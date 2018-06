“Magicianul” Marian Râlea, mesaj emoţionant la aproape 5 ani de la moartea Michaelei Niculescu

Michaela Niculescu, cunoscută sub numele de Mica, a încetat din viaţă la numai 32 de ani, pe 14 martie 2013, din cauza unei boli grave – ciroza.

Mica a făcut parte aproape 10 ani din echipa de tineri talentaţi de la Abracadabra, condusă de “Magicianul” Marian Râlea. Ea studiase la Oxford şi la Viena, lucrase ca redactor, producător TV şi lector universitar şi cânta într-un club din Bucureşti în timpul liber.

La aproape 5 ani de la dispariţia fulgerătoare a Micăi, Marian Râlea a postat pe pagina sa de facebook un mesaj emoţionant, care i-a impresionat pe fanii săi.

Michaela Niculescu sau Mica, pentru prieteni

“Draga Mica,

Ne e dor de tine in fiecare zi. Ne e dor cum nu iti imaginezi sau poate ca da, doar te uiti in fiecare zi de sus la noi si ne zambesti cald, a bine si a iubire, cum iti era in fire.

Erai zambet desprins din soarele care astazi seamana cu emoticonul pe care il folositi zilnic. Albastrul din ochii tai il mai vedem uneori vara, cand se intalneste marea cu cerul. Sau poate esti doar tu, acolo sus. Talent – sa-ti umple sufletul. Un copil altfel, un copil simplu si sincer.