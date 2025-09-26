Zodii lovite de săgețile lui Cupidon în octombrie. Își întâlnesc sufletele pereche când se așteaptă mai puțin

Octombrie este o lună în care astrele favorizează întâlnirile cu sens, conexiunile autentice și revelațiile emoționale. Tranzitele planetare din această perioadă — cu Venus în semne de pământ, Luna plină în Berbec și influențele subtile ale lui Neptun și Pluto — creează un cadru ideal pentru ca unele zodii să atragă în viața lor persoane cu care rezonează profund.

Iată cele cinci zodii care au cele mai mari șanse să-și întâlnească sufletul pereche în octombrie 2025.

Taur

Pentru Tauri, luna octombrie vine cu o intensificare a nevoii de siguranță afectivă. Venus, planeta iubirii, le susține dorința de a construi relații durabile, iar influențele astrale îi încurajează să se deschidă către oameni care le respectă ritmul interior. Taurii singuri pot întâlni persoane care le oferă exact ce caută: loialitate, tandrețe și stabilitate. Cei aflați deja într-o relație pot simți o reconfirmare a legăturii, o consolidare emoțională care le aduce liniște.

Este o lună în care Taurii nu se grăbesc, dar nici nu ignoră semnele. O privire, o conversație profundă sau o coincidență aparent banală poate fi începutul unei povești de dragoste cu adevărat specială. Sufletul pereche vine cu răbdare, cu respect și cu o vibrație care se potrivește perfect cu energia lor pământească.

Rac

Racii sunt printre cei mai intuitivi nativi ai zodiacului, iar în octombrie această sensibilitate le devine aliat. Cu Luna în tranzit prin semne de apă și cu Neptun activ, Racii simt mai mult decât văd. Este o lună în care pot întâlni persoane care le înțeleg sufletul fără explicații, care le oferă siguranță emoțională și spațiu pentru vulnerabilitate.

Pentru Racii care au suferit în trecut, octombrie poate fi luna vindecării. Sufletul pereche nu vine cu promisiuni goale, ci cu gesturi mici, dar pline de sens. O relație care începe acum poate avea o profunzime rară, bazată pe empatie, încredere și dorința de a construi împreună. Racii simt că nu mai trebuie să se ascundă — pot fi ei înșiși, iar asta le aduce iubirea pe care o meritau de mult.

Leu

Leii sunt în centrul atenției în octombrie, dar nu doar prin prezența lor impunătoare, ci și prin deschiderea emoțională pe care o manifestă. Tranzitele astrale le favorizează întâlnirile care le oferă validare, dar și profunzime. Leii nu mai caută doar admirație, ci și compatibilitate reală, suflete care le înțeleg focul interior.

Este o lună în care pot apărea persoane care îi provoacă intelectual, care le respectă independența și care le oferă spațiu să strălucească. Sufletul pereche pentru Leu vine cu pasiune, dar și cu echilibru. Relațiile care se formează acum pot fi intense, dar și stabile, cu potențial de durată. Leii simt că sunt văzuți cu adevărat, iar asta le aprinde inima.

Citeşte şi: Zodii care se despart în octombrie. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor

Citeşte şi: Zodiile care atrag ghinionul ca un magnet! Ferește-te de ele!

Citeşte şi: Zodii care intră în octombrie cu stângul. Le așteaptă obstacole, neînțelegeri și necazuri!

Capricorn

Capricornii sunt cunoscuți pentru pragmatismul lor, dar octombrie le aduce o deschidere neașteptată către latura afectivă. Cu Pluto activ în semnul lor și cu Venus în aspecte favorabile, Capricornii pot trăi momente de revelație emoțională. Sufletul pereche poate apărea într-un context profesional, într-o întâlnire aparent formală, dar care se transformă într-o conexiune profundă.

Este o lună în care Capricornii învață că vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci o cale către iubirea autentică. Persoana potrivită le oferă siguranță, dar și provocare — îi scoate din zona de confort și le arată că dragostea poate fi și spontană, nu doar planificată. Relațiile care încep acum au o fundație solidă și pot evolua într-un parteneriat de viață matur și armonios.

Pești

Pentru Pești, octombrie este o lună aproape mistică. Cu Neptun în domiciliu și cu influențele subtile ale Lunii Noi de la finalul lunii, nativii Pești simt că iubirea le bate la ușă într-un mod profund. Sufletul pereche poate fi cineva cu care împărtășesc vise, idealuri și o conexiune spirituală rară. Este o perioadă în care intuiția le ghidează pașii, iar întâlnirile au o încărcătură karmică.

Peștii pot simți că au mai cunoscut acea persoană într-o altă viață, că legătura este predestinată. Dragostea care se naște acum nu este doar romantică, ci și transformatoare. Le oferă încredere, inspirație și un sentiment de apartenență. Este luna în care Peștii pot trăi iubirea ca pe o revelație — profundă, tandră și eternă.

Foto – Pixabay

Urmărește-ne pe Google News