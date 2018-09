Despre alimentatie corecta, in viata de zi cu zi si post-antrenament, si despre sport ca pasiune, povesteste Cristina Vintila, nutritionist, antrenor personal la World Class si instructor in cadrul proiectului Music & Cycling.

Cum trebuie abordate corect obiective precum “Vreau sa slabesc” si “Vreau sa am un corp armonios”?

Primul pas este sa-ti analizezi aportul caloric zilnic.

Din pacate, intalnesc din ce in ce mai des persoane care aleg varianta infometarii, necunoscand riscul la care isi expun sanatatea.

Infometarea n-are cum sa ajute. Odata redus aportul caloric sub necesarul de care are nevoie corpul tau, acesta o va percepe ca pe o amenintare la supravietuire si va reactiona prin incetinirea metabolismului, pentru a conserva energie. Infometarea creste nivelul cortizonului, aducand efecte negative precum scaderea masei musculare si reducerea arderilor depozitelor de grasime.

Deficitul caloric este obligatoriu pentru a slabi, dar trebuie sa fie unul mic, pentru a nu fi perceput de corp ca o amenintare la sanatate. Aceasta abordare te scapa de stresul mental de a tine o dieta prea stricta, iar senzatia de foame va fi mai usor de tinut sub control.

Analiza aportului caloric se poate efectua printr-un jurnal alimentar, in care sa-ti notezi continutul meselor zilnice.

Pe scurt, ce-ar trebui sa nu ne lipseasca din alimentatie?

Proteine de calitate ar trebui sa avem la fiecare masa (peste, pui, vita, oua, branza cas, iaurt, ciuperci etc.), si legume (in special verzi), acestea inducand un mare grad de satietate.

Apoi, daca ai reusit sa imbunatatesti calitatea, acorda atentie si cantitatii. Vrei sa ai rezultate, ai nevoie de disciplina si vointa.

Cum procedam atunci cand tocmai am incheiat un antrenament intens, unde am ars multe calorii, si simtim nevoia unei recompense? Sunt permise cateva patratele de ciocolata sau o prajitura?

Fara gustari pline de zahar, mancare tip fast-food, alimente bogate in grasimi sau cafea. Alimentele pe care le consumam post-antrenament trebuie sa fie usor de digerat, sa refaca rezervele de energie si sa grabeasca procesul de reparare a muschilor. Este important sa mancam carbohidrati si proteina cat mai repede dupa antrenament (maxim 30 – 40 de minute). Nivelul ridicat de insulina va ajuta nutrientii sa ajunga la muschi si sa ii hraneasca. La finalul unui antrenament intens, rezervele organismului sunt golite de glicogen si glucoza, pentru ca in timpul antrenamentului, muschii folosesc glucoza (energie disponibila) si glicogen (energie stocata).

De exemplu, dupa antrenament putem manca: o banana cu iaurt, cartofi dulci, ananas proaspat cu iaurt sau cottage chese, vita la gratar cu broccoli.

De aproximativ un an, esti parte dintr-un proiect-fenomen, Music & Cycling, cu foarte mare priza la cei pasionati de cycling. Ce inseamna standardele Music & Cycling, cum e sa fii instructor pentru un asemenea public?

Inseamna pasiune si emotie autentica. Inseamna preocupare permanenta fata de nevoile si de trairile oamenilor din fata ta. Inseamna grija si atentie. Inseamna, pe scurt, empatie.

Intr-o lume dominata de tehnologie, absenta emotiei si sedentarism, apetenta pentru miscare, armonie si vibratie poate fi salvatoare.

Proiectul Music & Cycling isi propune sa aduca impreuna, intr-o calatorie atipica, oameni indragostiti de muzica si sport.

Impreuna parcurgem, cu ajutorul muzicii, al bicicletelor si al imaginatiei, locuri batute cu pasul ori atinse doar cu gandul.

Suntem mereu conectati, pe pagina de facebook Music & Cycling si pe platforma musicandcycling.ro