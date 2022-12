Scandalurile anului 2022 în România: Simona Halep, George Buhnici sau preotul Visarion Alexa, în centrul controverselor

Anul 2022 s-a dovedit a fi unul plin pentru vedetele din România. Pe lângă evenimente, ședințe foto și filmări, unele celibrități din țara noastră nu au fost ferite însă nici de scandaluri.

Fie că au făcut declarații controversate, fie că s-au aflat în proces de divorț, ori au încălcat anumite reguli sua legi, mai multe personalități din România au conturat în 2022 tabloul principalelor scandaluri care au răsunat în întreaga presă. Iată o listă a celor mai cunoscute scandaluri din showbizul românesc.

Divorțul Anamariei Prodan de Laurențiu Reghecampf

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri din România. Luni întregi, separarea dintre cei doi a fost printre cele mai titrate subiecte.

Început în 2021, scandalul slor a continuat și în acest an, cu declarații controversate din ambele tabere și dezvăluiri picante, cu fiecare apariție în diverse emisiuni sau podcasturi.

Anamaria și Laurențiu au format unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, asta până când acesta a început să se clatine. Ifidelitatea soțului a fost motivul pentru care Anamaria Prodan a decis să pună punct căsniciei.

Cei doi s-au separat încă din vara anului 2021, după 13 ani de mariaj, însă divorțul s-a încheiat abia în anul 2022.

Anamaria și Laurențiu s-au căsătorit în Las Vegas, pe data de 14 iunie 2008. Pe 31 august 2008 s-a născut băiatul lor, Laurențiu Junior. Laurențiu a fost cel care a anunțat divorțul, la finalul anului 2021.

Octavia Geamănu și plecarea de la Observator

În televiziune, „dispariția” Octaviei Geamănu de la pupitrul știrilor a adus cu sine un val de reacții în mediul online și nu numai. În vara acestui an, cea care prezenta știrile de la Antena 1 în fiecare weekend a fost scoasă de pe post, spune ea, fără să primească vreo explicație pentru această decizie.

Pentru a-și face dreptate, Octavia Geamănu a decis să acționeze în instanță trustul media la care aceasta lucrează, iar în prezent procesul este încă în desfășurare.

„Mi-a fost greu și îmi e greu și acum când scriu aceste rânduri să discut despre acest subiect chiar și cu apropiații, cu atât mai mult în spațiul public. Am tot sperat că lucrurile se vor clarifica. De altfel, nici angajatorul nu a oferit vreo explicație referitoare la «scoaterea mea de pe post», așa cum a fost interpretată, în mod real, de presă, ca și cum n-am existat, deși exist”, a scris Octavia Geamănu pe Facebook la scurt timp după ce nu a mai prezentat Observator de Weekend.

Simona Halep, acuzată de dopaj: „Joc meciul vieții mele”

Toamna acestui an avea să zguduie și lumea sportului. Cea mai bună jucătoare de tenis a țării, Simona Halep (31 ani), a fost prinsă dopată cu Roxadustat la US Open, în luna octombrie. Din acest motiv sportiva a fost suspendată tempora.

Vestea a șocan întreaga lumea a tenisului, iar reacţiile nu au întârziat să apară nici în presa internațională.. Jurnaliștii străini au prezentat cazul drept unul dintre „cele mai mari” şi „scandaloase” din istoria tenisului. Imediat dup aflarea veștii, Simona Halep a reacţionat pe Twitter, unde a susținut că este nevinovată şi că abia acesta este „meciul vieții ei”.

Câteva zile mai târziu, avocații Paul Ciucur și Dan Mihai, de la Sport Resolutions, agenția londoneză de soluționare a litigiilor din sport, au anunțat că Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj cu roxadustat, la US Open 2022.

George Buhnici, interviu controversat: „Mai dați pe la săliță”

George Buhnici (41 ani) a fost și el în centrul unui scandal după o serie de declarații controversate, pe care le-a făcut într-un interviu acordat pentru emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars.

Cunoscutul vlogger, fost prezentator ala PRO TV, a vorbit despre aspectul fizic al fetelor pe care le vede la plajă, cu „celulită şi vergeturi” și a spus că se simte norocos pentru că soția lui arată „ca o minoră”.

„Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală (…) Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâe și la bui? Aia vreau să văd la mare! (…) Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a fost declarația care a declanșat scandalul în jurul lui George Buhnici.

În urma acestui derapaj, pe lângă unele contracte de imagine pe care George Buhnici le-a pierdut, vloggerul a rămas și fără peste 200.000 de fani pe rețelele de socializare.

La câteva luni după declarațiile scandaloase care au pus pe jar întreaga țară, George Buhnici a oferit alt subiect de scandal. Vloggerul a scris într-o postare, în luna noiembrie că bărbații sunt cei care fac muncile cele mai grele și periculoase și tot ei aduc mai mulți bani în casă, pentru că au salarii mai mari.

Scandal la Mănăstire. Preotul Calistrat Chifan, filmat în timp ce lovește o enoriașă

Biserica Ortodoxă Română a trecut și ea prin mai multe momente delicate în acest an. La mijlocul lunii noiembrie, Părintele Calistrat Chifan (57 ani), de la Mănăstirea Vlădiceni, județul Iași, a fost implicat într-un scandal, după ce în mass-media a apărut o filmare cu el în timp ce lovea o femeie.

Întreaga scenă s-a desfășurat sub privirile mai multor enoriași, chiar în curtea unei biserici. La vremea respectivă, IPJ Iași a transmis că împotriva preotului au fost depuse două plângeri din partea unor femei care susțineau că le-ar fi agresat.

În filmare se observa cum mai multe persoane purtau o discuție aprinsă în curtea Mănăstirii, iar la un moment dat una dintre femei este lovită de preot, atât de tare, încât cade la pământ.

Preotul era deja cunoscut ca fiind implicat în diverse controverse și scandaluri, unele foarte grave, ajungând chiar să fie de sub canonul bisericesc, interzicându-se să oficieze slujbe religioase pentru șase ani. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2003, atunci când Calistrat Chifan a fost acuzat de pedofilie și homosexualitate.

Acuzații de viol pentru preotul Visarion Alexa

Înainte de a ajunge la Iași, scandalul din BOR a avut loc mai întâi la București. Preotul Visarion Alexa a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile în luna septembrie, fiind acuzat de agresiune sexuală.

Visarion Alexa a fost, mai exact, acuzat de o femeie de 37 de ani că ar fi încercat să o agreseze sexual ]n timpul unei procesiuni de spovedanie. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 6 au decis ca Visarion Alexa să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit Digi24.

Anul și scandalul la Eurovision. Voturile României au fost anulate

În loc de aplauze, Eurovisionul s-a încheiat cu scandal şi suspiciuni de fraudă. Şase ţări, printre care şi România, au fost eliminate din calculul notelor finale. Ba mai mult, punctajele au fost redirecţionate către alte state decât cele votate de juriile naţionale. Mai exact, noi am fi acordat 12 puncte Moldovei, dar au fost redirecţionate Ucrainei.

Din partea TVR, Eda Marcus ar fi trebuit să anunţe punctajul juriului naţional la finala din luna mai. Însă, în timpul transmiterii voturilor juriilor naţionale, punctajul din partea României nu a putut fi aflat în direct de la Bucureşti, fiind invocate probleme tehnice. Martin Osterdahl, coordonatorul concursului Eurovision 2022, a fost cel care a anunţat cele 12 puncte acordate de România Ucrainei.

