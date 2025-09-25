  MENIU  
Zodii care se despart în octombrie. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor

Raluca Vițu
Luna octombrie 2025 este marcată de o energie astrală intensă, marcată de tranzitul lui Mercur prin zodia Balanță și influența eclipselor karmice. Este o perioadă în care adevărul iese la suprafață, iar relațiile sunt supuse unor teste de loialitate și sinceritate. Pentru unele zodii, infidelitatea partenerului devine catalizatorul unei despărțiri dureroase, dar necesare.

Astrele nu iartă în această lună, iar lecțiile de viață vin cu prețul rupturilor definitive.

Berbec

Pentru Berbeci, luna octombrie aduce tensiuni în relații și nevoia de clarificare. Mercur în Balanță activează zona parteneriatelor, iar adevărul nu mai poate fi evitat. Infidelitatea partenerului este descoperită printr-o confruntare directă, specifică stilului Berbecului. Nativii nu acceptă jumătăți de măsură și aleg despărțirea ca formă de afirmare a demnității. Este o lună în care Berbecii își recuperează puterea personală și închid uși care nu mai merită deschise.

Gemeni

Pentru nativii Gemeni, octombrie aduce un șoc emoțional profund. Mercur, planeta lor guvernatoare, traversează zodia Balanță și activează zona relațiilor. Comunicarea devine tensionată, iar suspiciunile se transformă în certitudini. Infidelitatea partenerului iese la lumină prin mesaje, conversații ascunse sau gesturi care nu mai pot fi ignorate. Gemenii, deși tentați să ierte, aleg să se desprindă de relațiile toxice și să își recâștige echilibrul emoțional.

Fecioară

Fecioarele intră în octombrie cu un nivel ridicat de stres, iar relațiile devin teren minat. Dorința lor de perfecțiune și control este zdruncinată de descoperirea unor adevăruri incomode. Infidelitatea partenerului nu mai poate fi ascunsă, iar Fecioarele se simt trădate în cele mai intime aspecte ale vieții. Deși încearcă să analizeze și să înțeleagă motivele, aleg în cele din urmă despărțirea ca formă de protecție personală. Este o lună în care încrederea se rupe definitiv.

Scorpion

Scorpionii trăiesc luna octombrie cu o intensitate emoțională extremă. Infidelitatea partenerului este percepută ca o trădare profundă, iar reacțiile pot fi explozive. Tranzitele astrale îi forțează să se confrunte cu umbrele relației și să ia decizii radicale. Despărțirea vine cu durere, dar și cu o renaștere interioară. Scorpionii aleg să se desprindă de legăturile toxice și să își reconstruiască viața pe baze mai solide, chiar dacă procesul este tumultuos.

Săgetător

Săgetătorii, de obicei optimiști și deschiși, sunt loviți de o revelație dureroasă în octombrie. Infidelitatea partenerului vine ca o lecție karmică, menită să le arate unde au ignorat semnele. Tranzitele astrale îi obligă să renunțe la relațiile care nu le mai servesc evoluției. Deși despărțirea este dureroasă, ea vine cu o eliberare profundă. Săgetătorii aleg să meargă mai departe, cu lecția învățată și cu dorința de a nu mai face compromisuri în iubire.

Foto – Hepta

