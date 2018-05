Care a fost primul job al Amaliei Năstase. Vedeta a recunoscut

Amalia Năstase este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, însă acest statut nu l-a avut dintotdeauna, ba mai mult, în anii studenției era nevoită să muncească pentru a se putea întreține.

Amalia Năstase, fosta soție a tenismanului Ilie Năstase, a dezvăluit la emisiunea Vorbește lumea de la Pro Tv cum și-a câștigat primii bani: “Primul meu job a fost… Dădeam flyere pe stradă, la mașini, dar nu mai țin minte ce scria în flyere. Era ceva cu ele. Și le împărțeam pe la Romană, pentru că eram studentă la ASE. După aceea, am avansat, și am băgat flyere la case. Și mergeam prin Dorobanți și ziceam: “Mamă, ce case au ăștia. Într-o zi poate o să ajung și eu să îmi cumpăr o casă din astea. După aceea, primul meu job serios, cu carte de muncă, a fost la o societate de asigurări. Lucram cu jumătate de normă și am spălat ceștile de cafea vreo șase luni așa și după aceea am început să și lucrez”, – a povestit Amalia Năstase pentru sursa citată.

Amalia Năstase, în vârstă de 41 de ani, a divorțat de Ilie Năstase în 2010, după un mariaj de 6 ani. Cei doi au împreună două fete, pe Alessia, în vârstă de 15 ani, și pe Emma, de 12 ani. De câțiva ani, Amalia Năstase trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri Răzvan Vasilescu, împreună cu care are un băiețel, Toma, de 3 ani.

Citește și – Mihaela Rădulescu: “Primul meu job a fost ca șofer de taxi”

Citește și – Cum și-au cheltuit vedetele primul salariu

Sursă foto: Libertatea