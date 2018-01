Cum se pregătește Diana Dumitrescu pentru Eurovision

Prezentatoarea semifinalelor şi finalei Selecţiei Naţionale Eurovision România și-a schimbat lookul pentru show-urile televizate.

Astfel, Diana Dumitrescu a trecut de la părul scurt la cel lung în doar câteva ore, cu ajutorul stilistului Adrian Perjovschi. „Sunt extrem de încântată de noul meu look! Nu-mi vine să cred că am părul cu 20 de cm mai lung, are o nuanță atât de frumoasă și atât de ușor de menținut! În condiții normale, aș fi așteptat doi ani, cel puțin , pentru lungimea asta, însă Adrian Perojvschi a folosit pentru acest look ce mai nouă tehnică în materie de extensii, Seamless1, pe care nu trebuie să le scot în fiecare zi, deci îmi va fi foarte ușor sa le întrețin. Părul lung îmi dă un strop de feminitate în plus și încredere în mine. Schimbarea aceasta mă face să mă simt mai sexy!“, a mărturisit vedeta.

Diana Dumitrescu va prezenta Selecțiile Naționale Eurovision alături de Cezar Ouatu, fost reprezentant al României la Eurovision în 2013.

Seria show-urilor Selecţiei Naţionale debutează duminică, 21 ianuarie, la Focşani, cu prima semifinală. Următoarele patru semifinale vor fi organizate la Timişoara (28 ianuarie), Craiova (4 februarie), Turda (11 februarie) şi Sighişoara (18 februarie). Show-urile vor fi transmise de TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+, de la ora 21.00. Marea finala a Selecției Naționale va avea loc pe 25 februarie.

Citește și – Diana Dumitrescu, declarație de dragoste surprinzătoare: “Te iubesc ca o nebună!”

Citește și – Diana Dumitrescu regretă ziua în care a ascultat-o pe Nicoleta Luciu. ”Ea m-a îndemnat să-mi pun silicoane”/ VIDEO EXCLUSIV