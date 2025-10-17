  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop săptămânal 20 – 26 octombrie 2025. Zodia care se va răzbuna crunt. Își va face dreptate și va răspunde cu aceeași monedă celor ce au rănit-o

Horoscop săptămânal 20 – 26 octombrie 2025. Zodia care se va răzbuna crunt. Își va face dreptate și va răspunde cu aceeași monedă celor ce au rănit-o

Horoscop săptămânal 20 – 26 octombrie 2025. Zodia care se va răzbuna crunt. Își va face dreptate și va răspunde cu aceeași monedă celor ce au rănit-o
Claudia Grigore
.

Horoscop săptămânal 20 – 26 octombrie 2025. O săptămână complicată pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în a patra săptămână a lunii octombrie. Previziuni pentru toate zodiile.

Săptămâna aceasta, nativii Pești trec printr-un proces intens de eliberare emoțională, iar planetele le scot la suprafață toate nedreptățile îndurate în tăcere. De obicei blânzi, empatici și dispuși să ierte, Peștii ajung acum la limita răbdării. Sub influența lui Marte aflat într-o poziție tensionată cu Neptun – guvernatorul lor – se produce o schimbare radicală de atitudine: din victime, devin strategii reci ai propriului echilibru karmic.

Horoscop săptămânal 20 – 26 octombrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul săptămânal și află cum sunt influențate zodiile. Vezi ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru toate zodiile.

Evenimente astrale:

Adelina Pestrițu, în rochie transparentă la Săptămâna Modei din București. A întors toate privirile cum a intrat pe ușă / FOTO
Adelina Pestrițu, în rochie transparentă la Săptămâna Modei din București. A întors toate privirile cum a intrat pe ușă / FOTO
Recomandarea zilei

21 octombrie – conjuncție Mercur – Marte
21 octombrie – Lună Nouă în Fecioară
22 octombrie – Neptun retrograd în Pești
22 – 23 octombrie – Orionidele – ploaie de meteoriți
23 octombrie – Soare în Scorpion

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Berbecule, pregătește-te pentru o explozie de energie și ambiție! Luna intră în semnul tău, amplificându-ți curajul și spiritul de lider. Este o săptămână ideală pentru proiecte ce cer inițiativă și determinare. În carieră, riscurile calculate pot aduce rezultate spectaculoase – nu te teme să ieși din zona de confort. Comunicarea devine un atu, mai ales la mijlocul săptămânii, când negocierile și prezentările au șanse mari de succes. În plan personal, canalizează-ți energia intensă spre activități care te relaxează. Relațiile pot fi revitalizate prin spontaneitate și aventură. Din punct de vedere financiar, evită impulsurile și păstrează echilibrul între curaj și prudență. Spre finalul săptămânii, gândește strategic: conturează-ți viziunea pe termen lung. Această perioadă este fundația unui nou început – folosește-o înțelept.

„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Taurule, stelele te ghidează spre stabilitate și eficiență. Este momentul perfect să-ți revizuiești finanțele, să planifici investiții sau să consolidezi proiecte care promit rezultate pe termen lung. Energia Soarelui îți aduce disciplină și claritate. În plan social, pot apărea persoane care te inspiră și îți oferă sprijin real. Pe plan domestic, simți nevoia de ordine și frumusețe – poate fi o săptămână excelentă pentru redecorare sau rearanjarea spațiului personal. Ai grijă de sănătate: o nouă rutină de fitness sau o schimbare în alimentație îți pot aduce echilibru. Relațiile se adâncesc prin conversații sincere și planuri comune. Fii deschis la sfaturile celor cu experiență – pot aduce o perspectivă valoroasă. Perseverența ta aduce rezultate solide și de durată.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Gemenii intră într-o perioadă de efervescență mentală și socială. Mercur îți amplifică dorința de cunoaștere și comunicare. Este o săptămână ideală pentru a învăța ceva nou, a participa la cursuri sau a-ți extinde rețeaua profesională. Ideile tale pot deveni motorul unor proiecte de succes – ai doar grijă să le prezinți clar și coerent. În dragoste, sinceritatea și răbdarea sunt esențiale; o conversație poate lămuri neînțelegeri mai vechi. Financiar, fii precaut și evită cheltuielile impulsive, chiar dacă tentațiile sunt mari. Sănătatea psihică are nevoie de echilibru – acordă-ți momente de liniște. Flexibilitatea și adaptabilitatea sunt aliații tăi principali în această săptămână.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Racule, astrele îți aduc o săptămână dedicată familiei, emoțiilor și introspecției. Este momentul ideal pentru a-ți consolida relațiile apropiate și pentru a-ți reevalua prioritățile personale. În carieră, intuiția ta puternică te ghidează spre decizii inspirate, mai ales în proiectele de lungă durată. În plan financiar, menține un echilibru între economisire și cheltuieli – ai grijă la detalii. Relațiile devin mai profunde, iar gesturile de afecțiune consolidează conexiunile. O discuție sinceră cu un membru al familiei poate aduce claritate și împăcare. Săptămâna te învață să-ți asculți inima fără a-ți pierde rațiunea.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Leule, lumina reflectoarelor este din nou pe tine. Săptămâna aduce un val de inspirație și carismă. În plan profesional, strălucești în roluri de conducere – dar evită să devii prea dominant. Creativitatea este la cote maxime, iar colaborările pot aduce rezultate spectaculoase. Financiar, e mai înțelept să consolidezi ceea ce ai deja decât să riști în proiecte speculative. În dragoste, magnetismul tău atrage admirație, dar sinceritatea este cheia menținerii armoniei. În plan personal, găsește un echilibru între afirmare și modestie. Profită de energia intensă a acestei perioade pentru a-ți pune amprenta într-un mod autentic.

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Fecioară, săptămâna aceasta este despre eficiență, claritate și progres. Ai ocazia să-ți pui în ordine viața profesională și să optimizezi modul în care îți gestionezi timpul. La locul de muncă, ești apreciat pentru precizie și seriozitate – dar ai grijă să nu te pierzi în detalii. Financiar, o oportunitate de reorganizare îți poate aduce stabilitate. Sănătatea este prioritară: creează o rutină echilibrată între muncă și odihnă. În dragoste, comunicarea sinceră și matură aduce stabilitate. Este o perioadă excelentă pentru a construi baze solide – atât în carieră, cât și în viața personală.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Balanță, săptămâna aceasta vorbește despre echilibru, parteneriate și reconectare. Energia cosmică îți favorizează colaborările și discuțiile deschise. În carieră, proiectele de echipă pot aduce rezultate remarcabile, atâta timp cât toți cei implicați au un cuvânt de spus. În plan personal, este momentul perfect pentru a armoniza relațiile – fie prin compromis, fie prin claritate. Financiar, negocierile pot fi profitabile, dar nu te grăbi cu deciziile. Arta, creativitatea și estetica joacă un rol important: acordă-ți timp pentru activități care te inspiră. La finalul săptămânii, introspecția te ajută să-ți regăsești direcția și calmul. Echilibrul – cuvântul tău magic – te va ghida spre stabilitate și satisfacție.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Cu Soarele luminându-ți semnul, ai ocazia să pătrunzi în straturile ascunse ale propriei personalități, obținând revelații care pot schimba totul. În carieră, folosește această putere pentru a avansa în proiecte complexe ce cer concentrare și strategie – instinctul tău te ghidează perfect spre deciziile corecte. Din punct de vedere financiar, e timpul pentru o reevaluare inteligentă a investițiilor; cercetează, analizează și descoperă oportunități ascunse. Carisma ta naturală atrage atenția, dar menține limitele pentru a evita epuizarea emoțională. Relațiile devin mai intense – o ocazie de a înțelege dinamici profunde și de a vindeca răni vechi. La mijlocul săptămânii, energia favorizează regenerarea interioară. Pe plan fizic și emoțional, alege practici care aduc echilibru – meditația sau exercițiile de respirație pot fi aliați valoroși.

Citește și Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Sub influența lui Jupiter, simți chemarea spre experiențe noi, călătorii sau cunoaștere profundă. Chiar și explorările intelectuale – prin cursuri, cărți sau dezbateri – îți pot hrăni curiozitatea. În carieră, optimismul și entuziasmul tău sunt contagioase; folosește-le pentru a inspira echipa și a aborda proiecte îndrăznețe. Financiar, pot apărea oportunități atractive, dar analizează-le atent înainte de a investi. Social, gravitezi spre oameni care îți împărtășesc pasiunea pentru libertate și idei mari. În dragoste, comunicarea deschisă și curiozitatea sinceră pot aduce apropiere emoțională. Mijlocul săptămânii aduce momente de reflecție – aliniază-ți scopurile personale cu filozofia ta de viață. Adoptă o rutină activă și echilibrată care să-ți hrănească și corpul, și mintea.

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Capricornule, săptămâna aceasta e dedicată carierei și obiectivelor pe termen lung. Alinierea planetelor îți amplifică ambiția și dorința de stabilitate profesională. Este momentul potrivit pentru a revizui strategii, a stabili priorități și a transforma planurile în acțiuni concrete. Răbdarea și disciplina rămân armele tale principale – rezultatele vor veni prin perseverență. Din punct de vedere financiar, abordarea pragmatică te protejează, însă fii deschis și la idei inovatoare ce pot aduce câștiguri viitoare. Relațiile profesionale pot cunoaște un salt important – fii lider, dar păstrează empatia și echilibrul. În plan personal, oferă mai multă atenție celor dragi; vulnerabilitatea poate consolida conexiunile. Sănătatea depinde de disciplină: un program echilibrat între muncă, odihnă și relaxare este cheia rezistenței tale.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Vărsătorule, creativitatea și gândirea inovatoare ating cote maxime. Intuiția ta iese la suprafață prin idei originale, iar contextul astral îți oferă libertatea de a experimenta. În plan profesional, îndrăznește să propui concepte noi – pot deveni un factor diferențiator. Colaborările bazate pe viziuni progresiste îți pot aduce satisfacții și recunoaștere. Din perspectivă financiară, pot apărea ocazii neconvenționale – analizează-le atent înainte de a acționa. Social, te atrag mediile creative și vizionare, în care ideile curg liber. La mijlocul săptămânii, introspecția îți clarifică direcțiile și te ajută să-ți calibrezi obiectivele. În dragoste, comunicarea sinceră și deschiderea emoțională devin esențiale pentru armonie. Sănătatea îți este susținută de activități care îți stimulează mintea – lectură, artă sau sporturi dinamice. Este o perioadă în care inovația devine puterea ta – folosește-o constructiv.

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 20 – 26 octombrie 2025

Astrele le oferă claritatea pe care nu au avut-o până acum. Minciunile, manipulările și trădările ies la suprafață, iar Peștii, ghidați de intuiția lor impecabilă, decid că este momentul să restabilească ordinea. Nu prin impuls sau furie, ci prin acțiuni calculate, bine dozate și perfect sincronizate cu energia cosmică a adevărului.
Cei care i-au subestimat vor fi surprinși: Peștii nu mai fug de confruntare. Nu mai oferă explicații, nu mai caută scuze pentru ceilalți. Acționează cu demnitate, tăcere și precizie, exact acolo unde doare cel mai tare – în zona vulnerabilă a celor care i-au rănit.
Această săptămână este despre justiție karmică și despre recâștigarea demnității. Peștii nu se răzbună din ură, ci din dorința de echilibru. Universul le oferă șansa să închidă capitolele dureroase și să demonstreze că blândețea lor nu trebuie confundată niciodată cu slăbiciunea.
Astrele sunt de partea lor – iar cine le-a testat limitele, va învăța că Peștii pot fi liniștea dinaintea furtunii… și furtuna însăși.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Fanatik
Cristi Balaj îl distruge pe George Găman după arbitrajul dezastruos de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: “Nu a fost fault la portar! Este interzis să fluieri înainte ca mingea să intre în poartă”
Cristi Balaj îl distruge pe George Găman după arbitrajul dezastruos de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: “Nu a fost fault la portar! Este interzis să fluieri înainte ca mingea să intre în poartă”
GSP.ro
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Citește și...
Ştefan Baiaram, între Galatasaray şi Fenerbahce! Giovanni Becali: “Au venit să-l vadă! Şi-o să mai vină”
VIDEO Primele secunde după explozia din Rahova. Imagini dramatice surprinse imediat după deflagrație
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Explozie în Rahova. ANRE susține că sigiliul de gaze fusese rupt cu puțin timp înainte de deflagrație
Horoscop 18 octombrie 2025. O zodie are o zi de coșmar. Necazurile se țin lanț. Ghinioane și probleme la fiecare pas
Zodii care intră într-o etapă fenomenală a vieții din noiembrie
Horoscop 17 octombrie 2025. O zodie primește un cadou la care nu se aștepta. Această surpriză îi va schimba viața
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Ozana Barabancea nervoasă, după ce fanii i-au spus că seamănă cu o păpușă de ceară: Dacă m-ați vedea în realitate, ați înghiți în sec, amărâtelor, coțohârlelor!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine e Alina Pușcău de la Asia Express. Cu cine face pereche în emisiune
Cine e Alina Pușcău de la Asia Express. Cu cine face pereche în emisiune
Scriitoarea sud-coreeană Baek Sehee s-a stins din viață la 35 de ani
Scriitoarea sud-coreeană Baek Sehee s-a stins din viață la 35 de ani
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Elle
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
DailyBusiness.ro
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Sébastien Lecornu, premierul Franței, suspendă reforma pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului
Sébastien Lecornu, premierul Franței, suspendă reforma pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului
A1.ro
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Horoscop 18 octombrie 2025. O zodie are o zi de coșmar. Necazurile se țin lanț. Ghinioane și probleme la fiecare pas
Horoscop 18 octombrie 2025. O zodie are o zi de coșmar. Necazurile se țin lanț. Ghinioane și probleme la fiecare pas
Dragoș Bucur revine în televiziune. În ce emisiune va putea fi văzut: „Ne-am pus pe treabă”
Dragoș Bucur revine în televiziune. În ce emisiune va putea fi văzut: „Ne-am pus pe treabă”
Medana Oprea și Larisa Uță se vor întâlni la tribunal. Reacția soției lui Alin Oprea după ce i s-a intentat proces: "Nu știam că s-a stabilit termenul!"
Medana Oprea și Larisa Uță se vor întâlni la tribunal. Reacția soției lui Alin Oprea după ce i s-a intentat proces: "Nu știam că s-a stabilit termenul!"
Nelu Cortea, dezvăluiri rare despre căsnicia cu soția lui, Elena, cu ocazia aniversării lor de 20 de ani de relație: „Am trecut prin sărăcie, prin tristețe, emoții, despărțire și probleme de toate felurile”
Nelu Cortea, dezvăluiri rare despre căsnicia cu soția lui, Elena, cu ocazia aniversării lor de 20 de ani de relație: „Am trecut prin sărăcie, prin tristețe, emoții, despărțire și probleme de toate felurile”
Observator News
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua"
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Răsturnare de situație în subiectul momentului! Bianca Păsat a rupt tăcerea după despărțirea de Cornel! Păsat. A spus puțin, dar a spus tot! Bianca, devastată peste măsură
Răsturnare de situație în subiectul momentului! Bianca Păsat a rupt tăcerea după despărțirea de Cornel! Păsat. A spus puțin, dar a spus tot! Bianca, devastată peste măsură
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pastila care scade tensiunea rezistentă și protejează rinichii: un nou pas în tratamentul hipertensiunii și al bolii renale cronice
Pastila care scade tensiunea rezistentă și protejează rinichii: un nou pas în tratamentul hipertensiunii și al bolii renale cronice
Test de sânge revoluționar: detectează cancerul de cap și gât cu până la 10 ani înainte de apariția simptomelor
Test de sânge revoluționar: detectează cancerul de cap și gât cu până la 10 ani înainte de apariția simptomelor
Vitamina care ar putea reduce riscul de cancer de piele cu până la 54%, potrivit unui nou studiu
Vitamina care ar putea reduce riscul de cancer de piele cu până la 54%, potrivit unui nou studiu
Alimentul pe care oncologii îl recomandă femeilor peste 50 de ani
Alimentul pe care oncologii îl recomandă femeilor peste 50 de ani
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton