe undeva cu Preacher, povestea cu vampiri sau cu Happy, altă serie cu anti eroi destul de apreciată. Chiar dacă nu eşti fan al genului te poţi uita lejer la „Băieții” pentru că are un plot mişto care te prinde şi are urme de umor negru care îţi poate ridica buna dispoziţie „to the sky”. Scenariu mişto (după o bandă desenată de acum 15 ani) acţiunea tare şi actorii inspiraţi fac din The Boys o alegere bună pentru serile mai borring. Povestea se poate vedea pe Amazon Prime.

Gotham – Vrei să vezi cum arăta Batman când era mic?

Gotham este un serial cu eroi şi anti eroi în care toată lumea se bate cu toată lumea. Găsim aici toată gaşca de eroi din filmele cu lilieci: Batman mult mai tânăr şi mai fraier, Pinguinul, rapace şi nemilos, Comisarul Gordon, încă detectiv de secţie şi Ed Nygma parcă mai diabolic decât îl ştiam noi.

Serialul a intrat în lista mea de favorite datorită actorilor. Personajele acestei poveşti despre tinereţea marilor răufăcători din Gotham City sunt foarte interesant conturate, iar actorii din spatele măştilor sunt de nota 10.

Deşi a prins foarte bine la public, producţia nu abundă în nume sonore pe generic şi poate de aceea am fost deosebit de surprins să o descopăr pe soţia lui Will Smith – Jada Pinket în rolul reginei lumii interlope din Gotham City

Dintre toate personajele din serialul Gotham, Pinguinul m-a impresionat cel mai mult. Metamorfoza prin care trece tânărul Oswald Cobblepot de-a lungul serialului este fantastică. Personajul mi-a plăcut din prima. Este credibil, autentic şi original lucru ce demonstrează că Robin Lord Taylor, actorul din spatele măştii poate să ducă în spate un rol complex.

Una peste alta, avem de văzut un serial cu un scenariu deosebit de interesant, cu actori fantastic de buni şi cu o scenografie de nota 100.

Serialul se poate vedea pe Netflix.

