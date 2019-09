Top 3 seriale cu doctori care te vor vindeca de plictiseală | Recomandări de la Alex Preda

E cunoscut faptul că toamna aduce cu ea, pe lângă peisaje idilice cu stejari îngălbeniți, castane și plimbări romantice prin parcurile pline de frunze și o super ofertă de răceli, gripe și guturaiuri menite să ne aducă aminte că viața mai are în tolbă și lucruri mai puțin plăcute. Poate că de aceea mulți producători de seriale aleg această perioadă a anului pentru a lansa/continua seriale cu doctori și spitale.

Și atunci când ai la vârful telecomenzii nume grele ale medicinei mondiale – Dr. House, Dr. Shepard sau Dr. Grey, disponibili pentru o consultație gratis, poate să vină și mama gripei că tot ești super protejat. Mai mult de-atât, dacă gripa refuză să plece, tot din vârful telecomenzii, te poți teleporta în cele mai cunoscute spitale din lume – Gray Memorial Hospital, Chastain Park sau Chicago County General. Nu-i așa că e super tare?!

Așa că săptămâna asta o să vorbim despre seriale cu medici și asistente și vom afla cum să ne pregătim pentru o consultație cu 3 dintre cei mai în vogă doctori din lume. Adică cum o să vă pregătiți voi… Eu o să stau acasă pentru că mi-e frică de ace!

The Good Doctor

Spuneam în deschidere că nu prea mă uit la filme cu doctori și spitale. Sunt ipohondru și îmi descopăr 100 de boli în fiecare episod. De aceea prefer SF-urile pentru că știu sigur că nu o să ajung vreodată pe vreo planetă far, far away și nici n-am să mă lovesc de vreun verde la vreun colț de stradă. Însă serialul The good doctor a avut ceva inexplicabil care mi-a deschis sufletul împietrit de ipohondrie și m-a convins să-l urmăresc.

Aflat într-o gară, un tânăr chirug autist salvează viața unui puști. Da, știu, s-a mai vazut, însă personajul din rolul principal avea ceva deosebit care îl făcea credibil, autentic și sincer. Ulterior, în fața conducerii unui mare spital la care aplicase, chirurgul autist dă o lectie de sinceritate care m-a emoționat enorm și m-am trezit la 1.30 noaptea cu ochii în lacrimi.

Așa că am decis, în ciuda hotărârii mele de a nu mă aventura spre seriale cu boli și medici, să mă uit la The good doctor , serialul care m-a „vindecat” de ipohondrie. Și foarte bine am făcut pentru că am avut plăcerea să-l redescopăr pe Freddie Highmore, un talentat actor britanic pe care îl știam din Bates Motel sau Close to the Enemy, jucând un rol care avea să-i aducă ulterior o nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de dramă.

The Resident

Știati că malpraxisul este cea de-a treia cauză a mortalității în SUA, după cancer și bolile de inima? Eu habar nu aveam dar se pare că asta a fost ideea de la care au pornit scenariștii Amy Holden Jones și Hayley Schore când au scris script-ul pentru The Resident, unul dintre cele mai interesante seriale cu doctori pe care l-am văzut.

Uneori și medicii o mai dau în bară în sala de operație, dar atunci când aceste greșeli sunt făcute în mod repetat de către șeful sectiei de chirugie al unui mare spital, situatia poate devenii cronică.

Cât de complicată este viața de doctor într-o locație plină de orgolii medicale urmează să descopere un tânăr rezident transferat în Chastain Park, cel mai de fițe spital ever. Este dispus tânărul doctor să închidă ochii la micile/mari cazuri de malparxis pe care le observă în spital?

În rolul principal l-am găsit pe Matt Czuchry, unul dintre cei mai simpatici și charismatici doctori pe care i-am văzut în ultima vreme.

New Amsterdam

Bazat pe cartea „Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital” (12 Pacienți – Viața și moartea în spitalul Bellevue) serialul New Amsterdam îl are protagonist pe Max Goodwin, un tânăr doctor care acceptă postul de director medical al spitalului New Amsterdam, una dintre cele mai vechi instituții medicale din NY.

„Cu ce pot sa fiu de folos” este motto-ul acestui doctor ambițios care dorește să rupă lanțul birocratic și apatia sistemului medical american, încercând să readucă în atenția conducerii spitalului, pacientul în sine și nu valoarea lui asigurată.

Deși nu aduce ceva nou în peisajul producțiilor de gen, serialul are ritm și te prinde, grație personajului principal interpetat de Ryan Eggold, un actor american de 34 de ani pe care l-am mai văzut în super serialul „The Blacklist”.

Deși este pe locul trei al topului de azi, New Amsterdam este un serial care merită încercat!

