Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au anunțat că s-au logodit la începutul anului trecut, după un an de relație, și se pregăteau de nuntă, însă pandemia de COVID-19 le-a dat planurile peste cap. Chiar în prima zi în care autoritățile au ridicat restricțiile, cei doi au reușit să se căsătorească. Prezentatorul TV și modelul s-au bucurat din plin de eveniment, alături de familii și prietenii foarte apropiați.

Gabriela, care a devenit doamna Oțil după ce și-a schimbat numele, a vorbit pentru Fanatik despre frumoasa perioadă pe care o trăiește alături de matinalul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Aceasta este însărcinată și urmează să aducă pe lume un băiețel în luna august a acestui an.

Gabriela Prisăcariu, primele declarații după nunta cu Dani Oțil

„Totul este perfect acum, suntem fericiți împreună și ne iubim, iar asta e ceea ce contează”, a mărturisit ea.

„Prima zi ca doamna Oțil nu am simțit-o diferit. Adică nu s-a schimbat ceva, în mod special. Suntem la fel ca înainte, ne vedem de relația noastră. Despre nuntă nu vreau să spun prea multe lucruri, a fost un eveniment discret, alături de prietenii noștri, ne-am bucurat de tot ce s-a întâmplat”, a mai spus Gabriela.

De aceeași părere a fost și Dani Oțil în prima zi de căsnicie.

„Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n.r. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus prezentatorul TV în platoul „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1.

„Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a adăugat Dani Oțil.

Sursă foto: Instagram