La ce vârstă și cu cine a avut Cătălin Botezatu prima experiență amoroasă

Prima femeie din viața creatorului de modă a fost o studentă la Medicină, însă experiența a fost departe de a fi plăcută.

Invitat recent în platoul unei emisiuni de televiziune, Cătălin Botezatu a dezvăluit când și cu cine și-a pierdut virginitatea, dar a vorbit și despre femeile din viața lui.

„E prea devreme să va zic cea mai mare fantezie pe care mi-am satisfăcut-o. Mi-am pierdut virginitatea la o vârstă foarte fragedă, la 13 ani, cu o studentă la Medicină. Ea avea vreo 19 ani. Eram o gașcă de băieți. Care o făcea primul, era cel mai tare”, a dezvăluit Cătălin Botezatu în cadrul unei emisiuni de la Kanal D.

Am plăcut-o pe fata asta, a căzut în vraja mea. Am dus-o la mine acasă, nu am știut prea bine ce fac. Am simțit doar o usturime. Primul lucru pe care mi l-am dorit să-l fac a fost să-mi sun prietenii și să ne întâlnim să le povestesc. Le-am povestit tot, dar mai pescărește așa, cu mici înflorituri”, a adăugat el.

Designerul a dezvăluit, de asemenea, și cine a fost marea lui dragoste:

„Dana Opsitaru este persoana pe care am iubit o cel mai mult. Am avut ocazia să iubesc câteva femei care și-au pus amprenta asupra vieții mele. Ele au contat în viața mea. Nu sunt adeptul căsniciei pentru că eu consider că o semnătura nu înseamnă nimic. Degeaba te căsătorești. Nu îmi place să ajung la divorț, să împart averi și copii”, a afirmat creatorul de modă.

Născut pe 3 decembrie 1966, în Alexandria, Cătălin Botezatu nu a fost niciodată, însă în 2009 a mărturisit că are un băiat în vârstă de 20 de ani. Este unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, iar viața lui personală este constant în atenția presei datorită relațiilor cu diverse femei și a zvonurilor cum că ar fi, de fapt, homosexual.

Foto – Libertatea.ro