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Cum faci magiun de prune fără zahăr – reţetă tradiţională

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Magiunul de prune este unul dintre cele mai îndrăgite preparate ale toamnei și nu lipsește, de multe ori, din cămara gospodinelor care păstrează cu drag rețetele tradiționale. Are un gust inconfundabil, dulce-amărui, o aromă bogată de fruct copt și o consistență densă, care îl face potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru deserturile pregătite în casă.

Spre deosebire de multe dintre gemurile și dulcețurile pregătite toamna, magiunul tradițional de prune nu are nevoie de zahăr. Secretul gustului său este chiar fructul bine copt, fiert încet, până când își pierde apa și capătă acea textură groasă și catifelată.

Rețeta este simplă și presupune puține ingrediente, însă are nevoie de răbdare. Prunele trebuie să fiarbă la foc potrivit și să fie amestecate din când în când, pentru ca magiunul să nu se prindă de fundul vasului.

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Cum faci magiun de prune fără zahăr - reţetă tradiţională

Înainte de a pregăti magiunul, merită să ne amintim de ce prunele sunt atât de apreciate în alimentație. Aceste fructe de toamnă sunt gustoase, aromate și aduc în dietă fibre, vitamine și minerale. Prunele sunt cunoscute în special pentru conținutul lor de fibre, care contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv. Tocmai de aceea, fructele proaspete sunt adesea incluse într-o alimentație echilibrată atunci când vrem să avem grijă de digestie.

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Acestea conțin și vitamina C, vitamina K și compuși antioxidanți. Prunele mai furnizează potasiu și alți nutrienți importanți pentru organism, iar conținutul lor natural de apă le face un fruct plăcut și ușor de consumat la început de toamnă. Desigur, prin fierbere îndelungată, o parte dintre vitaminele sensibile la temperatură se poate pierde. Magiunul rămâne însă un preparat valoros din punct de vedere culinar, mai ales pentru că rețeta tradițională nu presupune adăugarea zahărului.

Este important de reținut și faptul că magiunul este mai concentrat decât fructul proaspăt. Prin eliminarea apei, zaharurile naturale din prune vor fi mai concentrate, astfel că este bine să fie consumat cu măsură.

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Ce prune sunt potrivite pentru magiun

Alegerea fructelor este unul dintre cele mai importante secrete pentru un magiun gustos. Nu orice prune vor oferi aceeași aromă, aceeași culoare și aceeași consistență. Pentru rețeta tradițională sunt recomandate prunele brumării, bine coapte, cărnoase și foarte aromate. Bruma albicioasă de pe coajă este un semn firesc al fructului și nu trebuie confundată cu mucegaiul.

Prunele trebuie să fie moi la atingere, dar nu alterate. Cu cât sunt mai bine coapte, cu atât au o aromă mai intensă și o dulceață naturală mai pronunțată. Acest lucru este esențial pentru un magiun fără zahăr, deoarece fructele sunt singura sursă de dulceață.

Este bine să alegi prune fără lovituri puternice, zone mucegăite sau porțiuni fermentate. Dacă găsești câteva fructe ușor lovite, acestea pot fi curățate atent, însă fructele alterate nu ar trebui folosite. Un alt avantaj al prunelor brumării este faptul că au pulpa consistentă și gustoasă. După fierbere, aceasta se transformă într-o pastă densă, perfectă pentru magiun.

Cum pregătești prunele pentru magiun

După ce ai ales prunele, urmează etapa de pregătire. Deși pare simplă, aceasta trebuie făcută cu atenție pentru ca fructele să fie curate și să nu rămână sâmburi în compoziție.

Mai întâi, spală bine prunele sub jet de apă rece. Nu este nevoie să le lași foarte mult în apă, deoarece pot absorbi lichid, iar ulterior fierberea va dura mai mult. După spălare, lasă-le câteva minute într-o sită pentru a se scurge bine. Apoi îndepărtează codițele și verifică fiecare fruct.

Taie prunele în jumătate și scoate sâmburii. Dacă fructele sunt foarte coapte, sâmburele se desprinde, de obicei, destul de ușor. Nu este necesar să îndepărtezi coaja. Aceasta contribuie la gustul și culoarea magiunului și se va înmuia în timpul fierberii. Dacă îți dorești o textură foarte fină, magiunul poate fi trecut ulterior printr-o sită sau poate fi mixat, însă varianta tradițională păstrează de multe ori textura naturală a fructului.

Rețetă tradițională de magiun de prune fără zahăr

Cum faci magiun de prune fără zahăr - reţetă tradiţională

Pentru această rețetă ai nevoie doar de prune bine coapte și de un vas încăpător. Nu se adaugă zahăr, miere sau alți îndulcitori.

Ingrediente

  • 5 kilograme de prune brumării, bine coapte și cărnoase;
  • opțional, câteva zeamă de la o lămâie, dacă dorești un gust ușor mai acrișor.

Pentru varianta tradițională, însă, prunele pot fi folosite singure. Cu cât sunt mai dulci și mai bine coapte, cu atât magiunul va ieși mai aromat.

Cum fierbi magiunul de prune

Pune prunele spălate, curățate și fără sâmburi într-un vas mare, cu fund cât mai gros. Un vas încăpător este important, deoarece în timpul fierberii compoziția poate bolborosi și poate stropi. La început, prunele vor lăsa destul de mult suc. Pune vasul pe aragaz și lasă fructele la foc potrivit până când încep să fiarbă.

După ce compoziția începe să fiarbă, redu focul. Magiunul are nevoie de răbdare, nu de temperaturi foarte mari. Fierberea lentă permite apei să se evapore treptat, iar prunele să se transforme într-o pastă groasă. Amestecă periodic cu o lingură de lemn, insistând pe fundul și pe marginile vasului. Pe măsură ce magiunul se îngroașă, va exista un risc mai mare să se prindă, motiv pentru care este important să nu îl lași nesupravegheat pentru perioade lungi.

Timpul de fierbere diferă în funcție de cantitatea de prune, de cât de zemoase sunt fructele și de vasul folosit. Pentru o cantitate mare, procesul poate dura câteva ore.

Nu te grăbi să oprești focul. Magiunul trebuie să devină dens, lucios și să cadă greu de pe lingură. Când treci lingura prin compoziție și urma rămasă pe fundul vasului se închide lent, magiunul este aproape gata.

Cum îți dai seama că magiunul este suficient de fiert

Unul dintre cele mai simple teste este cel cu farfuria rece. Pune o cantitate mică de magiun pe o farfurie rece și las-o câteva secunde. Dacă este foarte lichid și se întinde rapid, mai are nevoie de fierbere.

Dacă își păstrează forma, este dens și nu lasă apă în jur, poate fi luat de pe foc. Ține cont că magiunul se mai îngroașă ușor și după răcire. De aceea, nu este indicat să îl fierbi excesiv doar pentru a obține o consistență foarte tare.

Sfaturi utile pentru un magiun reușit

Cum faci magiun de prune fără zahăr - reţetă tradiţională

Unul dintre cele mai importante trucuri este să nu adaugi apă peste prune. Fructele vor lăsa suficient lichid în timpul fierberii, iar scopul este tocmai evaporarea acestuia.

De asemenea, nu crește focul pentru a scurta timpul de preparare. O temperatură prea mare poate face ca magiunul să se lipească de fundul vasului și să capete un gust amar de ars.

Este indicat să amesteci des în magiun, mai ales în partea finală a fierberii, când compoziția devine foarte densă. Dacă pregătești o cantitate mare, poți folosi două vase în loc de unul singur. Un strat mai puțin gros de fructe se gătește mai uniform și poate fi mai ușor de supravegheat.

Un alt detaliu important este alegerea vasului. Un ceaun sau o cratiță grea, cu fund gros, este potrivită pentru fierberea îndelungată.

Cum păstrezi magiunul peste iarnă

După ce magiunul este gata, acesta trebuie pus în borcane curate și bine sterilizate. Borcanele și capacele trebuie să fie fără urme de murdărie sau deteriorări. Magiunul fierbinte se pune cu grijă în borcane, lăsând puțin spațiu până la margine. Capacele se închid bine, iar borcanele pot fi apoi sterilizate printr-o metodă potrivită de conservare.

După răcire, verifică borcanele și păstrează-le într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină directă. Orice borcan cu capac bombat, scurgeri, mucegai sau miros neobișnuit nu trebuie consumat. Pentru siguranța ta, este important ca borcanele și ustensilele să fie foarte bine spălate, iar procesul de conservare să fie făcut corect.

Cum folosești magiunul de prune în deserturile de casă

Magiunul de prune este folosit în multe rețete de prăjituri de casă. Unul dintre cele mai cunoscute deserturi în care magiunul își găsește locul este prăjitura cu aluat fraged. Foile fragede și aroma dulce-acrișoară a prunelor se completează foarte bine, iar magiunul combinat cu nucă măcinată poate fi întins într-un strat generos între foi.

Îl poți folosi și pentru cornulețe fragede cu magiun. Este important ca umplutura să fie suficient de densă, pentru a nu curge în timpul coacerii. Magiunul foarte gros este ideal pentru acest tip de desert.

O altă idee este să îl folosești la fursecuri umplute, tarte rustice sau găluște cu magiun de prune in loc de prune ca atare. Poți adăuga nucă măcinată, migdale prăjite și măcinate sau esență de rom obținând o combinație simplă, dar foarte gustoasă.

Pentru un desert rapid, întinde magiun pe o felie de pâine prăjită și adaugă câteva nuci mărunțite. Poți folosi, de asemenea, magiunul ca topping pentru orez cu lapte, griș cu lapte sau clătite.

Magiunul poate fi folosit chiar și în deserturi moderne, alături de iaurt grecesc, ovăz, nuci sau semințe. Astfel, borcanul pregătit la început de toamnă poate deveni un ingredient versatil pe tot parcursul sezonului rece. În fond, acesta este farmecul magiunului de prune: se pregătește din puține ingrediente, nu are nevoie de zahăr adăugat și păstrează în fiecare lingură gustul intens al prunelor bine coapte.

Foto: Shutterstock

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