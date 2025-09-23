  MENIU  
Home > Astro Fun > Zodii care intră în octombrie cu stângul. Le așteaptă obstacole, neînțelegeri și necazuri!

Raluca Vițu
Actualizat 23.09.2025, 17:47

Octombrie vine cu o serie de tranzite astrale tensionate, care pun la încercare echilibrul emoțional și stabilitatea unor zodii.

Deși retrogradarea propriu-zisă a lui Mercur începe în noiembrie, efectele sale se resimt încă din ultimele zile ale lui octombrie, prin faza de pre-umbră, când apar primele blocaje în comunicare și decizii. În plus, influențele lui Marte și Saturn, dar și Luna plină din Berbec creează un climat instabil, în care cinci semne zodiacale vor resimți din plin provocările.

Pentru acești nativi, începutul lunii vine cu obstacole, neînțelegeri și momente de introspecție forțată.

Berbec

Berbecii sunt printre cei mai afectați de începutul lunii octombrie. Marte, planeta lor guvernatoare, se află într-o poziție tensionată, amplificând conflictele și reacțiile impulsive. Nativii pot simți că totul se întâmplă prea repede, fără control, iar deciziile luate în grabă pot avea consecințe neplăcute. Relațiile personale devin un teren minat, mai ales dacă Berbecii refuză să asculte și să cedeze din orgoliu.

La locul de muncă, pot apărea tensiuni cu superiorii sau colegii, iar proiectele pot fi amânate din cauza unor greșeli de comunicare. Este o perioadă în care răbdarea și autocontrolul sunt esențiale, chiar dacă vin în contradicție cu natura lor impulsivă.

Gemeni

Pentru Gemeni, retrogradarea lui Mercur vine ca un duș rece. Fiind planeta care le guvernează semnul, Mercur retrograd le afectează direct capacitatea de a comunica clar, de a lua decizii logice și de a se organiza. Gemenii pot simți că totul se încurcă: întâlniri ratate, mesaje greșit înțelese, documente pierdute sau promisiuni nerespectate.

În plan financiar, pot apărea cheltuieli neprevăzute sau investiții neinspirate. Relațiile cu frații, colegii sau vecinii pot deveni tensionate, iar dorința de a lămuri lucrurile poate duce la și mai multă confuzie. Este recomandat să evite semnarea de contracte și să revizuiască cu atenție orice plan.

Leu

Leii intră în octombrie cu o doză mare de frustrare. Soarele, guvernatorul lor, tranzitează Balanța, un semn care le cere diplomație și echilibru, dar care nu se potrivește cu natura lor dominatoare. Leii pot simți că nu sunt apreciați, că eforturile lor sunt ignorate sau că pierd controlul asupra unor situații importante.

În cuplu, pot apărea conflicte legate de gelozie sau neînțelegeri privind prioritățile. În cercul de prieteni, pot fi excluși sau criticați, ceea ce le afectează profund încrederea în sine. Este o lună în care trebuie să învețe să coboare de pe piedestal și să accepte că vulnerabilitatea poate fi o formă de putere.

Scorpion

Pentru Scorpioni, octombrie aduce o perioadă de introspecție forțată. Luna plină din Berbec activează casa secretelor și a subconștientului, scoțând la lumină lucruri pe care le-au ascuns sau ignorat. Pot apărea trădări din partea unor persoane apropiate, dezvăluiri dureroase sau confruntări cu propriile greșeli. Relațiile intime devin tensionate, iar gelozia sau posesivitatea pot distruge încrederea.

Scorpionii se pot simți singuri, neînțeleși și copleșiți de emoții contradictorii. Este o lună în care trebuie să se retragă, să reflecteze și să se vindece, chiar dacă procesul este dureros și lent.

Pești

Peștii resimt din plin influența lui Saturn, care le tranzitează semnul și le impune limite clare. Pentru un semn atât de visător și sensibil, această energie este apăsătoare. Peștii pot simți că sunt blocați, că nu mai au inspirație sau că sunt forțați să renunțe la visuri. Problemele financiare pot deveni apăsătoare, iar în familie pot apărea tensiuni legate de responsabilități sau decizii importante.

În plan emoțional, se pot simți izolați, neînțeleși și lipsiți de sprijin. Este o lună în care trebuie să învețe să se ancoreze în realitate, să își stabilească priorități clare și să nu se lase pradă pesimismului.

Foto – Hepta

