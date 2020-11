Ce ai tu și nu are ea?

Când am mers prima dată la un interviu purtam o cămașă albă, un deux pieces maro-închis, cumpărat în ultima lună de facultate, și o geantă asortată cu pantofii. Aveam doar 22 de ani, dar păream mult mai matură. Am răspuns sincer la toate întrebările și am obținut jobul.

Importanța rețelelor sociale în căutarea unui job

LinkedIn nu exista, iar Facebook urma să apară abia peste cinci ani, așa că nimeni nu putea verifica experiența mea anterioară sau dacă postasem ceva compromițător pe rețelele sociale. Firește, de atunci s-au schimbat multe lucruri, atât în metodele de angajare, cât și în pregătirea candidaților pentru un interviu, însă un lucru a rămas neschimbat.

Înainte de a aplica la orice job, CV-ul tău trebuie să arate impecabil. Acum, oricine are acces la site-uri care oferă servicii de redactare – novoresume.com, zety.com și altele –, există variante cu plată și modele gratuite, precum și răspunsuri la orice întrebare.

Eu, una, am preferat întotdeauna CV-urile concise, de maximum o pagină. Dacă sunt mai multe informații pe care tu le consideri importante, poți trimite și o scrisoare de intenție. Desigur, referințele și scrisorile de recomandare reprezintă un plus.

Apoi pune-ți la punct contul de LinkedIn și celelalte conturi de social media. Da, angajatorul le va verifica și pe acestea, chiar dacă ai putea considera că nu este treaba lui ce postezi pe Facebook sau pe Insta în timpul liber.

Sugestia mea este să urmărești conturile de LinkedIn ale persoanelor cu poziții similare postului pentru care aplici și să te inspiri din mesajele lor. Dacă postezi și conținut original, nu doar dai share la alte articole, atunci ratingul tău în fața unui angajator ar putea crește.

Pe vremea când căutam un candidat pentru departamentul pe care îl conduceam, pe lângă potrivirea din punct de vedere profesional, conta mult și cât de ușor s-ar putea integra acea persoană în echipă și dacă armonia grupului ar avea de suferit.

În același timp, îmi doream o echipă diversă, pentru ca și ceilalți colegi să aibă ce învăța de la noul membru. Până la urmă, orice îndemânare lipsește poate fi un atu pentru potențialul nou coleg. Preferam să angajez pe cineva cu mai puțină experiență, dar pentru care integritatea și dorința de a învăța sunt prioritare.

Nu prea mai există întrebări standard la un interviu în ziua de azi, așa cum nu se mai poartă nici să-ți asortezi geanta cu pantofii, drept care, oricât de mult te-ai pregăti, poți fi luată prin surprindere.

Bazează-te pe sinceritate

Sfatul meu este să te bazezi în primul rând pe sinceritate. Nu încerca să copiezi vreun idol sau să vorbești pe limba altcuiva, pentru că mai devreme sau mai târziu va fi limpede că nu erai potrivită pentru job și nu câștigi decât frustrare, pe lângă timpul pierdut, al tău, al managerului și al colegilor de la resurse umane.

Nu aplica la joburi pe care nu ești convinsă 100% că ți le dorești, chiar dacă vrei să te „antrenezi“, se va simți acest lucru.

Chiar daca ai multă experiență și un super-CV, evită orice discurs ar putea fi interpretat ca fiind arogant sau superior.

Încearcă să afli cât mai multe detalii despre companie, atmosferă, colegi. Poți găsi orice persoană prin maximum șase conexiuni. Fiind în același oraș, dacă îți întrebi prietenii care la rândul lor își întreabă alți prieteni și cunoștințe poți găsi pe cineva care a lucrat în trecut sau în prezent în compania respectivă și îți poate da detalii despre acel loc.

La ce întrebări să-ți răspunzi înainte de a merge la un interviu

Dacă ai fi în locul angajatorului, de ce te-ai angaja pe tine?

Ce valoare adăugată poți aduce companiei?

Ce impact va avea în viața această nouă experiență? (Distanța față de casă, colegii noi, programul de lucru etc.)

Ce ai avea de câștigat ca experiență dacă ai alege acest job?

Cum se potrivește acest job cu planul tău de a-ți atinge un anumit obiectiv profesional pe termen lung?

Imaginează-ți că ai fost acceptată – pe o scară de la 1 la 10, cât de împlinită te simți?

După ce răspunzi la aceste întrebări poți decide mai ușor dacă e cazul să aplici sau nu. Chiar dacă selecția se va diminua simțitor, șansele de a-ți găsi jobul potrivit vor crește. Mult succes!

Stela Toderașcu are o vastă experiență de leadership și este Associate Certified Coach, fiind specializată pe coaching de carieră și de gestionare a schimbării. O puteți găsi pe www.stelatoderascu.com sau îi puteți scrie la coach@stelatoderascu.com.

