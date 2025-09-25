Zodiile care au noroc începând cu 3 octombrie. Sunt privilegiate de astre

Luna octombrie debutează cu vești excelente pentru două zodii favorizate de astre. Începând cu 3 octombrie, acești nativi pășesc într-o etapă de creștere și reușite, în care evenimentele se aliniază în favoarea lor. Vor avea parte de noroc în toate planurile: profesional, financiar, sentimental și familial, iar universul le oferă sprijinul necesar pentru a accesa oportunități pe care alții le-ar considera greu de atins. Iată care sunt.

Zodiile privilegiate începând cu 3 octombrie

Începând cu 3 octombrie, norocul le surâde acestor zodii. Fie că vorbim de reușite pe plan profesional, personal sau sentimental, iată care sunt semnele zodiacale care dau lovitura luna aceasta:

Berbec

Berbecii sunt guvernați de Marte, iar în luna octombrie vor atrage norocul. Vor apărea noi oportunități și surse de venit. Este o perioadă favorabilă pentru a se concentra pe muncă și afaceri, existând șanse să de extindere a activității sau de începere a unui nou proiect. Este recomandat să folosești această perioadă pentru a-ți dezvolta latura spirituală, ceea ce te va ajuta să atragi succesul în viață. Vei lucra la obiective pe termen lung, dar trebuie să fii atent la noile oportunități și să le valorifici imediat ce apar.

Rac

Racii sunt guvernați de Lună, iar în luna octombrie Jupiter va tranzita acest semn zodiacal, aducându-le înțelepciune și succes. Vor primi binecuvântarea energiei feminine divine. Vei savura din plin sezonul sărbătorilor și dorințele tale se vor împlini. Situația financiară va fi stabilă și este posibil să recuperezi bani blocați. Nativii din Rac se vor simți puternici din punct de vedere emoțional și vor fi ghidați de energie divină. Perioada va fi favorabilă atât pentru sănătatea fizică și mentală, cât și din punct de vedere financiar.

Balanță

Balanțele sunt guvernate de Venus, iar Soarele, Marte și Mercur vor tranzita acest semn. Nativii vor atrage bogăție și vor avea o creștere financiară semnificativă. În luna octombrie vei atrage abundență, armonie și confort. Pentru Balanțe, urmează o perioadă de echilibru emoțional și stabilitate financiară.

Scorpion

Octombrie se încheie cu Soarele și Mercur coborând în „lumea de dedesubt” a Scorpionului, transformând dragostea și romantismul în ceva misterios, seducător și intrigant.

Pe 4 octombrie, Venus se va întâlni cu Saturn într-un trigon favorabil, cerându-ți să fii sincer cu tine însuți în legătură cu cele mai profunde dorințe în dragoste.

Este posibil să reflectezi asupra relațiilor din trecut, să vindeci răni vechi sau să realizezi ce ai nevoie cu adevărat pentru a te simți în siguranță într-o relație.

Această introspecție profundă devine și mai intensă pe 8 octombrie, când Venus formează un trigon cu Marte, aducând o energie puternică și pasională care combină lumea ta interioară cu dorința de intimitate. Lasă-ți inima să te ghideze și nu te feri de vulnerabilitate — acolo se produce magia.

Energia crește la mijlocul lunii, în timpul lunii pline în Berbec, deoarece aceasta va activa a cincea casă astrologică, legată de dragoste, romantism și exprimare personală.

Această lună plină îți oferă undă verde cosmică să te eliberezi și să te distrezi. Ești încurajat să îți îmbrățișezi latura jucăușă și spontană, fie că este vorba despre o aventură nouă și incitantă sau despre reaprinderea pasiunii alături de partenerul tău. Este momentul perfect să îți arăți farmecul și să flirtezi fără rețineri.

