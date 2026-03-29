Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în zodia Taur. O zodie se împacă cu o fostă iubire. Nu mai poate fugi de soartă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
Horoscop 30 martie 2026. O zi cu decizii impulsive pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Intrarea lui Venus în zodia Taur marchează un moment astrologic cu implicații profunde în plan afectiv, readucând în prim-plan teme legate de stabilitate, atașament și valori autentice în iubire. Este o energie care nu tolerează superficialitatea și care împinge relațiile către asumare, claritate și, uneori, către reîntoarceri inevitabile.
Pentru nativii din zodia Berbec, acest tranzit acționează direct asupra sectorului emoțional și al valorilor personale, generând un context favorabil reconectării cu o iubire din trecut. Nu este vorba despre o simplă coincidență sau o întâmplare trecătoare, ci despre un moment de recalibrare karmică. Universul creează premisele unei reîntâlniri care nu mai poate fi ignorată.

Horoscop 30 martie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 30 martie 2026

Berbecii, cunoscuți pentru impulsivitatea și dorința lor de a merge mereu înainte, pot simți acum o frânare neașteptată. Apar amintiri, emoții nerezolvate și dorința de a închide un capitol rămas deschis. În unele cazuri, această închidere nu înseamnă final, ci reluare – o a doua șansă construită pe maturitate și lecții deja învățate.
În plan relațional, ziua aduce oportunități clare de împăcare, dar și provocarea de a renunța la orgoliu. Comunicarea sinceră devine cheia, iar vulnerabilitatea – un avantaj strategic, nu o slăbiciune. Dacă există sentimente reale de ambele părți, energia lui Venus în Taur susține reconstrucția unei relații mai solide și mai conștiente.
Pe de altă parte, este important ca Berbecii să nu idealizeze trecutul. Revenirea unei foste iubiri trebuie analizată lucid, nu doar emoțional. Dacă lecțiile nu au fost integrate, există riscul repetării acelorași tipare. Însă, pentru cei care au evoluat și sunt dispuși să construiască diferit, această zi poate marca un nou început autentic.
Concluzia este clară: Berbecul nu mai poate evita ceea ce este menit să se întâmple. Destinul își face simțită prezența într-un mod direct și imposibil de ignorat. Iar uneori, exact acolo unde a existat cândva durere, poate apărea și cea mai profundă vindecare.

Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani?! Cuplul pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat!! Imaginile cu cei 2 spun totul / FOTO
Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani?! Cuplul pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat!! Imaginile cu cei 2 spun totul / FOTO
Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 30 martie 2026

Taur, Venus intră în semnul tău și îți amplifică magnetismul personal, aducând o energie favorabilă în toate aspectele vieții. Te simți mai încrezător, mai atrăgător și mai conectat la propriile dorințe. În plan profesional, ai ocazia să îți afirmi valoarea și să atragi oportunități avantajoase. Relațiile sunt favorizate, iar armonia devine o prioritate. Este un moment excelent pentru a consolida legături sau pentru a atrage persoane noi în viața ta. Financiar, intuiția te poate ghida către decizii inspirate. Ai grijă, totuși, să nu cazi în zona exceselor. Bucură-te de această energie, dar rămâi ancorat în realitate.

Citește și: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață ale Noeliei, tânăra de 25 de ani care a murit ieri prin eutanasiere. Ultimele sale cuvinte au fost tulburătoare: „Mama mi-a spus că...”
Ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață ale Noeliei, tânăra de 25 de ani care a murit ieri prin eutanasiere. Ultimele sale cuvinte au fost tulburătoare: „Mama mi-a spus că...”
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 30 martie 2026

Gemeni, intrarea lui Venus în Taur activează zona subconștientului, invitându-te la introspecție și reevaluare emoțională. Este o zi în care lucrurile nu se văd la suprafață, iar răspunsurile vin din interior. Profesional, evită deciziile grăbite și acordă-ți timp pentru analiză. Relațiile pot trece printr-o fază de reflecție, în care ai nevoie de spațiu pentru a înțelege ce îți dorești cu adevărat. Financiar, prudența este esențială – nu este momentul pentru riscuri. Pe plan personal, acordă atenție stării tale emoționale și încearcă să te detașezi de stres. Activitățile liniștitoare îți pot aduce claritate.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 30 martie 2026

Rac, energia lui Venus în Taur îți activează sectorul social, aducând oportunități de conexiuni valoroase și colaborări armonioase. Este o zi excelentă pentru networking și pentru a-ți consolida relațiile cu persoane care îți împărtășesc viziunea. În plan profesional, ideile tale pot primi susținere din partea grupului. În dragoste, interacțiunile devin mai calde și mai sincere. Cei singuri pot avea parte de întâlniri interesante prin intermediul cercului social. Financiar, pot apărea beneficii din colaborări. Este important să rămâi deschis și să valorifici oportunitățile care apar.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 30 martie 2026

Leu, Venus în Taur îți aduce focusul pe carieră și imagine publică. Este o zi în care poți atrage apreciere și recunoaștere pentru eforturile tale, mai ales dacă adopți o abordare elegantă și echilibrată. Profesional, ai șansa să îți consolidezi poziția și să faci pași importanți către obiectivele tale. Relațiile cu superiorii se pot îmbunătăți. În plan personal, poate apărea o tensiune între viața profesională și cea emoțională, așa că gestionează-ți timpul eficient. Financiar, există oportunități de stabilitate pe termen lung. Evită deciziile impulsive și mizează pe strategii solide.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 30 martie 2026

Fecioară, intrarea lui Venus în Taur îți deschide orizonturile și îți stimulează dorința de evoluție. Este o zi favorabilă pentru studiu, planificare și explorarea unor perspective noi. Profesional, poți primi vești bune legate de proiecte externe sau colaborări. Relațiile se bazează pe valori comune și pe dorința de creștere reciprocă. Cei singuri pot întâlni persoane interesante în contexte educaționale sau culturale. Financiar, este un moment bun pentru a analiza oportunități pe termen lung. Menține o viziune clară și evită deciziile pripite.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 30 martie 2026

Balanță, Venus în Taur activează zona transformărilor profunde și a resurselor comune. Este o zi în care emoțiile pot deveni intense, dar și revelatoare. În plan profesional, pot apărea situații care necesită tact și diplomație. Financiar, este important să gestionezi cu atenție banii, mai ales în parteneriate. În dragoste, conexiunile devin mai profunde, iar sinceritatea este esențială. Este un moment potrivit pentru a clarifica lucruri nespuse. Pe plan personal, ai ocazia să te eliberezi de tipare vechi și să faci loc unor schimbări benefice.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 30 martie 2026

Scorpion, Venus intră în Taur și îți activează sectorul relațiilor, aducând un accent puternic pe parteneriate. Este o zi în care colaborarea devine cheia succesului. În plan profesional, lucrul în echipă îți poate aduce rezultate mai bune decât acțiunile individuale. În dragoste, energia favorizează armonia și stabilitatea, dar și clarificarea unor aspecte importante. Cei singuri pot atrage persoane care își doresc relații serioase. Financiar, pot apărea oportunități prin intermediul altora. Fii deschis, dar menține-ți standardele ridicate.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 30 martie 2026

Săgetător, ziua de azi îți aduce un focus pe rutină, sănătate și eficiență, odată cu influența lui Venus în Taur. Este momentul să îți optimizezi programul și să introduci obiceiuri care îți susțin starea de bine. Profesional, productivitatea crește dacă îți organizezi clar sarcinile. Relațiile de la locul de muncă devin mai armonioase. În plan personal, acordă atenție echilibrului între muncă și relaxare. Financiar, evită cheltuielile inutile și concentrează-te pe stabilitate. Este o zi bună pentru a-ți pune ordine în viață.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 30 martie 2026

Capricorn, Venus în Taur îți activează sectorul iubirii și al creativității, aducând o energie plăcută și relaxantă. Este o zi în care te poți reconecta cu plăcerile simple ale vieții. În plan profesional, creativitatea îți poate aduce soluții inovatoare. În dragoste, atmosfera este favorabilă romantismului și conexiunilor autentice. Cei singuri au șanse mari să atragă persoane compatibile. Financiar, este important să găsești un echilibru între economii și mici răsfățuri. Bucură-te de moment, dar rămâi responsabil.

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 30 martie 2026

Vărsător, energia lui Venus în Taur îți aduce atenția asupra vieții de familie și a confortului personal. Este o zi potrivită pentru a petrece timp acasă sau pentru a îmbunătăți mediul în care trăiești. În plan profesional, este posibil să simți nevoia de stabilitate și siguranță. Relațiile cu cei dragi devin mai calde și mai armonioase. Financiar, este un moment bun pentru investiții legate de casă. Ai grijă să nu te lași prins în rigiditate – flexibilitatea îți va aduce beneficii.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 30 martie 2026

Pești, Venus în Taur îți activează comunicarea și relațiile apropiate, aducând claritate și armonie în interacțiuni. Este o zi excelentă pentru negocieri, discuții importante sau exprimarea sentimentelor. Profesional, ideile tale pot fi bine primite dacă le prezinți cu încredere. În dragoste, comunicarea sinceră întărește legăturile. Cei singuri pot avea parte de întâlniri interesante prin conversații spontane. Financiar, este important să fii atent la detalii și să eviți neînțelegerile. Ziua îți oferă oportunitatea de a construi relații solide prin dialog autentic.

Libertatea.ro
O țară din Europa se pregătește să devină prima care oferă concediu plătit pentru câini și pisici bolnave
O țară din Europa se pregătește să devină prima care oferă concediu plătit pentru câini și pisici bolnave
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Fanatik
Scene teribile cu leșinul lui Mircea Lucescu! Cine i-a salvat viaţa selecţionerului: i-au făcut respirație gură la gură și masaj cardiac de față cu toți jucătorii! Exclusiv
Scene teribile cu leșinul lui Mircea Lucescu! Cine i-a salvat viaţa selecţionerului: i-au făcut respirație gură la gură și masaj cardiac de față cu toți jucătorii! Exclusiv
GSP.ro
Cea mai frumoasă fană a lui Inter: „Când am ajuns în Italia, prietenii mi-au spus: trebuie să alegi între cele două”
Cea mai frumoasă fană a lui Inter: „Când am ajuns în Italia, prietenii mi-au spus: trebuie să alegi între cele două”
Click.ro
Negresă, moale și pufoasă de casă, rețeta care a cucerit gospodinele. Se pregătește simplu și rapid
Negresă, moale și pufoasă de casă, rețeta care a cucerit gospodinele. Se pregătește simplu și rapid
TV Mania
Gluma deocheată care i-a lăsat mască pe Răzvan și Dani acum 13 ani! Vezi video cu prima apariție a Ramonei Olaru la Neatza
Gluma deocheată care i-a lăsat mască pe Răzvan și Dani acum 13 ani! Vezi video cu prima apariție a Ramonei Olaru la Neatza
Redactia.ro
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Citește și...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul în ambulanță și a fost dus la Spitalul Universitar. Exclusiv
Cazul Noelia Castillo reaprinde o dezbatere sensibilă: în ce țări din UE este permisă eutanasia
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine este generalul Muhoozi Kainerugaba și de ce este important în contextul conflictului din Orientul Mijlociu
Horoscop 29 martie 2026. Se rupe lanțul suferinței. O zodie are parte de un miracol. Începe o nouă etapă, tot greul rămâne în urmă
Horoscop 28 martie 2026. O zodie trebuie să ia decizii radicale. O iubire pasională sau o oportunitate profesională?
Horoscop săptămânal 30 martie - 5 aprilie 2026. Suferință, lacrimi și dezamăgire. O zodie e trădată de prieteni
Mirabela Grădinaru, fotografiată alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska la summitul organizat de Melania Trump în SUA
Mielul românesc a ajuns la galantar înainte de Paşte! Unde poate fi cumpărat mai ieftin

De ce i-au interzis medicii Monicăi Anghel să țină post. "Am fost obligată!"
De ce i-au interzis medicii Monicăi Anghel să țină post. "Am fost obligată!"
Flavia Mihășan, dezvăluiri rare despre relația cu Andrei Ciobanu și rolul de mamă. Ce spune despre al treilea copil: „Sora mea are trei copii”
Flavia Mihășan, dezvăluiri rare despre relația cu Andrei Ciobanu și rolul de mamă. Ce spune despre al treilea copil: „Sora mea are trei copii”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Libertatea.ro
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Avantaje
Dragoș Pătraru spune cum a slăbit 30 kg fără să țină dietă: „Sunt dezastru pentru sănătate. După ce le scoți pe astea, slăbești”
Dragoș Pătraru spune cum a slăbit 30 kg fără să țină dietă: „Sunt dezastru pentru sănătate. După ce le scoți pe astea, slăbești”
Bărbatul celebru din România lăudat de Dana Budeanu. Pur și simplu a vrăjit-o: “E frumos rău de tot în realitate. E foarte mișto”
Bărbatul celebru din România lăudat de Dana Budeanu. Pur și simplu a vrăjit-o: “E frumos rău de tot în realitate. E foarte mișto”
Elle
Andreea Popescu, primele declarații după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. De ce a ascuns inițial despărțirea de soțul ei: „În viețile noastre…”
Andreea Popescu, primele declarații după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. De ce a ascuns inițial despărțirea de soțul ei: „În viețile noastre…”
Rareș Cojoc a plecat din țară după anunțul divorțului de Andreea Popescu. Cine îl însoțește și ce mesaj cu subînțeles a transmis
Rareș Cojoc a plecat din țară după anunțul divorțului de Andreea Popescu. Cine îl însoțește și ce mesaj cu subînțeles a transmis
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
A1.ro
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Oana Sîrbu, dezvăluiri rare despre viața privată. "Sunt un om complex și destul de dificil" Ce temeri are artista
Oana Sîrbu, dezvăluiri rare despre viața privată. "Sunt un om complex și destul de dificil" Ce temeri are artista
Cum se înțelege Majda Aboulumosha cu fostul soț, J. Yolo, în creșterea fiicei lor: „El se implică”. Ce spune vedeta de la „Vorbește Lumea” despre al doilea copil
Cum se înțelege Majda Aboulumosha cu fostul soț, J. Yolo, în creșterea fiicei lor: „El se implică”. Ce spune vedeta de la „Vorbește Lumea” despre al doilea copil
Motivul pentru care Doinița Oancea nu se afișează alături de iubit: „Nu-mi place când...”
Motivul pentru care Doinița Oancea nu se afișează alături de iubit: „Nu-mi place când...”
Observator News
Oraşul din România care a devenit magnet pentru turiştii străini. Gradul de ocupare este de 80%
Oraşul din România care a devenit magnet pentru turiştii străini. Gradul de ocupare este de 80%
Libertatea pentru Femei
Leguma preferată de români pe care medicul Vlad Ciurea o evită de peste 10 ani! Este toxică pentru creier
Leguma preferată de români pe care medicul Vlad Ciurea o evită de peste 10 ani! Este toxică pentru creier
ULTIMA ORĂ! Iubita noastră artistă a anunțat că se retrage definitiv: ”Nu știu câți ani mai am de trait”
ULTIMA ORĂ! Iubita noastră artistă a anunțat că se retrage definitiv: ”Nu știu câți ani mai am de trait”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medic specialist Harvard, despre patru obiceiuri „plictisitoare”: Te țin sănătos
Medic specialist Harvard, despre patru obiceiuri „plictisitoare”: Te țin sănătos
Când heroină se vindea în farmacii pentru copii. O realitate greu de imaginat
Când heroină se vindea în farmacii pentru copii. O realitate greu de imaginat
Floriile la catolici! Tradiții, biceiuri și diferențe față de sărbătoarea ortodoxă
Floriile la catolici! Tradiții, biceiuri și diferențe față de sărbătoarea ortodoxă
România și Polonia în conflict cu Pfizer. Presa externă urmărește cazul
România și Polonia în conflict cu Pfizer. Presa externă urmărește cazul
TV Mania
Gluma deocheată care i-a lăsat mască pe Răzvan și Dani acum 13 ani! Vezi video cu prima apariție a Ramonei Olaru la Neatza
Gluma deocheată care i-a lăsat mască pe Răzvan și Dani acum 13 ani! Vezi video cu prima apariție a Ramonei Olaru la Neatza
Alessandra Stoicescu, apariție de mii de euro la un eveniment monden. Cât a costat rochia cu decolteu abisal purtată de vedeta Antena 1
Alessandra Stoicescu, apariție de mii de euro la un eveniment monden. Cât a costat rochia cu decolteu abisal purtată de vedeta Antena 1
Gina Pistol, imagini de colecție de la debutul în televiziune. Cum arăta vedeta în platoul lui Mircea Badea: „Mă consideram urâtă!”
Gina Pistol, imagini de colecție de la debutul în televiziune. Cum arăta vedeta în platoul lui Mircea Badea: „Mă consideram urâtă!”
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Libertatea
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
O țară din Europa se pregătește să devină prima care oferă concediu plătit pentru câini și pisici bolnave
O țară din Europa se pregătește să devină prima care oferă concediu plătit pentru câini și pisici bolnave
