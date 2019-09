Oana Zăvoranu: „Am avut 10 perechi de silicoane”

Oana Zăvoranu a făcut o dezvăluire neașteptată cu privire la corpul ei – se pare că a avut în trecut 10 perechi de silicoane.

În urmă cu un an, actrița din serialul „Sacrificiul” și-a scos silicoanele dorind să fie mai naturală. Ulterior, a început să militeze pentru naturalețe, ajungând chiar să fie împotriva operațiilor estetice.

„Am un bărbat pe care îl iubesc enorm, am copii blanoși pe care îi iubesc enorm, dar avem și noi problemele noastre, că trăim în România”, a explicat Oana la emisiunea Acces Direct, potrivit Viva. „Cred că stresul e ăla care ne omoară pe toți. Acord o mare atenție fizicului pentru că eu cu asta vând, arăt bine la față la corp”.

Mai apoi, vedeta a recunoscut: „Am avut 10 perechi de silicoane, toate modelele. Am avut toate formele, modelele, mărimile și etc. Să știi că multă lume mi-a zis, Oana nu ai îmbătrânit deloc, timpul peste ține nu trece”.

Ea a mai dezvăluit și secretul felului în care se menține atât de tânără: „Eu pot să am 25 de ani, dacă corpul meu arată de 55 și sunt cu ridurile și ţâţele la, pardon, genunchi, degeaba îți zic eu ție eu am 25 de ani, băi Oana, really? Deci trebuie să te ajute cumva spiritul tânăr. Sunt matracucele astea, baragladinele, care dacă nu ai fundul ca al lui Kim Kardashian, nu ești ok”.

