Femeia care depistează boala Parkinson după miros

Îndrăgostiți din liceu, căsătoriți, cu cariere de succes (el – medic anestezist, ea – asistent medical) și părinții a trei copii, Les și Joy Milne au toate coordonatele unui cuplu de invidiat.

Cu toate acestea, în jurul vârstei de 35 de ani, Joy a observant o schimbare la soțul ei – nimic de a face cu cee ace a făcut sau a spus, ci cu mirosul său corporal.

„A început să miroasă neplăcut pentru mine și, deși am fost întotdeauna și am continuat să fim un cuplu iubitor, eram conștientă de asta”, își amintește Joy.

„Era un miros ciudat, asemănător cu cel de mosc, și am început să îi sugerez că nu a făcut duș suficient de des sau că nu își curăță dinții. El, în mod clar, nu simțea mirosul și a fost destul de neclintit în răspunsul lui și anume că se spăla în mod corespunzător”, a adăugat femeia.

Ea a corelat însă mirosul neobișnuit cu alte simptome ale soțului, precum oboseala cronică, și și-a dat seama că ceva era în neregulă cu partenerul ei.

După șase ani, Les a primit un diagnostic crunt: Parkinson.

Soții Milne au început să participe la întâlniri ale bolnavilor de Parkinson, iar Joy a recunoscut mirosul pe care îl simțea la soțul ei și la alte persoane care se confruntau cu această boală.

Într-una dintre discuţiile de la centrul de ajutorare al persoanelor bolnave a menţionat acest lucru oamenilor de ştiinţă, iar aceştia au fost intrigaţi. La scurt timp după, Universitatea Edinburgh a decis să o testeze şi rezultatele au fost surprinzător de precise.

„Prima dată când am testat-o pe Joy am recrutat şase persoane cu maladia Parkinson şi şase fără. Toţi au trebuit să poarte un tricou alb pentru o zi, apoi am luat tricourile şi le-am pus în pungi sigilate şi numerotate. Joy a trebuit să miroasă fiecare tricou în parte şi să spună dacă purtătorul are sau nu Parkinson. Surprinzător, Joy a identificat corect 11 din 12 tricouri. Am fost impresionat. I-a recunoscut pe toţi cei şase bolnavi, iar despre unul dintre cei sănătoşi Joy a susţinut cu tărie că suferă de această maladie. Opt luni mai târziu bărbatul m-a informat că a fost diagnosticat cu acestă boală. În concluzie, acurateţea preciziei ei a fost de 12 din 12″, a povestit omul de ştiinţă.

„Acest lucru ne-a impresionat şi am decis să investigăm conexiunea dintre aceste modificări şi Parkinson”, a adăugat el. Cercetătorii speră să poată identifica „semnătura moleculară” a acestui miros, ceea ce ar uşura enorm modalitatea de diagnosticare a acestei boli.

Peste 6 milioane de oameni sunt afectaţi de Parkinson la nivel mondial. În prezent, nu există niciun tratament care să poată vindeca boala şi nicio metodă de diagnoză timpurie.

