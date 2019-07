Lună Plină în Capricorn și Eclipsă Parțială de Lună. Moment decisiv pentru toate zodiile

Eclipsa Parțială de Lună va fi vizibilă și de pe teritoriul României, va începe la ora 23:00, în data de 16 iulie 2019, va atinge faza maximă la ora 0:30, atunci când Luna va fi eclipsată de Pământ în proporie de 65%, și se va încheia la ora 2:00, în data de 17 iulie 2019.

Eclipsa Parțială de Lună, din punct de vedere astrologic, este o etapă foarte importantă, o etapă a schimbărilor, caracterizată prin răsturnări de situație și surpize neașteptate, al cărei ecou va fi resimțit în următoarele 6 luni de zile. Eclipsa de Lună vorbește despre emoții, despre trăiri intense, despre sentimente ascunse și chiar dorințe profunde pe care acum le vom exterioriza. Luna vorbește despre sensibilitate, despre interior, despre trecut și feminitate, iar atunci când se petrece o eclipsă toate acestea vor ieși în evidență și vor fi mult amplificate. Contextul astrologic al momentului este deosebit de important și impactant pentru toate zodiile pentru că este unul decisiv!

Eclipsă de Lună în Capricorn. Influențe generale pentru toate zodiile

Eclipsa Parțială de Lună se formează cu Luna din zodia Capricorn în opoziție cu Soarele din zodia Rac, prin urmare vorbim despre un moment impactant în tot ceea ce ține de domeniile pe care aceste două semne zodiacale le guvernează. Astfel, cariera (Capricorn) și familia (Rac) reintră puternic în vizorul nostru, cu atât mai mult cu cât eclipsa se petrece în casele IV-X, case care reprezintă, din nou, familia și cariera, iar aici se află și Nodurile Lunare care vorbesc despre trecut și viitor. Aceasta este explicația pentru care actuala eclipsă de Lună este mai puternică decât orice altă eclipsă trăită în ultimul timp, astfel de aspecte se vor mai creea peste aproximativ 72 de ani.

Atenție!

La modul general, pentru toate zodiile, este o perioadă în care trebuie să găsim echilibrul între casă și loc de muncă, între familie și carieră, între aspirațiile profesionale și cele personale, între autoritate și sensibilitate, dar mai ales între rațiune și sentimente, între ceea ce simțim să facem și ceea ce trebuie să facem. Dacă până acum am fost ancorați în trecut, în dogme, tradiții și tipare doar pentru că acestea reprezentau stabilitate și siguranță, ei bine, a venit vremea să ne desprindem de ele pentru a evolua. Da, va fi greu pe moment, unele rupturi pot fi bruște și nedorite, însă contextele care se vor încheia acum, cei care vor pleca din viața noastră acum, o vor face (voit sau nu) pentru a ne ajuta să evoluăm. Aceasta este viziunea pe care trebuie să o integrăm în prezentul nostru dacă ne dorim să trecem cu bine peste această eclipsă extrem de impactantă și cu urmări imposibil de trecut cu vederea. Nu este exclus să avem parte de conflicte în familie și la locul de muncă, de răsturnări de situație, însă, atenție!, nu este momentul să luăm decizii radicale, ci trebuie să așteptăm ca efectele eclipsei să treacă.

Această eclipsă de Lună din Capricorn va încheia pentru toate zodiile acel context deschis în ianuarie 2019, atunci când a avut loc Eclipsa de Soare în Capricorn! Aduceți-vă aminte ceea ce ați făcut, gândit, simțit atunci pentru că acele etape de viață se vor dizolva acum, cu alte cuvinte, le vom depăși.

Eclipsă Parțială de Lună în Capricorn: context astrologic

Eclipsa parțială de Lună se petrece cu Luna în conjuncție cu Pluton, planeta transformărilor și a regenerării, aflată în zodia Capricorn. Acest aspect demonstrează că vom scoate la suprafață toate fricile, angoasele, temerile, panicile, coșmarurile noastre și le vom pune în lumină pentru a le vindeca. Tot această conjuncție poate aduce transformări interioare puternice, inclusiv crize de personalitate, crize emoționale, chiar crize anxioase și depresive.

Ascendentul acestui moment astrologic este Berbecul, iar acest aspect ne va induce dorința de acțiune, ne va susține determinarea pentru a îndeplini scopurile eclipsei, însă contextul va fi, cel mai probabil tensionat. Marte, guvernatorul Berbecului și planeta acțiunii, face un aspect deosebit de tensionat cu Uranus, planeta marilor schimbări și a adevărului, ceea ce implică răsturnări de situație pe care, posibil, chiar singuri să ni le creăm, prin acțiunile noastre. Faptul că acestui aspect deja tensionat i se mai adaugă și un altul cu Mercur, planeta comunicării, deja aflată în mișcare retrogradă, duce la concluzia lesne de înțeles că vor exista conflicte, certuri, rupturi, agresivitate în acțiune și dialog. Cei din jur nu ne vor asculta, nu ne vor auzi plângerile, ba mai mult ne vor acuza că noi suntem de vină. Vom da dovadă de o comunicare mult prea directă, vom spune adevărul în față, fără ocolișuri.

Faptul că Nodul Nord – sensul vieții pentru care am venit la pământ – este în opoziție cu Saturn, planeta Învățător, înseamnă că toate aceste evenimente de care vom avea parte la Eclipsă (și în următoarea jumătate de an) vor fi menite să ne ajute să evoluăm prin învățarea lecțiilor karmice, să ne îndeplinim misiunea și să ne construim viitorul pe care ni-l dorim (poate chiar inconștient). Nodul Sud (karma, trecutul) în conjuncție cu același Saturn ne spune că trebuie să lăsăm în spate toate tiparele emoționale cu care am trăit până acum, cu care am crescut, tot ceea ce ni se pare familiar, însă ne este toxic și nociv trebuie să dizolvăm. Și chiar dacă noi nu o vom face de bună voie, situațiile pe care le vom întâmpina ne vor obliga să facem asta.

Venus, planeta iubirii, se află în zodia Rac și în conjuncție cu Nodul Nord (sensul vieții), dar în opoziție cu Saturn. Acest aspect ne aduce lecții legate de iubire, ne face să vedem cu alți ochi relația cu cel ce ne este alături, iar dacă acesta nu ne reprezintă, nu răspunde nevoilor noastre, dacă nu ne ajută în evoluție și ne ține pe loc, atunci vedem ca acest tipar să ne dorim să-l dizolvăm. Da, vor exista despărțiri definitive acum. Vom spune adio cui nu ne reprezintă și nu ne lasă (chiar și inconștient și involuntar) să ne atingem țelurile, aspirațiile de viitor.

Eclipsa de Lună din Capricorn. Influență zodii

Dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal, vă sfătuiesc să citiți atât previziunile pentru zodie, cât și previziunile pentru ascendent!

Berbec

Cei născuți în zodia Berbec vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul carierei. Nativii își pot schimba în aceste șase luni locul de muncă, își pot schimba radical direcția profesională. Se întrevăd transformări legate de țeluri și aspirații. Totodată, unii nativi pot descoperi cum să facă bani dintr-un hobby, dintr-o pasiune, în timp ce alții pot puncta noi colaborări profesionale. Va fi un moment de înțelepciune ancestrală în care-și vor putea vindeca, prin comunicare și rațiune pură, niște probleme de familie, probleme din trecut sau de natură karmică. De asemenea, își vor putea vindeca o traumă sentimentală, vor depăși o iubire din trecut.

Taur

Cei născuți în zodia Taur vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul studiilor înalte, al călătoriilor și al principiilor de viață. Pentru acești nativi, transformările interioare vor fi remarcabile și vor face schimbări de personalitate benefice evoluției lor. Vor renunța la ideologii care nu-i mai reprezintă, la vechi convingeri care le blochează ascensiunea și, totodată, vor fi atrași de studiu, în special de științe ezoterice sau tehnice, și chiar se pot înscrie la cursuri în acest sens. Pe de altă parte, este posibil ca unii Tauri să-și schimbe locuința, domiciliul, inclusiv să se mute în altă țară pentru îndeplinirea unor scopuri.

Gemeni

Cei născuți în zodia Gemeni vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul financiar. Nativii vor reuși să elimine din viața lor acele situații financiare, materiale care le blochează ascensiunea. De exemplu, poate fi vorba de achitarea unui credit, de returnarea unei datorii, de finalizarea unei plăți, de închiderea unui cont care le consuma credit. Acest aspect poate fi interpretat în condițiile astrologice ale momentului și ca renunțarea, eliminarea din viața lor a unui sistem de valori învechit. Totodată, Gemenii vor încheia o relație sentimentală care nu-i mai reprezintă și, implicit, vor încheia niște socoteli cu partenerul de viață. Chiar dacă nu le va fi ușor acestor nativi, situația va reprezenta o eliberare, o descătușare și în aceste șase luni de zile vor face loc unei noi iubiri care nu va întârzia să apară.

Rac

Cei născuți în zodia Rac vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul parteneriatelor și al căsniciei. Acești nativi se află la limita renunțării și este foarte probabil să încheie o poveste de iubire, să încheie o căsătorie și în aceste șase luni să divorțeze. Însă, situația nu este identică și pentru acei nativi care se află în relații de lungă durată și care funcționează de la sine. Acești nativi pot face cereri în căsătorie și pot fi ceruți în căsătorie. Punctez, din nou, că eclipsa aceasta de Lună ne ajută să ne urmăm calea și menirea pe acest Pământ și nu ne pune bețe în roate, așa cum mulți sunt tentați să creadă.

Leu

Cei născuți în zodia Leu vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul muncii și al sănătății. În această perioadă este posibil ca mulți nativi să ia decizia de a-și schimba locul de muncă, însă sfatul este să fie foarte atenți la modul în care acționează pentru că Marte, planeta acțiunii, este întocmai în semnul lor și face aspecte tensionate cu Uranus, planeta care aduce răsturnări de situație. Prin urmare, dacă aleg să-și dea demisia nu trebuie să o facă din impulsivitate, ci pentru că au un loc mai bun pregătit. Nativii care sunt nemulțumiți de actualul job, de sarcinile avute, de remunerația primită trebuie să îndrăznească să se desprindă de acest context pentru a evolua. Pe de altă parte, nativii vor avea ocazia de a vindeca probleme de sănătate mai vechi, dar și de a vindeca traume din trecut, inclusiv traume sentimentale, de a vindeca o karmă de familie, posibil chiar legată de o moștenire.

Fecioară

Cei născuți în zodia Fecioară vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul sentimental, al relației cu copiii și al activităților distractive. Acești nativi, foarte probabil, pot să încheie o relație, o poveste de iubire care nu mai funcționează și care le blochează evoluția, care le inhibă bucuria de a trăi. De asemenea, pot schimba, pot „întoarce foaia” în modul de relaționare cu cei dragi, în special cu copiii. Este un moment în care acești nativi ar trebui să se pună pe primul loc, să-și acorde mai multă atenție și să facă mai mult ceea ce le place, cu alte cuvinte, să se dedice propriilor plăceri, pasiuni și hobby-uri.

Balanță

Cei născuți în zodia Balanță vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul familiei și al locuinței. Nativii vor reuși să-și dizolve în această perioadă de 6 luni tot ceea ce le face rău în relația cu părinții, în special cu mama, dar și cu bunicii. Va fi nevoie să se desprindă de rădăcini, de vechi convingeri insuflate de familie pentru a evolua. Pe de altă parte, acest aspect poate însemna inclusiv schimbarea domiciliului pentru acele Balanțe care locuiesc în casa părintească și care acum vor simți nevoia să-și ia viața în propriile mâini.

Scorpion

Cei născuți în zodia Scorpion vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul comunicării și al relației cu frații, cu vecinii, colegii și chiar prietenii de suflet. Este momentul să vindece traume legate de cei apropiați, să ierte pe cei care le-au greșit și să se împace cu cei dragi pentru că doar așa vor reuși să tindă către un viitor mai bun și mai liniștit. De asemenea, este momentul să spună lucrurilor pe nume, direct și fără ocolișuri, fără să le mai pese ce zic și ce înțeleg cei din jur.

Săgetător

Cei născuți în zodia Săgetător vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul financiar, al banilor obținuți din muncă proprie. Nativii sunt sfătuiți să-și pună la punct situația financiară. Astfel, dacă au datorii de achitat, ar fi bine să le achite acum. Dacă au de returnat avantaje materiale cuiva, ar trebui să o facă acum. Nu este exclus să piardă o sumă de bani care nu li se cuvine, poate câștigată în mod necinstit, sau să plătească o amendă pentru o întârziere de plată. În momentul în care vor reechilibra această energie financiară în viața lor, da, se pot aștepta și la câștiguri, chiar și la măriri de salariu.

Capricorn

Cei născuți în zodia Capricorn vor fi impactați de Eclipsa de Lună întocmai în semnul lor, în sectorul personalității. Nativii vor simți nevoia în această perioadă să se desprindă de cei din jur, mai ales de acele persoane care le taie elanul, vor simți nevoia să fie pe cont propriu și astfel să nu mai depindă de ceilalți. Da, va fi o perioadă de mari transformări, de reconturare a personalității. De asemenea, este momentul să-și vindece niște frici, niște temeri, panici, niște inhibiții, rușini și lista poate continua. Este momentul să lase în spate trecutul, indiferent ce înseamnă asta și să privească cu mai multă încredere înspre viitor.

Vărsător

Cei născuți în zodia Vărsător vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul subconștientului și al trecutului karmic. Acești nativi au ocazia să-și vindece traume din trecut, inclusiv să-și dizolve teme karmice ceea ce, cu alte cuvinte înseamnă să-și învețe, să-și asume lecții, situații, decizii, atitudini abordate. Nu este exclus să fie vorba de situații legate de familie. Pe de altă parte, afecțiuni cronice se pot ameliora acum.

Pești

Cei născuți în zodia Pești vor fi impactați de Eclipsa de Lună în sectorul prietenilor și al planurilor pe termen lung. Acești nativi pot renunța la acele relații de prietenie care nu-i mai reprezintă, la acele anturaje cu care nu mai empatizează. De asemenea, Peștii reușesc să depășească frici interioare, temeri pe care le știu doar ei și care nu este exclus să aibă legătură cu locul de muncă sau cu propriile lor aspirații de viitor. Este un moment de reconturare a personalității și sunt sfătuiți să o facă fără frică.

Sursă foto: Shutterstock

