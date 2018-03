În august 2004, revista Unica a fost prima publicație care a fost accepată în casa lui Andrei Gheorghe. La momentul respectiv, jurnalistul era căsătorit cu Maria, prima lui soție, de care a divorțat în 2007. Cei doi au împreună o fiică, Anastasia.

”Vreau ca oamenii care vin la mine să nu fie musafiri, ci prieteni. Vrei să bei ceva, du-te la frigider și ia-ți. Vrei să dormi? Du-te și culcă-te. Vrei să faci baie? Du-te și fă baie, nu mă întreba”, spunea Andrei Gheorghe atunci când a primit în casa sa echipa Unica.

“Din față arată ca o vilă. Dacă ieși pe prispă, ai impresia că e ranch”, scria reportul Unica. Andrei Gheorghe a povestit despre casa lui: ”Când am cumpărat casa, am schimbat absolut totul. Balustradele erau din inox. Le-am dat jos și am pus altele din lemn de stejar. Termopanele sunt tot din lemn. Șemineul și scafele le-am făcut de comandă, după ce am văzut casa.”

Cu ocazia vizitei făcute de revista Unica a fost a doua oară când Maria, prima soție a lui Andrei Gheorghe, a vorbit cu presa. Ea a refuzat să apară în imagini. Întrebată cum este Andrei acasă, Maria a povestit: ”Andrei este cel mai bun soț care poate exista, cel mai bun tată și cel mai bun prieten al meu. Comunicăm foarte mult. Se atașează de prieteni, e dependent de familie. Nu cred că ar rezista în lumea lui nebună dacă nu ar avea familie. Cred că tot ce face, chiar și financiar, face ca să ne fie nouă bine.”

”În fiecare dimineață, când se întoarce de la Antenă, îl aștept și vorbim. Știu că vrea să se descarce, să se liniștească. Cel mai mare critic al lui sunt eu. Uneori nu mă suportă. A doua zi o ia de la capăt cu programul. Are foarte multă energie”, a mai spus Maria.