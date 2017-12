După nouă sezoane de “România, te iubesc!” (PRO TV), Cristian Leonte (41 de ani) nu și-a pierdut nimic din revolta care stă la baza oricărei anchete jurnalistice și din nevoia de a spune povești care să reflecte realitățile țării în care trăim.



Ce povești/ destine a influențat emisiunea voastră?

E un pic nedrept să–ți răspund eu la întrebarea asta. Corespondenții, cei care fac emisiunea de la un capăt la altul, țin legătura cu tot ce înseamnă personaje. Dar suntem cu toții parte dintr-o echipă și cred că fiecare ediție lasă urme și începe să schimbe felul în care oamenii se adresează. De la prima ediție încoace, am construit încredere, împreună, și oamenii vorbesc – asta este cea mai importantă schimbare pe care am adus-o. Au lucruri dureroase de spus, vin cu documente, cu fapte, cu filmări, fotografii, și vorbesc cu noi, pentru că s-au săturat să vorbească cu autoritățile așa cum ai vorbi cu un perete.



Ce-ai învățat în acești 9 ani de când faci emisiunea?

Am învățat să fiu curios mai în profunzime. Să depășesc curiozitatea asta superficială, de eveniment, și să ajung la mecanisme. La câteva mecanisme care pun în funcțiune mersul lucrurilor.

Ce ai vrea să știe copiii tăi despre România?

Aș vrea să știe absolut tot. În primul rând că e o țară foarte frumoasă (într-o săptămână poți vedea toate formele de relief), e o țară în care oamenii s-au așezat cu mult timp în urmă și ne-au lăsat urme frumoase. Aș vrea să știe că e o țară în care poți să faci ce-ți dorești.



Cum e viața într-o casă cu doi oameni de televiziune și doi copii mici?

E simplă! (zâmbește) Pentru că ne înțelegem. E bine că lucrăm amândoi la această emisiune, care îți impune un program extrem de solicitant.



Tu și Paula Herlo, soția ta, sunteți poate unul dintre cele mai discrete cupluri din mass-media…

Să știi că despre mine personal cel mai cuprinzător articol este pe pagina știrilor ProTV. Nu mi-am dorit să fiu mai expus. Cred că așa sunt construit, e din familie. E un fel de a fi care vine cu siguranță din educație. Dar să știi că am făcut eforturi pentru discreție! Și nu e ușor să fii discret în ziua de astăzi…



Atunci spune-ne ceva despre cine ești dincolo de ecran. Ce faci în timpul liber, de unde-ți iei energia, ce-ți place să faci/vezi/citești?

Îmi place să citesc cât mai variat, dar sunt pasionat mai ales de istorie și istorie contemporană. Unii dintre invitații de la “După 20 de ani” au fost autorii mei preferați. De multe ori, citind un autor, descoperi alte nume – te trimite la diverse alte lecturi care l-au influențat și așa, dintr-una în alta, intri într-o lume care se țese foarte frumos. Citesc și filozofie, și cărți de spionaj, și “Songs of Ice and Fire”. îmi place foarte mult să ascult muzică, ascultă și cei mici cu mine – n-au încotro! Foarte mult din timpul nostru este împreună cu copiii, dar reușesc să am suficient timp și pentru mine.



În încheiere, pentru că se apropie sărbătorile, spune-mi ce ți-ai dori de la Moș Crăciun?

Dacă e să-mi doresc ceva material, aș vrea un joc de construcție extraordinar de complicat. Am nevoie să fac ceva foarte complicat, care să și funcționeze la sfârșit. Altfel, i-aș cere să fim cu toții sănătoși și să ne bucurăm unii de alții, cum facem în fiecare zi!



