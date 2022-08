Luna plină în Vărsător din 12 august este ultima super Lună din 2022. O super Lună apare în momentul în care orbita unei Luni pline are cea mai apropiată poziție de Pământ, definită drept perigeu de astrologul Richard Nolle, în 1979.

Luna plină din 12 august, ocazia perfectă pentru a te elibera de lucrurile care te țin pe loc. Este ultima super Lună din 2022

Lunile pline reprezintă sfârșitul unui ciclu. Vărsătorul este una dintre cele mai independente și dezinhibate zodii, ceea ce va scoate la lumină toate acele lucruri care ne țin pe loc; o casă, un oraș, o relație, de prietenie sau cuplu, un job, etc.

Cum?! Primul pas, identifică lucrurile care reprezintă o piedică în evoluția ta. Când realizezi de ce anume vrei să te eliberezi, enumeră-le pe o coală cu „renunț” în față. „Renunț la nevoia de validare din exterior”; „Renunț la anxietate”; „Renunț la invidie”; etc.

Când termini de lista, împăturește-o dinspre tine către exterior, pentru a simboliza înlăturarea acestora din viața ta. Scoate coala în lumina lunii și arunc-o. O poți arunca la gunoi pur și simplu, rupe sau arde în siguranță.

Înainte să adormi, scrie pe o altă coală: „Renunț la energia negativă din mintea, corpul și sufletul meu și o înlocuiesc cu energie pozitivă. Am spațiu doar pentru lucrurile care se aliniază cu cea mai bună versiune a mea”. Împăturește-o spre tine și dormi cu ea sub pernă.

Cine ratează momentul principal pentru a privi Luna, care va veni la ora 21:36 p.m. ET (1:36 a.m. GMT), poate vedea o Lună aproape plină pe 10 și 12 august. În fiecare an, există între trei și patru super Luni. Apropierea și plinătatea Lunii în momentul unei super Luni o face mai strălucitoare și mai mare decât în mod normal.

Această super Lună poartă numele sturionului, pește adesea prins în această perioadă a anului. Acești pești datează de milioane de ani și au dimensiuni uriașe, putând avea până la trei metri lungime.

Potrivit NASA, nu va mai fi o altă super Lună până la 1 august 2023, așa că 12 august este ultima șansă de a vedea o super Lună în acest an. Următoarea Lună plină este Luna recoltei, care va străluci pe cer pe 10 septembrie 2022.

Foto: Shutterstock.com