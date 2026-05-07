  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 8 mai 2026. Se închide o rană mai veche. O zodie primește ajutorul astrelor. Scapă de o mare povară și se poate bucura de viață pe deplin

Horoscop 8 mai 2026. Se închide o rană mai veche. O zodie primește ajutorul astrelor. Scapă de o mare povară și se poate bucura de viață pe deplin

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 8 mai 2026. O zi în care ușile li se deschid mai ușor pentru unii natvi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii din zodia Pești, ziua de astăzi marchează un moment de eliberare profundă, în care o rană emoțională mai veche începe, în sfârșit, să se închidă. Contextul astral actual susține procesele de vindecare interioară, iar influențele subtile activează acea claritate pe care Peștii au căutat-o în ultimele perioade. Nu este vorba despre o schimbare bruscă, ci despre o conștientizare matură care aduce liniște și acceptare.

Horoscop 8 mai 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 8 mai 2026

Berbec, ziua de 8 mai te obligă să adopți o abordare mai strategică, pe fondul influențelor persistente ale lui Pluto retrograd. Este momentul să reevaluezi modul în care îți gestionezi resursele și relațiile profesionale. În plan profesional, pot apărea situații care cer răbdare și analiză, nu reacții rapide. Comunicarea trebuie să fie clară și bine calibrată. Financiar, este o zi potrivită pentru reorganizare și optimizare. În plan personal, ai nevoie de stabilitate și liniște. Emoțional, presiunea este moderată, dar constantă. Sănătatea este bună dacă îți dozezi corect energia. Spre seară, o decizie inspirată îți poate aduce un avantaj. Nu forța lucrurile.

Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 8 mai 2026

Taur, ziua de 8 mai îți oferă un cadru stabil în care poți construi eficient. Mercur în semnul tău îți susține gândirea logică și capacitatea de decizie. Profesional, este un moment bun pentru a consolida poziții și a finaliza proiecte începute. Pluto retrograd te determină să privești mai profund anumite relații sau angajamente. În plan personal, sinceritatea devine esențială. Financiar, este o zi favorabilă pentru decizii calculate. Emoțional, ai nevoie de echilibru și confort. Sănătatea este stabilă, dar nu ignora semnalele subtile. Spre finalul zilei, o confirmare îți poate întări încrederea. Mergi pe direcția sigură.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 8 mai 2026

Gemeni, ziua de 8 mai te scoate din ritmul alert și te obligă să încetinești. Mercur în Taur îți cere să analizezi în profunzime înainte de a acționa. Profesional, este o zi bună pentru planificare și revizuire, nu pentru inițiative rapide. Comunicarea trebuie să fie atent filtrată pentru a evita confuziile. În plan personal, ai nevoie de spațiu pentru introspecție. Financiar, evită deciziile impulsive. Emoțional, ziua poate aduce o stare de incertitudine. Sănătatea este influențată de stres. Spre seară, o realizare discretă îți poate aduce liniște. Ai răbdare cu tine.

Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 8 mai 2026

Rac, ziua de 8 mai îți activează zona socială și colaborările. Mercur în Taur te ajută să construiești relații stabile și să comunici eficient. Profesional, este o zi bună pentru proiecte de echipă și negocieri. Pluto retrograd te avertizează să fii atent la dinamica de putere din jurul tău. În plan personal, relațiile se stabilizează prin sinceritate. Financiar, pot apărea oportunități prin intermediul altora. Emoțional, ai nevoie de siguranță. Sănătatea este bună dacă menții echilibrul. Spre finalul zilei, o discuție îți poate aduce claritate. Ai încredere în instinct.

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 8 mai 2026

Leu, ziua de 8 mai îți aduce focus pe carieră și responsabilități. Mercur în Taur îți cere disciplină și strategie. Profesional, pot apărea provocări care îți testează răbdarea și capacitatea de adaptare. Pluto retrograd scoate la suprafață tensiuni nerezolvate. În plan personal, ai nevoie de stabilitate și susținere. Financiar, evită deciziile impulsive. Emoțional, ziua este intensă, dar utilă pentru clarificare. Sănătatea este bună dacă îți gestionezi corect energia. Spre seară, o realizare îți poate confirma direcția. Rămâi consecvent.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 8 mai 2026

Fecioară, ziua de 8 mai îți oferă claritate și eficiență. Mercur în Taur îți susține capacitatea de analiză și organizare. Profesional, este un moment excelent pentru planuri pe termen lung. Pluto retrograd te ajută să elimini obiceiurile ineficiente. Comunicarea este eficientă dacă eviți perfecționismul excesiv. În plan personal, ai nevoie de stabilitate emoțională. Financiar, este o zi bună pentru strategie. Sănătatea depinde de rutină. Menține echilibrul. Spre seară, o informație îți poate aduce un avantaj. Ai încredere în proces.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 8 mai 2026

Balanță, ziua de 8 mai aduce în prim-plan resursele și relațiile profunde. Mercur în Taur favorizează discuțiile serioase și deciziile calculate. Profesional, este o zi bună pentru negocieri și clarificări. Pluto retrograd scoate la suprafață emoții nerezolvate. În plan personal, sinceritatea devine esențială. Financiar, evită riscurile. Emoțional, ziua este intensă, dar necesară. Sănătatea este bună dacă îți acorzi timp pentru relaxare. Spre seară, o revelație îți poate schimba perspectiva. Ai nevoie de echilibru interior.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 8 mai 2026

Scorpion, ziua de 8 mai îți activează zona parteneriatelor. Mercur în Taur îți cere claritate și maturitate în comunicare. Profesional, colaborările pot aduce rezultate importante. Pluto retrograd te obligă să reevaluezi relațiile. În plan personal, sinceritatea este esențială. Financiar, este o zi potrivită pentru planuri comune. Emoțional, ziua este intensă. Sănătatea depinde de echilibrul interior. Spre finalul zilei, o conversație îți poate aduce claritate. Stabilitatea devine prioritară.

Citește și: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 8 mai 2026

Săgetător, ziua de 8 mai îți cere disciplină și organizare. Mercur în Taur îți structurează activitățile și îți optimizează rutina. Profesional, este o zi bună pentru eficiență și rezultate concrete. Pluto retrograd scoate la suprafață detalii ignorate. În plan personal, ai nevoie de echilibru. Financiar, evită cheltuielile impulsive. Emoțional, ziua poate aduce tensiuni. Sănătatea este influențată de stilul de viață. Spre seară, o realizare îți poate aduce satisfacție. Consecvența este cheia.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 8 mai 2026

Capricorn, ziua de 8 mai îți activează creativitatea și inițiativa personală. Mercur în Taur îți oferă claritate în decizii. Profesional, este o zi bună pentru proiecte personale. Pluto retrograd te obligă să reevaluezi resursele. În plan personal, relațiile devin mai stabile. Financiar, analizează atent oportunitățile. Emoțional, ai nevoie de echilibru. Sănătatea este bună dacă menții rutina. Spre seară, o activitate plăcută îți îmbunătățește starea. Ai încredere în alegeri.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 8 mai 2026

Vărsător, ziua de 8 mai îți mută atenția spre casă și familie. Mercur în Taur favorizează stabilitatea și confortul. Profesional, este o zi mai lentă, dar eficientă. Pluto retrograd te obligă la introspecție. În plan personal, ai nevoie de liniște și claritate. Financiar, evită riscurile. Emoțional, ziua este intensă. Sănătatea este influențată de starea mentală. Spre seară, o conversație îți aduce echilibru. Ai nevoie de stabilitate.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 8 mai 2026

În plan emoțional, presiunea acumulată se diminuează vizibil. Situații care au generat confuzie, suferință sau atașamente toxice își pierd din intensitate. Este ca și cum un capitol dificil se închide natural, fără confruntări sau dramatism. Peștii reușesc să se desprindă de trecut și să privească înainte cu mai multă încredere. Această eliberare nu vine din exterior, ci dintr-o recalibrare interioară profundă.
Profesional, această stare de echilibru se traduce prin claritate și eficiență. Deciziile devin mai bine fundamentate, iar energia nu mai este consumată de conflicte interne. Relațiile de muncă se armonizează, iar comunicarea devine mai fluidă. Este o zi în care Peștii pot observa cum lucrurile încep să se lege fără efort excesiv.
Financiar, nu sunt indicate schimbări majore, dar se conturează o stabilitate reconfortantă. Fără presiuni sau pierderi, ceea ce în sine reprezintă un progres semnificativ față de perioadele anterioare. Este un moment bun pentru a menține echilibrul, nu pentru a forța câștiguri rapide.
Din punct de vedere spiritual, conexiunea cu sinele interior este mai puternică ca oricând. Intuiția funcționează ca un ghid precis, iar alegerile făcute acum sunt aliniate cu nevoile reale ale sufletului. Activitățile creative sau momentele de liniște contribuie la consolidarea acestei stări.
Recomandarea astrologică este clară: nu te întoarce la ceea ce ai depășit deja. Ai închis o etapă și ai făcut loc pentru ceva mai bun. Pentru Pești, ziua de astăzi nu este doar despre vindecare, ci despre recâștigarea libertății emoționale și redescoperirea bucuriei autentice de a trăi.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Fanatik
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Click.ro
Ce pun evreicele în supa de pui să o facă mai gustoasă decât cea românească. Secretul stă în ingredientele pentru găluște
Ce pun evreicele în supa de pui să o facă mai gustoasă decât cea românească. Secretul stă în ingredientele pentru găluște
TV Mania
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Redactia.ro
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Citește și...
Câți bani au primit eroii de la Sevilla după ce au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Sumele pe care le-au încasat
Documentul care îți poate reduce prețul la RCA. Ce este certificatul de daunalitate și cum îl obții de la BAAR
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscop 7 mai 2026. I se dă viața peste cap. O zodie își schimbă destinul cu 180 de grade. Momente de incertitudine și provocări pe toată linia
Mercur rămâne în Taur până pe 17 mai. Schimbările radicale prin care vor trece zodiile
Horoscop 6 mai 2026. Pluto retrograd. Plouă cu binecuvântări. O zodie simte cum norocul o însoțește la fiecare pas. Conflictele se rezolvă și banii se întorc în viața ei
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Doliu uriaș în televiziune! A murit în urmă cu puțin timp, ce tragedie...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este soția lui Sorin Grindeanu. Cu ce se ocupă și ce studii are Mihaela, soția liderului PSD
Cine este soția lui Sorin Grindeanu. Cu ce se ocupă și ce studii are Mihaela, soția liderului PSD
Marina Almășan, dezvăluiri neașteptate după ce s-a logodit cu Sorin Mărcuș. "Acum m-am învățat minte!" Unde recunoaște că a greșit în căsnicia cu Victor Socaciu
Marina Almășan, dezvăluiri neașteptate după ce s-a logodit cu Sorin Mărcuș. "Acum m-am învățat minte!" Unde recunoaște că a greșit în căsnicia cu Victor Socaciu
Proiecte speciale
Află care sunt cauzele crizei de fiere
Află care sunt cauzele crizei de fiere
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Avantaje
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina. Prin ce transformare a trecut fostul concurent de la Insula Iubirii
Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina. Prin ce transformare a trecut fostul concurent de la Insula Iubirii
Sebastian Dobrincu, dezvăluiri rare despre relația cu Jasmine Ianțu, fiica lui Virgil Ianțu: „O respect și...”
Sebastian Dobrincu, dezvăluiri rare despre relația cu Jasmine Ianțu, fiica lui Virgil Ianțu: „O respect și...”
Dorian Popa, reacție după ce soția lui a copiat jurămintele dintr-un film, deși artistul susținea că sunt originale: „E trist”
Dorian Popa, reacție după ce soția lui a copiat jurămintele dintr-un film, deși artistul susținea că sunt originale: „E trist”
Ramona Olaru, declarații neașteptate după despărțirea de Steve Ant. "Eu am zis că n-aș accepta să stau cu un bărbat mai sărac decât mine!" Ce pretenții are de la viitorul partener
Ramona Olaru, declarații neașteptate după despărțirea de Steve Ant. "Eu am zis că n-aș accepta să stau cu un bărbat mai sărac decât mine!" Ce pretenții are de la viitorul partener
Un TikToker cu sute de mii de urmăritori a fost săltat de mascați. Ce infracțiuni grave a comis
Un TikToker cu sute de mii de urmăritori a fost săltat de mascați. Ce infracțiuni grave a comis
Observator News
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Elena Udrea, mesaj acid după căderea Guvernului Bolojan. Ce a transmis în mediul online
Elena Udrea, mesaj acid după căderea Guvernului Bolojan. Ce a transmis în mediul online
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vitamina care ar putea scădea glicemia și reduce riscul de diabet, potrivit cercetătorilor
Vitamina care ar putea scădea glicemia și reduce riscul de diabet, potrivit cercetătorilor
Țara din Europa care a devenit paradisul pensionarilor. Tot mai mulți seniori vor să se mute aici
Țara din Europa care a devenit paradisul pensionarilor. Tot mai mulți seniori vor să se mute aici
CNAS anunță schimbări în sistemul sanitar. Reducerea paturilor de spitalizare și reorganizarea finanțării
CNAS anunță schimbări în sistemul sanitar. Reducerea paturilor de spitalizare și reorganizarea finanțării
Afirmațiile care te pot lăsa fără moștenire. Greșeli de evitat la notar și ce nu trebuie spus niciodată în acte succesorale
Afirmațiile care te pot lăsa fără moștenire. Greșeli de evitat la notar și ce nu trebuie spus niciodată în acte succesorale
TV Mania
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton