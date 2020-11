Mulți dintre copiii noștri, adulții de mâine, vor fi probabil cel mai bine antrenați în a detecta impostori. Experiențele recreative virtuale, cu caracter permanent, din prelungirea școlii online, oferă sub acoperișurile caselor multora dintre părinți, imaginea unor câmpuri de luptă greu de imaginat.

De la sunet, la efecte speciale, care răzbat direct din ecranele lor. Mă înarmez cu un scut protector care să mă facă să empatizez cu lumea lor. Orice joc are un scenariu în spate, pentru că până la urmă e o poveste. Ok, nu din colecția Nemuritoare, nici din seria lui Creangă sau Cezar Petrescu, dar e un fir narativ.

Totuși, e prea mult despre moarte, copii. Ok, înțeleg, e o luptă, binele învinge. Dar unde e dragostea?

Serios, mami? Dacă ar fi despre cum să dresezi un animal, nu s-ar mai uita nimeni.

Așadar, este despre audiență, iar dragostea nu vinde.

„Among us/ Printre noi” este doar unul dintre jocurile video dezvoltate în ultimii doi ani. Fortnite a cucerit 350 de milioane de jucători în ultimii trei ani, iar in aprilie, în plină carantină, au fost înregistrate peste 3 miliarde de ore de joc.

Încântarea și plăcerea jocului sunt de nedescris pentru o generație de vârstă crudă, închisă în case. Cum ar trebui să privim aceste cifre derivate din comportamente și obiceiuri noi ? Cel mai probabil, fix așa cum este fragmentată și populația, atunci când vine vorba de a fi pro sau împotriva redeschiderii școlilor cu prezență fizică.

Ar fi interesant să aflăm dintr-un studiu realizat printre părinți, din martie începând, despre activitățile copiilor după școala online, în casă. Clasate cât mai simplu: în fața ecranului sau în orice altă activitate, care nu presupune un ecran.

Nici măcar nu mai este vorba despre a pasa responsabilitatea într-o direcție sau alta (părinte sau autoritate națională). Este despre o stare de fapt în care ne simțim neputincioși și vlăguiți totodată, pe termen nedefinit.

Am imaginea unei ecranizări din viitor. Un Spielberg care să îți transpună micro comunitatea cu ședere permanentă acasă, în care personaje sunt familii numeroase, angajate în „call”-uri interminabile și lecții predate virtual.

Printre noi nu este doar efectul special din jocul atât de apreciat al copilului, ci resemnarea că ceea ce trăim nu ne mai permite să fim nostalgici după o perioadă sau alta a copilăriei noastre. Eva mă învață să editez video, Luca îmi arată puterea poveștii dintr-un alt unghi. Contorul timpului, așa cum se scurge el, e nenegociabil.

Și, totuși, nu cu orice preț.

Clădirea școlii trebuie să îi primească înapoi. Camera lor trebuie să se mute la școală, iar dacă nu o au, cu-atât mai mult, au nevoie de una. În incinta școlii. Economia pe care o salvăm azi va avea nevoie de ei in viitor. Pregătiți să își asume roluri și responsabilități, cu empatie, în echipe, pentru o gamă largă de meserii.

Dar nu pe un câmp virtual de luptă, pentru că nu îi putem antrena pe toți să devină scenariști și dezvoltatori de jocuri video. Chiar și cu-o industrie care proliferează în România, unde cifra de afaceri este de peste 200 de milioane USD, cu 6 000 de locuri de muncă și inițiative de ajutoare de stat pentru susținere.

„Among us/ Printre noi” este un joc video care constă în a găsi un ucigaș, numit și impostorul. Misiunea acestuia este de a ucide și sabota nava spațială. Când cineva este ucis, coechipierii pot raporta către toată unitatea, prin inițierea unei dezbateri unde jucătorii încearcă că găsească impostorul, pe baza dovezilor acumulate. Scopul unui coechipier (crewmate) este și acela de a completa anumite misiuni, precum repararea unor panouri electrice, pornirea reactorului, transmiterea datelor etc.

