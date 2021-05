Ce i-a făcut Ianca, fiica lui Răzvan Simion, Lidiei Buble după despărțirea de tatăl ei

În aceeași zi în care s-a aflat că Lidia Buble urmează să participe la Asia Express sezonul 4, o altă informație inedită a ieșit la iveală – ce s-a întâmplat între cântăreață și Ianca, fiica lui Răzvan Simion.

În toată perioada în care au fost împreună, Lidia Buble a avut numai cuvinte de laudă la adresa copiilor lui Răzvan Simion. „Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Tudor are 10 ani, iar Ianca urmează să împlinească 14 ani. Suntem ca două surori. Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii”, spunea Lidia Buble în trecut.

Așa cum era de așteptat, relația dintre Lidia Buble și Ianca era una mai strânsă decât cea pe care artista o avea cu băiatul lui Răzvan Simion. Cele două se apropiaseră foarte mult în anii de relație ai Lidiei cu Răzvan, mergeau împreună în vacanțe și păreau că sunt cele mai bune prietene.

Asta până de curând, când Ianca a decis să îi dea unfollow Lidiei Buble pe Instagram, așadar să rupă orice legătură cu fosta iubită a tatălui său. Din câte se pare, cântăreața încă o mai urmărește pe rețelele de socializare pe Ianca, nepunând la suflet gestul adolescentei.

Mai mult decât atât, Ianca a început să îi trimită public, tot pe rețelele de socializare, tot felul de mesaje de iubire și de admirație noii iubite a tatălui său, Daliana Răducanu.

