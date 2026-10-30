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Cât costă o locuință în România: de la recordul istoric din Cluj la paradoxul Reșiței și decalajele uriașe din Capitală

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.  Actualizat 03.11.2026, 11:05
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Un apartament costă, în medie, în România 114.900 de euro, cu aproape 5% mai mult decât în urmă cu un an, iar o tranzacție se încheie în aproximativ două luni. Deși Cluj-Napoca, București și Brașov conduc topul orașelor unde cumpărătorii trebuie să plătească cel mai mult pentru a face o achiziție imobiliară, cel mai alert ritm de creștere se poate observa față de începutul toamnei trecute în Reșița și în Zalău.

  • Top 10 cele mai scumpe orașe din România

La nivel național borna de 2.000 euro/mp util este atinsă sau depășită doar în șapte orașe. Cel mai scump centru urban rămâne Cluj-Napoca, singurul oraș unde prețul mediu solicitat pentru apartamentele listate la vânzare trece de 3.300 euro/mp util, după un avans cu 5% în ritm anual. Următoarele locuri în top sunt ocupate de București (2.312 euro/mp util), Brașov (2.309 euro), Craiova (2.142 euro), Sibiu (2.034 euro), Constanța (2.020 euro), Iași (2.000 euro), Târgu Mureș (1.994 euro), Timișoara (1.984 euro) și Oradea (1.885 euro). 

La polul opus întâlnim orașul Reșița, cel mai ieftin din România pentru cei interesați de realizarea unei achiziții imobiliare. Acesta este singurul municipiu reședință de județ unde prețul mediu solicitat cumpărătorilor nu a atins încă pragul de 1.000 euro/mp util. Cele mai importante scumpiri au fost înregistrate, însă, în ultimul an aici. Discutăm despre un avans cu 15,4%. Un avans apropiat, cu 15,3%, a putut fi observat și în Zalău (1.303 euro/mp util) în același interval de timp. 

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  • Ușoare ieftiniri înregistrate doar în două orașe

Doar în două reședințe de județ s-au putut observa în ultimul an ușoare ieftiniri ale prețurilor solicitate pentru apartamente, cu circa 3%. Este vorba despre Călărași (1.160 euro/mp util) și Brăila (1.055 euro/mp util). 

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  • Tendințe pe principalele piețe rezidențiale din țară

București: Deși apartamentele noi se vând cu prețuri mai mari decât cele din blocuri vechi, acestea din urmă s-au scumpit mai mult pe parcursul ultimului an. Discutăm despre un avans cu 9% comparativ cu aproape 7% pe segmentul nou.

Cumpărătorii achită cele mai mari prețuri pentru apartamentele noi și vechi listate la vânzare în Sectorul 1 al Capitalei și pe cele mai mici în Sectorul 4. Dacă privim piața bucureșteană mai în detaliu, putem spune că zona Kiseleff-Aviatorilor este cea mai scumpă, apartamentele fiind listate la vânzare cu un preț mediu de 4.930 euro/mp util în septembrie. În topul zonelor cu cele mai piperate prețuri întâlnim și Herăstrău-Șoseaua Nordului (4.785 euro/mp) și Dorobanți – Floreasca (4.047 euro/mp). Cele mai ieftine cartiere din București sunt Rahova (1.700 euro/mp), Giurgiului (1.707 euro/mp) și Giulești (1.811 euro/mp).

Brașov: Ai nevoie, în medie, de 75 de zile pentru a găsi cumpărătorul potrivit pentru un apartament listat la vânzare în al treilea cel mai scump oraș din România. Perioada de vânzare a crescut ușor în ultima lună. Cele mai scumpe locuințe sunt localizate în Brașovul Vechi unde prețurile ating 3.268 euro/mp util. Cea mai ieftină zonă din oraș, Florilor, este și singura unde s-au înregistrat ieftiniri mai semnificative în ultimul an (-5%). Unele dintre cele mai importante creșteri de preț au apărut, în schimb, în cartiere precum Bartolomeu (+12%), Tractorul (+10%) și Răcădău (9%).

Cluj-Napoca: Prețul mediu solicitat în Cluj-Napoca a ajuns în septembrie să fie cu 64% mai mare față de media națională. Durata de timp necesară identificării cumpărătorilor este în creștere cu 20% față de septembrie 2025 atingând trei luni. Chiar și în zonele ieftine din Cluj-Napoca, precum Dâmbul Rotund sau Mănăștur, apartamentele sunt listate la vânzare cu prețuri ce pornesc de la 3.000 euro/mp util.

Constanța: Întârzierea deciziei de achiziție cu un an s-a tradus printr-un preț cu 12% mai mare în cazul apartamentelor nou construite în orașul de pe litoral. În cazul locuințelor vechi avansul a fost mai temperat, cu aproape 7%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Faleza Nord, Tomis II și Tomis Plus au fost în septembrie cele mai scumpe cartiere din Constanța. În ritm anual, în cele trei zone s-a putut observa un avans cu 12%-14% la nivelul prețului mediu solicitat pentru apartamentele listate la vânzare.

Iași: Ai nevoie de un buget mediu de 106.900 euro pentru a cumpăra un apartament în Capitala Moldovei. Timpul petrecut de o locuință în piață de la listare până la tranzacționare este, în medie, de 73 de zile pe piața locală. Perioada necesară identificării cumpărătorului este apropiată de cea înregistrată în orașe precum Constanța sau Brașov. Cele mai accesibile cartiere sunt Bucium (1.772 euro/mp) și Frumoasa (1.809 euro/mp).

Timișoara: Cumpărătorii au acces la cele mai ieftine apartamente în cartierele Steaua (1.693 euro/mp), Iosefin (1.736 euro/mp) și Freidorf (1.736 euro/mp). La polul opus întâlnim zona Take Ionescu unde prețul mediu solicitat cumpărătorilor depășește 2.500 euro/mp util. Doar locuințele aflate în imediata vecinătate a Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” mai ies în piață cu prețuri similare. 

  • Cât costă o casă în România?

Dacă vrei să cumperi o casă în România ai nevoie de un buget mediu de 170.000 euro. Aceste proprietăți au, în medie, o suprafață utilă de 116 metri pătrați. Cele mai scumpe case de vânzare pot fi găsite tot în Cluj-Napoca (3.375 euro/mp util), oraș unde s-a înregistrat una dintre cele mai semnificativă creșteri ale prețurilor pe acest segment de piață în ultimul an, cu 7%

Prețurile solicitate cumpărătorilor de case și vile s-au majorat cu 11% în Brașov (2.414 euro/mp), cu 9% în Sibiu (2.095 euro/mp) și cu aproximativ 8% în Craiova (1.721 euro/mp) și în București (2.342 euro/mp).

Toate aceste date, dar și multe altele, sunt furnizate de acum lunar prin intermediul Indicelui Imobiliare.ro. 

Indicele Imobiliare.ro se reinventează prin cel mai amplu update din ultimii 15 ani

Indicele Imobiliare.ro, un reper independent de analiză a prețurilor solicitate pe segmentul rezidențial bazat pe cea mai extinsă bază de date din țară, se reinventează după mai bine de 15 ani de la lansare și își extinde funcționalitățile. Începând din luna octombrie, acesta dispune de o arhitectură de date complet reconfigurată, acoperă o arie geografică extinsă și oferă o granularitate unică de informații la nivelul marilor centre urbane din țară. 

Într-o piață imobiliară în care deciziile nu mai pot depinde de simple percepții subiective, noul Indice Imobiliare.ro le oferă cumpărătorilor, proprietarilor și agenților imobiliari acces direct la date verificate, esențiale pentru tranzacții încheiate în condiții optime.

Prețurile apartamentelor, dar și prețurile caselor într-un singur loc

Până în prezent, Indicele Imobiliare.ro a urmărit evoluția prețurilor solicitate pentru apartamentele listate la vânzare în cele mai mari orașe din România în funcție de vechimea locuințelor și variația acestora la nivel lunar și anual. Acum, îți oferă suplimentar informații despre prețul mediu solicitat pe unitate, suprafața utilă medie a locuințelor disponibile în piață și despre perioada de timp necesară identificării cumpărătorului și încheierii tranzacției. 

Găsești acum într-un singur loc și datele despre case și vile. Indicele Imobiliare.ro Case lansat de Imobiliare.ro în 2026, primul instrument de măsurare periodică a prețurilor solicitate pe acest segment, a fost integrat oferindu-le utilizatorilor o imagine completă asupra marilor centre urbane din țară, informații actualizate și detalii legate de evoluția prețurilor în ritm lunar și anual.

Acoperire geografică superioară și explorare bazată pe o hartă interactivă

Tradițional, Indicele Imobiliare.ro a reflectat evoluția prețurilor apartamentelor din cei șase poli economici majori ai țării: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța, alături de o selecție restrânsă de piețe rezidențiale secundare.

Noul format depășește această limitare și include municipiile reședință de județ. Utilizatorii beneficiază de o experiență de navigare facilă, platforma integrând o hartă interactivă care îți oferă atât posibilitatea de a observa rapid valorile medii la nivel de oraș, cât și opțiunea de a accesa, cu un singur click, o pagină detaliată cu informații la zi despre piața locală de interes, cu seriile cronologice și indicatorii asociați.

Tot ce trebuie să știi despre prețuri, chiar și la nivel de cartier

Pe lângă dinamica prețurilor din municipiile reședință de județ, principalele orașe din țară beneficiază acum de o suită completă de date, incluzând detalii legate de evoluția prețurilor în funcție de numărul de camere sau de zona în care se află apartamentul. Fiind cea mai extinsă piață din țară, Capitala beneficiază de o analiză aprofundată, cu repere structurate pe sectoare și cartiere.

Noul Indice Imobiliare.ro permite identificarea rapidă a celor mai scumpe sau accesibile zone dintr-un oraș, urmărirea evoluției prețurilor de la începutul anului și sortarea cartierelor alfabetic sau după preț pentru o comparație rapidă. Pentru a consulta istoricul complet și tabelele detaliate de date, utilizatorii trebuie doar să se autentifice sau să își creeze gratuit un cont pe platforma Imobiliare.ro.

Instrumente practice integrate în Indicele Imobiliare.ro

Dincolo de componenta statistică, Indicele Imobiliare.ro îți oferă acces rapid la proprietățile din platformă care generează cel mai ridicat interes, dar și posibilitatea de a seta notificări automate pe baza preferințelor tale pentru a fi anunțat în timp real atunci când apar listări noi relevante. În plus, identificăm și marcăm automat pentru tine ofertele active al căror preț solicitat se situează sub media zonei pentru ca tu să te bucuri direct de potențialele oportunități de achiziție disponibile în orașul tău. 

Datele publice reprezintă doar un prim nivel, motiv pentru care companiile de dezvoltare imobiliară, fondurile de investiții, instituțiile bancare sau agențiile imobiliare care doresc rapoarte personalizate și studii aprofundate pe micro-zone specifice pot contacta direct din platformă un consultant din echipa Imobiliare.ro.

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„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
CSID.ro
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Libertatea
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Mirabela Grădinaru, pe șantierul primei clinici integrate de diabet pentru copii: „Nicio familie n-ar trebui să treacă singură prin așa ceva”. Ministrul Sănătății promite modificarea legii pentru a finanța spitalele universitare
Mirabela Grădinaru, pe șantierul primei clinici integrate de diabet pentru copii: „Nicio familie n-ar trebui să treacă singură prin așa ceva”. Ministrul Sănătății promite modificarea legii pentru a finanța spitalele universitare
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
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