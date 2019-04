(P) Descoperă Leagănul Creștinățății într-un circuit de 8 zile!

Europa Travel îți propune o călătorie de tip pelerinaj în Israel și Iordania, pătrunzând în Leagănul Creștinătății, într-un circuit de 8 zile ce beneficiază acum de tariful special de 599 euro/persoană!

Atracții religioase din Israel și până în Iordania

O parte semnificativă a oricărei vizite în Israel este atribuită mai ales atracțiilor religioase, care îți vor purta pașii pe urmele Mântuitorului. Pornind de la locul nașterii lui Isus, Bethleem, trecând prin Nazaret, orașul în care acesta a copilărit, și până la locul răstignirii sale, în Ierusalim, cu faimosul Drum al Crucii – Via Dolorosa, vei descoperi aici spiritualitate și aduceri aminte din învățăturile copilăriei.

De neratat sunt și alte locuri, considerate ca fiind puncte-cheie în dezvoltarea creștinătății, precum Cana Galileii, unde Isus a săvârșit prima minune, transformarea apei în vin, în timp ce în Capernaum s-a petrecut înmulțirea pâinilor și a peștilor. La Muntele Fericirilor, acesta a ținut predica despre fericiri, iar la Muntele Tabor a avut loc Schimbarea la Față. Vei avea parte de o experiență cu totul deosebită în Yardenit, acolo unde pelerinii obișnuiesc să intre în apele Iordanului, locul unde a fost desăvârșit și botezul lui Isus, în turul de la Europa Travel.

Odată ce pătrunzi în ținutul iordanian, semnificațiile spirituale nu se opresc. În grupul celor zece orașe ce formau zona denumită Decapolis, Isus a continuat să facă minuni, îndeosebit vindecări miraculoase. Cel mai important oraș din această zonă și capitala Iordaniei, Amman, denumit Philadelphia în Antichitate, te așteaptă să descoperi simboluri importante ale trecutului, precum Citadela sau Amfiteatrul Roman.

Cu o importantă semnificație istorică și religioasă, Iordania te va surprinde și cu alte regiuni deosebite, precum Muntele Nebode, unde se spune că Moise a privit spre Pământul Făgăduinței. Orașul antic Petra este considerat a fi unul dintre cele mai spectaculoase situri arheologice din lume, fapt datorat templelor săpate direct în stânci. Între Peninsula Sinai și Peninsula Arabică te așteaptă Aqaba, singura stațiune iordaniană de la Marea Roșie.

Frumuseți naturale, istorice și culturale

Turul de la Europa Travel continuă cu Haifa, unul dintre cele mai importante porturi comerciale de la Marea Mediterană și al treilea oraș ca mărime din Israel, este faimos pentru superbele grădini terasate Bahai. Aici te poți bucura pe deplin de grandoarea și designul spectaculos al grădinii templului cu același nume, de unde priveliștea asupra mării completează tabloul ideal.

La o altitudine de 450 metri față de nivelul apelor Mării Moarte, stă semeață faimoasa fortăreață antică Masada, un loc simbolic pentru evrei. Situl istoric a fost și inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul 2001.

În Tel Aviv, cel mai mare oraș din Israel după Ierusalim, te va surprinde cu ritmul trepidant al vieții și cu atracțiile sale moderne, care aproape te vor face să uiți că te afli tot pe Pământul Sfânt.

Atracții istorice vei găsi în centrul vechi al orașului, cunoscut sub denumirea de Jaffa, laolaltă cu clădiri moderne, restaurante cu specific internațional, magazine de lux, muzee diverse și plaje întinse cu nisip fin. Piața Carmel este locul în care poți surprinde cel mai bine atmosfera locală, într-o mare de culori și de arome, de la condimente, fructe și legume și deserturi delicioase, care te îmbie să le încerci.

