Casa regizorului Quentin Tarantino a fost prădată de hoți

Potrivit unor surse din Poliție, citate de TMZ, incidentul a avut loc duminică noapte, când hoții au intrat prin casă printr-o fereastră din spatele imobilului.

Tarantino i-a descoperit pe hoți și „le-a ținut piept” acestora, care imediat ce l-au văzut au fugit.

Acum, poliția analizează camerele de supraveghere din zonă pentru a reuși să identifice spărgătorii.

