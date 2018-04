Ce face Raluca Lăzăruț la 4 ani de când a părăsit România

Raluca Lăzăruț a părăsit România în urmă cu patru ani pentru a-și urma alesul inimii sale. Fosta prezentatoare a știrilor Kanal D a luat o decizie radicală atunci, însă nu are absolut niciun motiv de regret.

Raluca Lăzăruț s-a stabilit în America, în Chicago, și s-a căsătorit cu un om de afaceri pe nume Horațiu Boeriu, român la origini, dar stabilit acolo. Cu toate că Raluca nu și-ar fi părăsit niciodată țara care pe “cât era de prăpădită, mi-a împlinit toate visurile, mi-a satisfăcut toate capriciile, mi-a oferit o familie iubitoare şi m-a lăsat să mă înconjor de cei mai minunaţi oameni din lume” – așa cum puncta la momentul respectiv pe blogul său, iată că îndemnul inimii a fost mai puternic și de patru ani trăiește departe de meleagurile natale.

Cu toate că inițial familia sa nu a fost de acord cu mutarea, faptul că Raluca radia de fericire alături de iubitul său i-a convins pe toți să o susțină: “Plec pentru mine că mi-e bine în relaţia pe care mi-am format-o, pentru că vreau să îmi fac o familie, pentru că am alături de mine un om în care am încredere şi mă simt iubită, plec în America, e foarte posibil să rămân în sfera asta, am 12 ani de experienţă. Familia mea a acceptat destul de greu decizia, dar şi-au mai schimbat părerea după ce l-au cunoscut şi pe el şi s-au liniştit, suntem împreună de mai mult de un an şi jumătate” – mărturisea Raluca Lăzăruț în 2014 la emisiunea Teo Show.

Raluca Lăzăruț, în vârstă de 35 de ani, nu s-a îndepărtat foarte mult de lumina reflectoarelor având în vedere că soțul său deține una dintre cele mai prestigioase reviste auto online de peste hotare, iar Raluca pozează cu drag alături de bolidurile de lux care apar în paginile sale virtuale. În plus, Raluca Lăzăruț, care în România s-a făcut remarcată grație participării la celebra emisiune Big Brother, a cochetat și cu lumea cinematografiei, jucând rolul unei asistente in filmul “Chicago Med”. Ne amintim că debutul său actoricesc a fost în filmul românesc Raluca+1.

Raluca Lăzăruț se bucură de o viață luxoasă din care nu lipsesc vacanțele exotice, dovadă stând fotografiile din diverse colțuri ale lumii pe care aceasta le publică constant pe Instagram. În plus, fericirea i se citește pe chip și zâmbetul larg îi trădează întocmai buna dispoziție de care are parte fără rezerve peste hotare.

