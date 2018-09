Cezar Ouatu a impresionat juriul X Factor Marea Britanie, dar i-a înfuriat pe români

Cezar Ouatu a impresionat juriul X Factor Marea Britanie cu prestația lui, dar după audiții, a fost acuzat că nu își iubește țara și îi este rușine să spună că este român.

Cezar Ouatu a cântat la celebra emisiune X Factor din Marea Britanie, reușind să ridice în picioare atât publicul, cât și cei patru membri ai juriului, Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams şi Louis Tomlinson, care au răspuns cu DA la interpretarea de excepție a contratenorului.

Bucuria momentului pe care a reușit să îl creez pe scena concursului s-a spulberat repede, după ce mai mulți fani i-au reproșat faptul că a încercat să își ascundă originile românești, conform Adevărul.ro.

Indignarea a pornit de la afirmația cântărețului de pe scena X Factor, atunci când a fost rugat să se prezinte: „M-am născut în România, dar am crescut în Italia“ a spus Cezar Ouatu. Drept urmare, interpretul britanic Robbie Williams i-a transmis un mesaj în limba italiană: „Esti campionul lumii.”

În timp ce mulți l-au felicitat pentru prestația sa și i-au transmis că sunt mândri de el, au existat și nemulțumiți, care l-au atacat imediat pe Cezar prin intermediul rețelelor de socializare.

„Cezar, te-am admirat şi te admir de mult! Dar m-ai dezamăgit! Ai uitat că eşti român şi ai crescut aici, în Ploieşti? Chiar îţi este aşa ruşine că eşti român? Când am fost la concertele tale ne spuneai ce mândru eşti de originile tale, de familia ta. Ce s-a schimbat? Succes în continuare, italianule!“, „Felicitări, dar sunt mâhnită pentru faptul că îţi este ruşine că eşti român!“, „Felicitări, dar să înţeleg că nu mai eşti român?“, „Unlike pentru minciuna ieftină servită celor din juriu“, „Respect pentru interpretare, însă ruşine pentru negarea faptului că eşti român. Asta înseamnă umilinţa românului în faţa străinilor!“, au fost doar câteva dintre comentarii.

Răspunsul lui Cezar Ouatu la acuzațiile fanilor

Cezar Ouatu a țintut să răspundă criticilor, menționând că nu a avut nicio secundă intenția de a ascunde faptul că este român. Prezent la o emisiune TV, cântărețul a dezvăluit că o bună parte din momentul său a fost tăiat de la montaj, dar lucrurile nu sunt stau deloc așa.

„Ei au tăiat foarte multe la montaj. Din interviurile alea s-ar fi înțeles că sunt super român, nu român! Sunt român 100%. Sunt foarte mândru că sunt român. Îmi place Simon Cowell, îmi doresc să mai lucrez cu el. Îmi pare bine că am reușit să stabilesc un contact cu ei. Am fost leșinat. Leșinat la propriu. Sala în picioare, oameni care nu mă știu. Pentru mine a fost WOW. O piesă nisata, din repertoriul clasic. Este purul adevăr. Acolo totul era focalizat pe cariera artistică. Am spus datele semnificiative: m-am născut în România, am crescut în Italia. Acolo am terminat Conservatorul. Dacă eram italian, eram la Rai Uno”, a spus Cezar Ouatu, conform Libertatea.ro.

„Multa lume m-a înțeles greșit și m-a judecat total aiurea! Am povestit multe despre mine și România, dar ei au ales un moment foarte scurt. Am îngrijit bătrâni in Italia, am făcut de toate acolo. Cunosc condiția diasporei. Îmi iubesc țara, dar nu m-am dus acolo drept caz social, ci ca artist, reprezentându-mă pe mine și muzica mea”, a mai declarat Cezar Ouatu.

Cezar Ouatu provine dintr-o familie de muzicieni din Ploiești

Artistul are 38 și s-a născut în România, la Ploiești. Acesta a trăit 18 ani în Italia și s-a întors în țara natală în 2013, atunci când a reprezentat România la Eurovision, unde în final s-a clasat pe locul 13, moment în care a decis să se stabilească pe plaiurile mioritice.

Cezar Ouatu este un cântăreț de operă, pop-opera și pianist care provine dintr-o familie de muzicieni. Tatăl său este flautistului Florin Ouatu, de la Filarmonica din Ploiești și fost profesor la Universitatea Mozarteum din Salzburg, Austria. Cezar a învățat să cânte la pian la vârsta de 6 ani și a absolvit Liceul Muzical „Carmen Sylva” din Ploiești. Îm 2001 a fost admis la secția de canto clasic a Conservatorului „Giuseppe Verdi” din Milano, absolvind în 2004 cu notă maximă. A primit numeroase distincții la concursurile de canto și a cântat pe marile scene ale lumii, alături de artiști consacrați.

Sursă foto: Facebook