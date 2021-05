Copiii Adelei Popescu, certați de străini în parc că sunt prea gălăgioși. Ce reacție a avut actrița

Adela Popescu (34 de ani) a povestit, de curând, o întâmplare mai puțin plăcută din parc, când a mers cu băieții ei, Andrei (2 ani) și Alexandru (4 ani), la un loc de joacă. Vedeta de la Pro TV spune că a fost certată de o femeie care se afla în apropierea copiilor ei, pe motiv că fiul cel mic, Andrei, “vorbea prea tare”.

Adela a relatat întregul incident într-un InstaStory.

„La acest loc de joacă am văzut o mămică că îl certa că vorbește prea tare, dar îl certa ca un adult. Eu nu sunt sensibilă la chestia asta, dar când vorbești cu un copil, mi se pare că e o manieră diferită. Ea vorbea ca un adult cu un alt adult: Mă, mai taci din gura aia, că m-ai înnebunit de când ai venit!„, a spus actrița, pe Instagram.

Reacția Adelei Popescu în acest caz a fost una cât se poate de decentă, vedeta recunoscând, în momentul reamintirii incidentului că, poate, a fost “prea amabilă” cu femeia care s-a luat de fiul ei.

„Eu am prins discuția și am zis: ‘Îmi cer scuze dacă v-a deranjat, el încă nu vorbește foarte bine și poate că de asta’. Mă și enervează cât de amabilă am fost. Dumneaei adormise un bebeluș de curând și căruciorul îl ținea lângă tobogan. Desigur, căruciorul se putea plimba, dar dumneaei îl ținea acolo. După ce am avut această intervenție supercivilizată, ea a zis ‘Haideți, rezolvați problema că face așa de când a venit. Vorbește tare și îl deranjează pe ăsta mic‘. L-am luat pe Andrei de acolo, deși el voia să se joace, că avea un prieten acolo… În fine, aveam senzația că deranjez și nu-mi doream acest lucru. Totul mi-a dat o stare foarte proastă și eu cred că nu aș fi avut genul acesta de intervenție”, a încheiat actrița.

Adela Popescu așteaptă cel de-al treilea copil

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan (44 de ani) vor deveni părinți pentru a treia oară în vara acestui an. Ca și pînă acum, Adela va naște natural.

„La Alexandru au fost 10 ore de travaliu. La Andrei 5, dar a fost mult mai dureros pentru că nu au avut timp să-mi facă epiduralul și practic am născut pe viu, pe viu, la rece, la rece, adică durerile alea pe care le simțeau mamele noastre și bunicile noastre le-am simțit și eu. Chiar sunt crunte. Cu toate astea, îmi doresc și a treia oară aceeași experiență pentru că, de fapt, ce simte o femeie care naște natural în travaliu simte o femeie care naște prin cezariană după naștere. E doar momentul diferit. Practic, durerile sunt aceleași. Doar că tu, ca femeie, dacă alegi să naști prin cezariană sau ți se recomandă, zici: «Mă, nu vreau să mă doară nimic când îmi iau copilul în brațe și să mă bucur de moment pur și simplu, dar știu că urmează o perioadă de chin». Ori la noi e invers, adică e travaliul dureros, iar după ce ai născut e blup și gata, te apuci de următorul (râde)”, spunea Adela, în urmă cu câteva săptămâi, în emisiunea „La Măruță”.

Foto – Facebook