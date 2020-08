Gabriela Atanasov și-a lansat blogul SWEET PAPRIKA în 2010, cu puțin timp înainte să câștige emisiunea „Shoppingul pasiunea mea“.

Primul moment-cheie al blogului ei – Sweet Paprika

„În mare parte, eram urmărită doar de persoane din afara țării și scriam doar în engleză. Nici acum nu știu de ce nu eram mai consecventă și de ce nu am insistat mai mult pe partea asta. Schimbarea de a scrie și în româna s-a produs atunci când am venit la facultate din Constanța în București și am început inevitabil să cunosc mai multe persoane din blogosfera românească de modă, care pe atunci abia se contura“, ne spune Gabriela.

Dacă primul moment important al blogului e începutul, al doilea este un alt început…

„În 2012 nu reușeam încă să monetizez blogul, așa că am relansat site-ul cu un magazin online cu o colecție-capsulă. Spre surprinderea mea, a avut mare succes.“

VEZI GALERIA FOTO ( 25 )

Al treilea moment important…

„…este acesta de stagnare a blogosferei. Pentru că toată activitatea mea s-a mutat pe Instagram și încerc să fiu constantă pe YouTube. Este foarte dificil să mai scriu la timp și pe blog. Din păcate, oamenii nu prea mai intră pe bloguri, în general.“

„Sper să scriu din nou pe blog – dacă mâine ar dispărea Instagramul, aș putea avea totul la mine pe blog. Mă gândesc cumva la o relansare. În online inspiri și expiri în fiecare zi – și la propriu, și la figurat. Așa că trebuie mereu să te reinventezi și să rămâi o gură de aer proaspăt.“

Foto: Iuliana Cristina Popescu.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro