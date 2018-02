Ce canal nou de social media ar inventa Laura Giurcanu?

Vloggerul Laura Giurcanu a făcut un exerciţiu de imaginaţie în cadrul emisiunii Adevăr sau provocare şi a spus ce canal nou de social media ar inventa şi în ce ar consta acesta.

Laura Giurcanu: „Aş inventa un canal de social media care să semene cu Instagram“

„Aş face o chestie care să semene cu Instagramul, dar cumva să shareuieşti doar piese, doar muzică. Să shareuieşti 15 secunde dintr-o piesă care îţi place şi asta să fie tot. Doar cu muzică. Mi-ar plăcea mult. Să fie cumva şi poze, si muzică, să vezi exact ce muzică ascultă nişte oameni. Cred că ţi-ai da seama mult mai repede dacă îţi plac decât din poze. Eu, cel puţin“, spune Laura Giurcanu.

Vrea să se mute în America

Laura Giurcanu este unul dintre cei mai urmăriţi vloggeri din România, cu peste 300 000 de abonaţi pe canalul ei de YouTube şi cu peste 20 de milioane de vizualizări ale video-urilor ei. Are 21 de ani şi a fost model internaţional. La vârsta de 14 ani, a câştigat conscursul Next Top Model. Face vlogging de patru ani şi spune că intenţionează să se mute la Los Angeles şi să-şi continue cariera de vlogger de acolo. În urmă cu câţiva ani, jucat într-unul dintre videoclipurile lui The Weekend, care i-a văzut imaginea într-o revistă în avion şi astfel a ales-o pentru videoclipul lui.

Laura este vegetariană de un an

În urmă cu un an, Laura Giurcanu s-a hotărât să devină vegetariană şi s-a apucat de sport, pentru că vrea să mai slăbească. Aleargă în parc, merge la sala şi la înot şi e dependentă de cremele hidratante. „Dacă aş putea să schimb ceva din trecutul meu, poate mi-aş spune <<Laura, nu mai mânca atât, pentru că la un moment dat o să vrei să slăbeşti şi o să simţi fiecare cartof prăjit pe care îl mănânci acum şi mănânci foarte mulţi!>> Acum sunt la o cură de slăbire hard-core: mănânc sănătos, fac sală şi simt tot ce am mâncat de-al lungul timpului“ , a mai menţionat Laura Giurcanu tot în cadrul emisiunii Adevăr sau provocare.

De curând, Laura Giurcanu a fost într-o vacanţă în Asia, unde a vizitat Thailanda, Singapore, Vietnam şi Cambodgia.